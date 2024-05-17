https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/merkez-bankasi-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahminini-acikladi-1083919873.html
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren mayıs ayı anketini yayımladı. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T10:34+0300
2024-05-17T10:34+0300
2024-05-17T11:22+0300
ekonomi
merkez bankası
tahmin
dolar
dolar/tl
enflasyon
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,16 iken, bu anket döneminde yüzde 43,64'e geriledi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, bu anket döneminde 38,78 TL'ye düştü.12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.Faiz oranı beklentisiKatılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,43 iken, bu anket döneminde yüzde 51,51 olarak belirlendi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/mevduat-faizinde-dengeler-degisti-su-anda-tlnin-cazibesi-giderek-artmakta-1083915665.html
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merkez bankası yıl sonu enflasyon tahmini, merkez bankası yıl sonu dolar tahmini
merkez bankası yıl sonu enflasyon tahmini, merkez bankası yıl sonu dolar tahmini
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
10:34 17.05.2024 (güncellendi: 11:22 17.05.2024)
Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren mayıs ayı anketini yayımladı. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 38.78 TL oldu. Enflasyon beklentisi ise yüzde 43.64. Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisinde gerileme kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,16 iken, bu anket döneminde yüzde 43,64'e geriledi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, bu anket döneminde 38,78 TL'ye düştü.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,43 iken, bu anket döneminde yüzde 51,51 olarak belirlendi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.