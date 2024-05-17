https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/nihal-candan-gibi-tahliye-istiyorlardi-dilan-ve-engin-polat-ile-ilgili-hakim-kararini-verdi-1083914153.html
Nihal Candan gibi tahliye istiyorlardı: Dilan ve Engin Polat ile ilgili hakim kararını verdi
Nihal Candan gibi tahliye istiyorlardı: Dilan ve Engin Polat ile ilgili hakim kararını verdi
Sputnik Türkiye
Nihal Candan'ın sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmesi sonrasında Dilan ve Engin Polat için de tutuksuz yargılama yapılabileceği iddiaları... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T07:21+0300
2024-05-17T07:21+0300
2024-05-17T07:21+0300
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karar
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Engin Polat ve Dilan Polat hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmıştı. Aylık tutukluluk incelemesini yapan Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat ve Engin Polat dahil olmak üzere tutuklu şüphelilerin, “Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçundan tahliyesine karar vermişti.“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçlarından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilen Dilan Polat ve Engin Polat, cezaevinden çıkamamıştı.Candan gibi tahliye istedilerUcuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023’te tutuklanmıştı. Marmara Cezaevi’nde bulunan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.Candan'ın tahliyesi sonrasında Dilan ve Engin Polat için de benzer bir durumun yaşanabileceği iddia edilmişti.Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Günlerdir tutuksuz yargılanacağı yönünde algı yapılan Polat ailesinin aylık tutukluluk değerlendirmesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi. Nöbetçi hakimlik Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu bütün sanıkların tutukluluğuna devam kararı verdi" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/valilik-duyurdu-izmirde-toplanti-yuruyus-konser-eglence-ve-oyun-eylemleri-yasaklandi-1083913788.html
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dilan polat, engin polat, tahliye, cezaevi, kara para aklama, kara para, hakim, karar
dilan polat, engin polat, tahliye, cezaevi, kara para aklama, kara para, hakim, karar
Nihal Candan gibi tahliye istiyorlardı: Dilan ve Engin Polat ile ilgili hakim kararını verdi
Nihal Candan'ın sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmesi sonrasında Dilan ve Engin Polat için de tutuksuz yargılama yapılabileceği iddiaları gündem olmuştu. Geçtiğimiz aylarda bir suçtan beraat eden Polat çiftiyle ilgili yeni gelişmeyi gazeteci Emrullah Erdinç yaptığı açıklamayla duyurdu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Engin Polat ve Dilan Polat hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmıştı. Aylık tutukluluk incelemesini yapan Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat ve Engin Polat dahil olmak üzere tutuklu şüphelilerin, “Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçundan tahliyesine karar vermişti.
“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçlarından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilen Dilan Polat ve Engin Polat, cezaevinden çıkamamıştı.
Candan gibi tahliye istediler
Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023’te tutuklanmıştı. Marmara Cezaevi’nde bulunan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.
Candan'ın tahliyesi sonrasında Dilan ve Engin Polat için de benzer bir durumun yaşanabileceği iddia edilmişti.
Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Günlerdir tutuksuz yargılanacağı yönünde algı yapılan Polat ailesinin aylık tutukluluk değerlendirmesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi. Nöbetçi hakimlik Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu bütün sanıkların tutukluluğuna devam kararı verdi" dedi.