Mevduat faizinde dengeler değişti: 'Şu anda TL’nin cazibesi giderek artmakta'

“Bankaların belli dönemler itibarıyla yapmış olduğu kampanyalar oluyor. Örneğin ‘hoş geldin’ faizleri adı altında normalde müşterilerine verdikleri faizin çok üzerinde bir faiz belirlenebiliyor. Bu tür kampanyalar daha önceden mevcuttu. İlk çeyrek hedeflerini yakalamak için bankaların faiz oranlarını yükselttiğini görmüştük. Şimdi ikinci çeyreğe geçtiğimiz bu dönemde faiz kampanyaları azalmış durumda. Hala hoş geldin kampanyaları var ancak şu anda piyasada ağırlıklı olarak yüzde 54-55 oranında faizleri görüyoruz. Şu anda piyasa kendini bulmuş durumda. Bankaya göre değişmekle birlikte yüzde 54-55 aralığında mevduat faizleri söz konusu. Şu anda piyasada ağırlıklı olan yüzde 54 faiz oranı üzerinden yapılan bir hesaplamada 1 milyon TL mevduatı olan bir kişinin aylık kazancı vergiler düşürüldükten sonra net olarak 43 bin 500 ile 44 bin TL arasında değişmektedir."