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‘Moskova ve Pekin’in, Washington’a karşı birleşmesi şaşırtıcı değil’
‘Moskova ve Pekin’in, Washington’a karşı birleşmesi şaşırtıcı değil’
Sputnik Türkiye
Washington’un Moskova ve Çin’i çevrelemeye çalıştığını kaydeden ABD’li ünlü diplomat Chas Freeman, Rusya ve Çin’in düşmanca politikaya karşı birleşmesinin... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
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Eski ABD’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Chas Freeman, Sputnik’e demecinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu.Rusya ve Çin’in, “ABD’nin düşmanca politikalarının beslediği ve sürekli genişlettiği sınırlı ortaklık” içinde yer alan ülkelerden olduğunu anlatan diplomat, günümüzde Moskova-Pekin işbirliğinin tarım, bilim, sanayi, eğitim ve kültür dahil birçok alanı kapsadığını belirterek iki ülke arasındaki ticaretin hızla geliştiğini kaydetti.“Her iki ülkenin ABD ile karşıtlığı şaşırtıcı” diyen Freeman, “Rusya ve Çin arasındaki temasların doğasına bakılırsa bunlar uzun vadeyi hedefliyor” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/putin-siyle-yaptiklari-kravatsiz-gorusmenin-detaylarini-acikladi-1083919166.html
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rusya, çin, abd, chas freeman, ortaklık, işbirliği, moskova, pekin, washington

‘Moskova ve Pekin’in, Washington’a karşı birleşmesi şaşırtıcı değil’

11:41 17.05.2024
© POOL / Multimedya arşivine gidinNhà lãnh đạo Nga đến Trung Quốc trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày
Nhà lãnh đạo Nga đến Trung Quốc trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© POOL
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Washington’un Moskova ve Çin’i çevrelemeye çalıştığını kaydeden ABD’li ünlü diplomat Chas Freeman, Rusya ve Çin’in düşmanca politikaya karşı birleşmesinin şaşırtıcı olmadığını belirtti.
Eski ABD’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Chas Freeman, Sputnik’e demecinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
ABD’nin, Rusya ve Çin’in geleceğini yok etmeyi amaçlayan çifte çevreleme politikasıyla karşı karşıya kalan bu ülkelerin hükümetlerinin, kendilerini ABD ve müttefiklerine karşı savunmak amacıyla birleşmesi şaşırtıcı değil.
Rusya ve Çin’in, “ABD’nin düşmanca politikalarının beslediği ve sürekli genişlettiği sınırlı ortaklık” içinde yer alan ülkelerden olduğunu anlatan diplomat, günümüzde Moskova-Pekin işbirliğinin tarım, bilim, sanayi, eğitim ve kültür dahil birçok alanı kapsadığını belirterek iki ülke arasındaki ticaretin hızla geliştiğini kaydetti.
Her iki ülkenin ABD ile karşıtlığı şaşırtıcı” diyen Freeman, “Rusya ve Çin arasındaki temasların doğasına bakılırsa bunlar uzun vadeyi hedefliyor” diye ekledi.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
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