https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/merdivenler-cekildi-park-halindeki-ucaktan-dustu-1083944112.html

Merdivenler çekildi, park halindeki uçaktan düştü

Merdivenler çekildi, park halindeki uçaktan düştü

Sputnik Türkiye

Endonezya’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’nda park halindeki uçaktan merdivenlerin çekilmesi ile yer ekibinde görevli bir kişi, uçağın kapısından... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

merdiven

uçak

endonezya

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Endonezya’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan olayda, yer ekibinin park halindeki uçağa sabitlenen merdiveni çekmesi sonucu yer ekibinde görevli bir kişi uçağın kapısından düşerek metrelerce yükseklikten yere düştü.Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, düşen personelin arkasının dönük olduğu merdivenin çekildiğinin farkında olmadığı görüldü.Uçağın, TransNusa Havayolları’na ait bir Airbus A320 olduğu ve yere çakılan personelinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ucakta-kalbi-duran-yolcuyu-ak-partili-vekil-hayata-dondurdu-1083933516.html

endonezya

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merdiven, uçak, endonezya