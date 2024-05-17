https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/merdivenler-cekildi-park-halindeki-ucaktan-dustu-1083944112.html
Merdivenler çekildi, park halindeki uçaktan düştü
Merdivenler çekildi, park halindeki uçaktan düştü
Sputnik Türkiye
Endonezya’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’nda park halindeki uçaktan merdivenlerin çekilmesi ile yer ekibinde görevli bir kişi, uçağın kapısından... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T21:03+0300
2024-05-17T21:03+0300
2024-05-17T21:23+0300
yaşam
merdiven
uçak
endonezya
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Endonezya’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan olayda, yer ekibinin park halindeki uçağa sabitlenen merdiveni çekmesi sonucu yer ekibinde görevli bir kişi uçağın kapısından düşerek metrelerce yükseklikten yere düştü.Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, düşen personelin arkasının dönük olduğu merdivenin çekildiğinin farkında olmadığı görüldü.Uçağın, TransNusa Havayolları’na ait bir Airbus A320 olduğu ve yere çakılan personelinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ucakta-kalbi-duran-yolcuyu-ak-partili-vekil-hayata-dondurdu-1083933516.html
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merdiven, uçak, endonezya
merdiven, uçak, endonezya
Merdivenler çekildi, park halindeki uçaktan düştü
21:03 17.05.2024 (güncellendi: 21:23 17.05.2024)
Endonezya’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’nda park halindeki uçaktan merdivenlerin çekilmesi ile yer ekibinde görevli bir kişi, uçağın kapısından düşerek metrelerce yükseklikten yere çakıldı.
Endonezya’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan olayda, yer ekibinin park halindeki uçağa sabitlenen merdiveni çekmesi sonucu yer ekibinde görevli bir kişi uçağın kapısından düşerek metrelerce yükseklikten yere düştü.
Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, düşen personelin arkasının dönük olduğu merdivenin çekildiğinin farkında olmadığı görüldü.
Uçağın, TransNusa Havayolları’na ait bir Airbus A320 olduğu ve yere çakılan personelinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.