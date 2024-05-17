https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/merkez-bankasi-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahminini-acikladi-1083919873.html

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren mayıs ayı anketini yayımladı. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T10:34+0300

2024-05-17T10:34+0300

2024-05-17T11:22+0300

ekonomi

merkez bankası

tahmin

dolar

dolar/tl

enflasyon

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,16 iken, bu anket döneminde yüzde 43,64'e geriledi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, bu anket döneminde 38,78 TL'ye düştü.12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.Faiz oranı beklentisiKatılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,43 iken, bu anket döneminde yüzde 51,51 olarak belirlendi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

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merkez bankası yıl sonu enflasyon tahmini, merkez bankası yıl sonu dolar tahmini