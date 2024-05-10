https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/medvedev-rusyadaki-tatbikatlarin-amaci-batinin-olasi-saldirilarina-yanit-gelistirmek-1083687899.html

Medvedev: Rusya’daki tatbikatların amacı Batı'nın olası saldırılarına yanıt geliştirmek

Medvedev: Rusya’daki tatbikatların amacı Batı'nın olası saldırılarına yanıt geliştirmek

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya’daki tatbikatların amacının Batı'nın olası saldırılarına yanıt geliştirmek olduğunu belirtti. 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T19:07+0300

2024-05-10T19:07+0300

2024-05-10T19:15+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

david cameron

ingiltere

fransa

ukrayna

kiev

storm shadow

tatbikat

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082569448_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73a828a9ca50d2ecd865361e77b2aeeb.jpg

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'da yapılması planlanan tatbikatların amacının, İngilizler ve Fransızlar tarafından kontrol edilen Storm Shadow ve SCALP-EG Batı füzeleriyle olası saldırılara tepkiyi test etmek olduğunu belirterek, Rusya Federasyonu'na yönelik muhtemel saldırılara yanıtın hedefinin sadece Kiev olmayacağı uyarısında bulundu.Medvedev, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'un ‘Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarını vurma hakkına sahip olduğuna’ ilişkin açıklamasına Telegram kanalından yanıt verdi.Medvedev, “Havalı! Ama nafile bir çaba dostum. Sonuçta Storm Shadow/SCALP-EG füzeleri işlemeli gömlek giyen aptallar tarafından değil, İngilizler ve Fransızlar tarafından kontrol ediliyor. Belirli koşullarda, yanıt olarak uçacak füzelerimizin hedefi sadece Kiev olmayacak. Tatbikatların amacı bu tür saldırılara yanıt geliştirmek” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/zaharova-londranin-tehditleri-gerceklesirse-ingilterenin-askeri-unsurlarini-vurabiliriz-1083573065.html

ingiltere

fransa

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy medvedev, david cameron, ingiltere, fransa, ukrayna, kiev, storm shadow, tatbikat