https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ucakta-kalbi-duran-yolcuyu-ak-partili-vekil-hayata-dondurdu-1083933516.html
Uçakta kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
Uçakta kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
Sputnik Türkiye
AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta kalbi duran bir vatandaşı kalp masajı yaparak hayata döndürdü. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T16:33+0300
2024-05-17T16:33+0300
2024-05-17T16:33+0300
türkiye
milletvekili
kalp masajı
uçak
doktor
ilk yardım
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Saat 01:45’te Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta bir yolcunun kalbi durdu. Kalbi duran vatandaşa ilk müdahale aynı uçakta bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş’den geldi. Milletvekili Keleş, kalbi duran hastaya kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Hastanın kendine gelmesinin ardından havaalanına iniş yapıldı. Önceden haber verilmesi üzerine havalimanında sağlık ekipleri hazır bulunarak vatandaş hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/hastanedeki-skandali-konusmalar-ortaya-cikardi-doktor-ve-hemsire-bir-olup-bebekleri-oldurmus-1083879939.html
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milletvekili, kalp masajı, uçak, doktor, ilk yardım
milletvekili, kalp masajı, uçak, doktor, ilk yardım
Uçakta kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta kalbi duran bir vatandaşı kalp masajı yaparak hayata döndürdü.
Saat 01:45’te Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta bir yolcunun kalbi durdu.
Kalbi duran vatandaşa ilk müdahale aynı uçakta bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş’den geldi.
Milletvekili Keleş, kalbi duran hastaya kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Hastanın kendine gelmesinin ardından havaalanına iniş yapıldı.
Önceden haber verilmesi üzerine havalimanında sağlık ekipleri hazır bulunarak vatandaş hastaneye kaldırıldı.