https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/milli-egitim-bakani-tekin-benim-bir-cemaatle-ilgim-yok--1083917375.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Benim bir cemaatle ilgim yok
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Benim bir cemaatle ilgim yok
Sputnik Türkiye
Hürriyet yazarı Hande Fırat, Milli Eğitim Bakanı Tekin'e 'Cemaatçi misiniz' diye sorduğunu dile getirdi. Bakan'ın yanıtını ise şu şekilde aktardı “Hayır... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T09:39+0300
2024-05-17T09:39+0300
2024-05-17T09:39+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
yusuf tekin
cemaat
hürriyet
hande fırat
eğitim
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, Milli Eğitim Bakanı Tekin ile gerçekleştirdiği konuşmayı aktardı.Fırat şunları yazdı:Hande Fırat, Bakan Tekin'e “Atatürk’ü seviyor musunuz?” diye de soru sorduğunu dile getirdi. Fırat aldığı yanıtı şu şekilde aktardı:
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milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, cemaat, hürriyet, hande fırat, eğitim
milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, cemaat, hürriyet, hande fırat, eğitim
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Benim bir cemaatle ilgim yok
Hürriyet yazarı Hande Fırat, Milli Eğitim Bakanı Tekin'e 'Cemaatçi misiniz' diye sorduğunu dile getirdi. Bakan'ın yanıtını ise şu şekilde aktardı “Hayır değilim. Sosyal medyaya bakıyorum, beni bütün cemaatlere yazdılar."
Hürriyet yazarı Hande Fırat, Milli Eğitim Bakanı Tekin ile gerçekleştirdiği konuşmayı aktardı.
"Ben ise çok tartışılan “cemaat” meselesine gireceğim. Bakan Tekin’e açık açık “Siz cemaatçi misiniz?” diye sordum. Yanıtı şöyle oldu: “Hayır değilim. Sosyal medyaya bakıyorum, beni bütün cemaatlere yazdılar. Benim geldiğim çizgi belli. Ben Milli Görüş geleneğinden geliyorum. Herkesin kaçtığı bir dönemde demokratik ve siyasi mücadele tarafında yer aldım. Erbakan Hoca’ya saygım sonsuz. Akademisyenliği seçmem onun sayesindedir.” Gelelim TBMM’de çok tartışılan ve Milli Eğitim Bakanı Tekin’i tarikat ve cemaatlerle yapılan protokollere sahip çıktığı iddialarına neden olan konuşmasına... "
Hande Fırat, Bakan Tekin'e “Atatürk’ü seviyor musunuz?” diye de soru sorduğunu dile getirdi. Fırat aldığı yanıtı şu şekilde aktardı:
Bakan Tekin, “O ne demek tabii ki seviyorum, tüm milli kahramanlarımız gibi” yanıtını verdi.