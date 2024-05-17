https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/moskova-ve-pekinin-washingtona-karsi-birlesmesi-sasirtici-degil-1083921987.html

‘Moskova ve Pekin’in, Washington’a karşı birleşmesi şaşırtıcı değil’

‘Moskova ve Pekin’in, Washington’a karşı birleşmesi şaşırtıcı değil’

Sputnik Türkiye

Washington’un Moskova ve Çin’i çevrelemeye çalıştığını kaydeden ABD’li ünlü diplomat Chas Freeman, Rusya ve Çin’in düşmanca politikaya karşı birleşmesinin... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T11:41+0300

2024-05-17T11:41+0300

2024-05-17T11:39+0300

dünya

rusya

çin

abd

chas freeman

ortaklık

işbirliği

moskova

pekin

washington

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/10/1083892007_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_b6c502661fe4814c341b00a2cf15080a.jpg

Eski ABD’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Chas Freeman, Sputnik’e demecinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu.Rusya ve Çin’in, “ABD’nin düşmanca politikalarının beslediği ve sürekli genişlettiği sınırlı ortaklık” içinde yer alan ülkelerden olduğunu anlatan diplomat, günümüzde Moskova-Pekin işbirliğinin tarım, bilim, sanayi, eğitim ve kültür dahil birçok alanı kapsadığını belirterek iki ülke arasındaki ticaretin hızla geliştiğini kaydetti.“Her iki ülkenin ABD ile karşıtlığı şaşırtıcı” diyen Freeman, “Rusya ve Çin arasındaki temasların doğasına bakılırsa bunlar uzun vadeyi hedefliyor” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/putin-siyle-yaptiklari-kravatsiz-gorusmenin-detaylarini-acikladi-1083919166.html

rusya

çin

moskova

pekin

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, çin, abd, chas freeman, ortaklık, işbirliği, moskova, pekin, washington