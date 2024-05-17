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Mevduat faizinde dengeler değişti: 'Şu anda TL’nin cazibesi giderek artmakta'
Mevduat faizinde dengeler değişti: 'Şu anda TL’nin cazibesi giderek artmakta'
Sputnik Türkiye
Son dönemde bankalarda mevduat faizleri yüzde 60’a dayansa da bazı bankalarda faizler aşağı çekilmeye başlandı. Bankalar faiz oranlarında birkaç puanlık düşüşe... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
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Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele kapsamında parasal sıkılaşmaya gitmesiyle birlikte bankalarda da TL mevduat faizleri artışa geçmişti. Son dönemde bankalarda faiz oranları yüzde 60’a dayanmıştı. Ancak bu hafta itibarıyla bazı bankaların mevduat faiz oranlarında birkaç puanlık düşüş yaptığı gözlendi.1 milyon TL'nin mevduat getirisi ne kadar?Peki mevduat faizleri neden geri çekildi. Şu anda ortalama faiz oranları ne kadar? 1 milyon TL’nin net getirisi ne kadar oldu? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Milliyet'e anlattı. Kurtuluş konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Şu anda TL’nin cazibesi giderek artmakta'
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Mevduat faizinde dengeler değişti: 'Şu anda TL’nin cazibesi giderek artmakta'

08:44 17.05.2024
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Son dönemde bankalarda mevduat faizleri yüzde 60’a dayansa da bazı bankalarda faizler aşağı çekilmeye başlandı. Bankalar faiz oranlarında birkaç puanlık düşüşe gitti. Peki mevduat faizlerindeki geri çekilmenin nedeni ne? 1 milyon TL’si olan ne kazanıyor?
Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele kapsamında parasal sıkılaşmaya gitmesiyle birlikte bankalarda da TL mevduat faizleri artışa geçmişti. Son dönemde bankalarda faiz oranları yüzde 60’a dayanmıştı. Ancak bu hafta itibarıyla bazı bankaların mevduat faiz oranlarında birkaç puanlık düşüş yaptığı gözlendi.

1 milyon TL'nin mevduat getirisi ne kadar?

Peki mevduat faizleri neden geri çekildi. Şu anda ortalama faiz oranları ne kadar? 1 milyon TL’nin net getirisi ne kadar oldu? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Milliyet'e anlattı. Kurtuluş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Bankaların belli dönemler itibarıyla yapmış olduğu kampanyalar oluyor. Örneğin ‘hoş geldin’ faizleri adı altında normalde müşterilerine verdikleri faizin çok üzerinde bir faiz belirlenebiliyor. Bu tür kampanyalar daha önceden mevcuttu. İlk çeyrek hedeflerini yakalamak için bankaların faiz oranlarını yükselttiğini görmüştük. Şimdi ikinci çeyreğe geçtiğimiz bu dönemde faiz kampanyaları azalmış durumda. Hala hoş geldin kampanyaları var ancak şu anda piyasada ağırlıklı olarak yüzde 54-55 oranında faizleri görüyoruz. Şu anda piyasa kendini bulmuş durumda. Bankaya göre değişmekle birlikte yüzde 54-55 aralığında mevduat faizleri söz konusu. Şu anda piyasada ağırlıklı olan yüzde 54 faiz oranı üzerinden yapılan bir hesaplamada 1 milyon TL mevduatı olan bir kişinin aylık kazancı vergiler düşürüldükten sonra net olarak 43 bin 500 ile 44 bin TL arasında değişmektedir."

'Şu anda TL’nin cazibesi giderek artmakta'

Olağanüstü gelişmeler söz konusu olmazsa faizlerin bir müddet sabit kalacağını değerlendiriyorum. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları bu doğrultuda. Faizlerin sabit tutulduğu bir döneme girmiş bulunmaktayız. Yılın üçüncü çeyreğinden sonra, 4’üncü çeyrekle birlikte artık faiz artırımından ziyade faiz indirimlerinden bahsediyor olacağız. Şu anda TL’nin cazibesi giderek artmakta. 3-4 ay boyunca faizlerin bu seviyelerde kalacağını öngörüyoruz. Bankaların belirli dönemler itibarıyla yapmış olduğu kampanyalar ve hoş geldin faizlerini istisna olarak sayıyorum. Özetle mevduat faizlerinde daha fazla artış beklemiyoruz. 10’uncu aydan itibaren piyasada faizlerde düşüş beklenmektedir.”
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
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