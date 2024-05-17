https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/menuye-tl-ibaresi-koymayana-ceza-1083934551.html

Menüye 'TL' ibaresi koymayana ceza

Menüye 'TL' ibaresi koymayana ceza

Sputnik Türkiye

Antalya'da menülerinde Türk lirası ibaresi olmayan işletmeye para cezası kesildi 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T16:37+0300

2024-05-17T16:37+0300

2024-05-17T16:37+0300

türkiye

türk lirası

menü

antalya

ticaret bakanlığı

denetim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/11/1083934395_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b16b38b84ba051035a48466aaec3cb00.jpg

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir restorana, menülerindeki fiyatların karşısında Türk lirası ibaresi olmaması sebebiyle 50 bin lira ceza kesildi.Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde tüketicinin ekonomik menfaatinin korunması amacıyla yürütülen denetimler sürüyor.Bu kapsamda ekiplerce, Serik ilçesindeki Akçaalan Mahallesi'nde bir restoranda denetim yapıldı.İncelenen menülerde, fiyatların karşısında Türk lirası ibaresi olmadığı tespit edildi.50 bin lira ceza uygulanan işletmeye, menülerdeki eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği, süre sonunda tekrar denetim yapılacağı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ticaret-bakanligi-israille-ile-ihracat-ve-ithalat-tum-urunleri-kapsayacak-sekilde-durduruldu-1083426456.html

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk lirası, menü, antalya, ticaret bakanlığı, denetim