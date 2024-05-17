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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/milli-egitim-bakani-tekin-benim-bir-cemaatle-ilgim-yok--1083917375.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Benim bir cemaatle ilgim yok
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Benim bir cemaatle ilgim yok
Sputnik Türkiye
Hürriyet yazarı Hande Fırat, Milli Eğitim Bakanı Tekin'e 'Cemaatçi misiniz' diye sorduğunu dile getirdi. Bakan'ın yanıtını ise şu şekilde aktardı “Hayır... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T09:39+0300
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, Milli Eğitim Bakanı Tekin ile gerçekleştirdiği konuşmayı aktardı.Fırat şunları yazdı:Hande Fırat, Bakan Tekin'e “Atatürk’ü seviyor musunuz?” diye de soru sorduğunu dile getirdi. Fırat aldığı yanıtı şu şekilde aktardı:
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milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, cemaat, hürriyet, hande fırat, eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Benim bir cemaatle ilgim yok

09:39 17.05.2024
© İHA / DAVUT HAS-Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© İHA / DAVUT HAS-
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, Milli Eğitim Bakanı Tekin'e 'Cemaatçi misiniz' diye sorduğunu dile getirdi. Bakan'ın yanıtını ise şu şekilde aktardı “Hayır değilim. Sosyal medyaya bakıyorum, beni bütün cemaatlere yazdılar."
Hürriyet yazarı Hande Fırat, Milli Eğitim Bakanı Tekin ile gerçekleştirdiği konuşmayı aktardı.
Fırat şunları yazdı:
"Ben ise çok tartışılan “cemaat” meselesine gireceğim. Bakan Tekin’e açık açık “Siz cemaatçi misiniz?” diye sordum. Yanıtı şöyle oldu: “Hayır değilim. Sosyal medyaya bakıyorum, beni bütün cemaatlere yazdılar. Benim geldiğim çizgi belli. Ben Milli Görüş geleneğinden geliyorum. Herkesin kaçtığı bir dönemde demokratik ve siyasi mücadele tarafında yer aldım. Erbakan Hoca’ya saygım sonsuz. Akademisyenliği seçmem onun sayesindedir.” Gelelim TBMM’de çok tartışılan ve Milli Eğitim Bakanı Tekin’i tarikat ve cemaatlerle yapılan protokollere sahip çıktığı iddialarına neden olan konuşmasına... "
Hande Fırat, Bakan Tekin'e “Atatürk’ü seviyor musunuz?” diye de soru sorduğunu dile getirdi. Fırat aldığı yanıtı şu şekilde aktardı:
Bakan Tekin, “O ne demek tabii ki seviyorum, tüm milli kahramanlarımız gibi” yanıtını verdi.
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