https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/medvedev-rusyadaki-tatbikatlarin-amaci-batinin-olasi-saldirilarina-yanit-gelistirmek-1083687899.html
Medvedev: Rusya’daki tatbikatların amacı Batı'nın olası saldırılarına yanıt geliştirmek
Medvedev: Rusya’daki tatbikatların amacı Batı'nın olası saldırılarına yanıt geliştirmek
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya’daki tatbikatların amacının Batı'nın olası saldırılarına yanıt geliştirmek olduğunu belirtti. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T19:07+0300
2024-05-10T19:07+0300
2024-05-10T19:15+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
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ukrayna
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storm shadow
tatbikat
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'da yapılması planlanan tatbikatların amacının, İngilizler ve Fransızlar tarafından kontrol edilen Storm Shadow ve SCALP-EG Batı füzeleriyle olası saldırılara tepkiyi test etmek olduğunu belirterek, Rusya Federasyonu'na yönelik muhtemel saldırılara yanıtın hedefinin sadece Kiev olmayacağı uyarısında bulundu.Medvedev, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'un ‘Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarını vurma hakkına sahip olduğuna’ ilişkin açıklamasına Telegram kanalından yanıt verdi.Medvedev, “Havalı! Ama nafile bir çaba dostum. Sonuçta Storm Shadow/SCALP-EG füzeleri işlemeli gömlek giyen aptallar tarafından değil, İngilizler ve Fransızlar tarafından kontrol ediliyor. Belirli koşullarda, yanıt olarak uçacak füzelerimizin hedefi sadece Kiev olmayacak. Tatbikatların amacı bu tür saldırılara yanıt geliştirmek” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/zaharova-londranin-tehditleri-gerceklesirse-ingilterenin-askeri-unsurlarini-vurabiliriz-1083573065.html
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dmitriy medvedev, david cameron, ingiltere, fransa, ukrayna, kiev, storm shadow, tatbikat
dmitriy medvedev, david cameron, ingiltere, fransa, ukrayna, kiev, storm shadow, tatbikat
Medvedev: Rusya’daki tatbikatların amacı Batı'nın olası saldırılarına yanıt geliştirmek
19:07 10.05.2024 (güncellendi: 19:15 10.05.2024)
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya’daki tatbikatların amacının Batı'nın olası saldırılarına yanıt geliştirmek olduğunu belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'da yapılması planlanan tatbikatların amacının, İngilizler ve Fransızlar tarafından kontrol edilen Storm Shadow ve SCALP-EG Batı füzeleriyle olası saldırılara tepkiyi test etmek olduğunu belirterek, Rusya Federasyonu'na yönelik muhtemel saldırılara yanıtın hedefinin sadece Kiev olmayacağı uyarısında bulundu.
Medvedev, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'un ‘Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarını vurma hakkına sahip olduğuna’ ilişkin açıklamasına Telegram kanalından yanıt verdi.
Medvedev, “Havalı! Ama nafile bir çaba dostum. Sonuçta Storm Shadow/SCALP-EG füzeleri işlemeli gömlek giyen aptallar tarafından değil, İngilizler ve Fransızlar tarafından kontrol ediliyor. Belirli koşullarda, yanıt olarak uçacak füzelerimizin hedefi sadece Kiev olmayacak. Tatbikatların amacı bu tür saldırılara yanıt geliştirmek” ifadelerini kullandı.