https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/menuye-tl-ibaresi-koymayana-ceza-1083934551.html
Menüye 'TL' ibaresi koymayana ceza
Menüye 'TL' ibaresi koymayana ceza
Sputnik Türkiye
Antalya'da menülerinde Türk lirası ibaresi olmayan işletmeye para cezası kesildi 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T16:37+0300
2024-05-17T16:37+0300
2024-05-17T16:37+0300
türkiye
türk lirası
menü
antalya
ticaret bakanlığı
denetim
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Antalya'nın Serik ilçesindeki bir restorana, menülerindeki fiyatların karşısında Türk lirası ibaresi olmaması sebebiyle 50 bin lira ceza kesildi.Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde tüketicinin ekonomik menfaatinin korunması amacıyla yürütülen denetimler sürüyor.Bu kapsamda ekiplerce, Serik ilçesindeki Akçaalan Mahallesi'nde bir restoranda denetim yapıldı.İncelenen menülerde, fiyatların karşısında Türk lirası ibaresi olmadığı tespit edildi.50 bin lira ceza uygulanan işletmeye, menülerdeki eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği, süre sonunda tekrar denetim yapılacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ticaret-bakanligi-israille-ile-ihracat-ve-ithalat-tum-urunleri-kapsayacak-sekilde-durduruldu-1083426456.html
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türk lirası, menü, antalya, ticaret bakanlığı, denetim
türk lirası, menü, antalya, ticaret bakanlığı, denetim
Menüye 'TL' ibaresi koymayana ceza
Antalya'da menülerinde Türk lirası ibaresi olmayan işletmeye para cezası kesildi
Antalya'nın Serik ilçesindeki bir restorana, menülerindeki fiyatların karşısında Türk lirası ibaresi olmaması sebebiyle 50 bin lira ceza kesildi.
Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde tüketicinin ekonomik menfaatinin korunması amacıyla yürütülen denetimler sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce, Serik ilçesindeki Akçaalan Mahallesi'nde bir restoranda denetim yapıldı.
İncelenen menülerde, fiyatların karşısında Türk lirası ibaresi olmadığı tespit edildi.
50 bin lira ceza uygulanan işletmeye, menülerdeki eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği, süre sonunda tekrar denetim yapılacağı öğrenildi.