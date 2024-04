https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ingiliz-kraliyet-ailesinin-ilginc-yasaklari-monopoly-neden-saraydan-iceri-dahi-giremiyor-1082849631.html

İngiliz Kraliyet ailesinin ilginç yasakları: Monopoly neden saraydan içeri dahi giremiyor?

İngiliz Kraliyet ailesinin ilginç yasakları: Monopoly neden saraydan içeri dahi giremiyor?

Sputnik Türkiye

Kraliyet Ailesi, ne zaman ve nasıl tokalaşılacağından her durumda uyulması gereken çok sayıda kural ve düzenlemeye sahiptir. Ancak bunlardan bir tanesi var ki... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T13:04+0300

2024-04-17T13:04+0300

2024-04-17T13:16+0300

yaşam

ingiliz kraliyet ailesi

monopoly

oyun

prens andrew

kraliçe elizabeth

elizabeth

kraliçe 2. elizabeth

kraliçe elizabeth

ingiltere kraliçesi 2. elizabeth

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102228/60/1022286054_0:256:3500:2225_1920x0_80_0_0_2e34463d237d2303b5b2488bc2d10fc1.jpg

Kraliyet ailesinin popüler masa oyunu olan Monopoly oynamasına izin verilmiyor. Oyunun 'çok kışkırtıcı' olabileceği sebebiyle Kraliçe Elizabeth tarafından yasaklandığı açıklanmıştı.Aralık 2008'de York Dükü Prens Andrew, Leeds Building Society'nin yeni yenilenen Albion Street'teki genel merkezine yaptığı ziyaret esnasında kendisine Monopoly verilmişti.Ancak Andrew bu hediyeyi kibarca reddetmek zorunda kalmış ve "Evde Monopoly oynamamıza izin verilmiyor" açıklamasında bulunmuştu.İngiliz basını daha sonra bu konuya ilişkin pek çok haber yapmış ve Andrew oyunun aile içinde tartışmalara yol açabileceği riski taşıdığı gerekçesiyle yasaklandığını ifade etmişti.Kraliyet ailesinin diğer bazı 'garip' kurallarıKraliyet ailesinin nasıl davranması gerektiğine dair kurallar yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. Bu kurallar yazılı olmasa da, geleneklere göre kraliyet ailesi bugün de bu kurallara uymaya gayret ediyor.İmza verilmesi yasakKraliyet ailesinin imza vermemesi gerekiyor. Bunun nedeni ise imzalarının taklit edilebileceği endişesidir.Toplum içinde sarılmak, el ele tutuşmak ya da öpüşmek yasakGeleneksel olarak insanların ellerini uzatmadıkları sürece bir Kraliyet mensubuna dokunamadıkları bilinen bir kuraldır.Prens Harry ve William'ın, insanlara sarılmayı seven anneleri Prenses Diana'nın izinden gittikleri göz önüne alındığında, bu kural yeni nesil kraliyet mensupları tarafından uygulanmıyor. Özellikle Sussex Dükü ve Düşesi Harry ve Meghan, kraliyet nişanlarında el ele tutuşurken görüldü.Bu nadiren görülen bir şeydir olsa da Prens William ve eşi Kate'in dahi bu kurala sık sık sadık kalıyor gibi belirtiliyor.Birlikte seyahat etmekKraliyet ailesinin bir diğer kuralu ise birlikte seyahat etmenin yasak olmasıdır. Seyahatin daha az güvenilir olduğu zamanlarda birlikte seyahat etmeme kuralı çok önemliydi zira seyahat esnasında bir şeylerin ters giderse her zaman güvende olacak bir kraliyet ailesi üyesinin olmasını sağlamak gerekiyordu.Ancak William ve Catherine kraliyet geleneğini bozarak çocuklarıyla birlikte seyahat etmeyi tercih ettiler.Erkeklerin alyans takmasıGenellikle kraliyet erkekleri evlendikten sonra alyans takmadıkları biliniyor. Kraliyet ailesinin diğer erkek üyelerinin bu geleneğe uydukları belirtilse de Meghan ve Harry, her ikisi de yüzük takarak bu geleneği bozmayı seçtiler.Boşanmış kişilerle evlenmekKraliyet ailesinde üyelerin genellikle daha önce evlenmiş kişilerle evlenmediği bir gelenek daha bulunuyor. Ancak bu kural da birkaç kez gözardı edilmiştir.Meghan Markle, Prens Harry ile tanışmadan önce daha önce evlenmişti. Yine Harry'nin babası Kral Charles, ilk evliliklerinin her ikisinin de yürümemesinin ardından Cornwall Düşesi Camilla ile evlenmişti.Kimse Kraliçe'nin önünde yürüyemezBir diğer kural ise hiçbir Kraliyet ailesi üyesinin Kraliçe'nin önünde yürüyememesidir.Benzer şekilde, aile ne zaman bir geçit törenine ya da resmi bir etkinliğe katılsa, öncelik sırasına göre girmeli ve oturmalıdır. Sarımsak ve kabuklu deniz ürünleri yasağıKraliçe, kraliyet mutfaklarından bir dizi yiyeceği yasaklamıştı. Bunlardan ikisi sarımsak ve kabuklu deniz ürünleri.Cornwall Düşesi Camilla, 2018'de Masterchef Avustralya'ya katıldığında kraliyet ailesinin sarımsak yememesi gerektiğini doğrulamıştı. Kendisine yöneltilen Kraliyet diyet kısıtlamaları sorusuna, "Bunu söylemekten nefret ediyorum ama sarımsak. Sarımsak yenmez" demişti.Öte yandan kabuklu deniz ürünlerinin kraliyet yemeklerinde yasaklanmasının yahut nadir tüketilmesinin nedeninin ise gıda zehirlenmesi olasılığı olduğu ifade ediliyor.Kral veya Kraliçe yatana kadar herkes uyanık kalmak zorundaAile bir araya geldiğinde Kral veya Kraliçe yatana kadar herkes uyanık kalmak zorundadır. Aile üyelerinin ancak Kral veya Kraliçe odasına geçtikten sonra yatmalarına izin verilir.Kraliçe'nin eski özel sekreteri Sir William Heseltine daha önce yaptığı açıklamada, Prenses Diana'nın bu kuralı özellikle zorlayıcı bulduğuğunu ifade ederek The Royals in Australia adlı kitabında, "Diana için uzun kraliyet akşamları ıstırap vericiydi. Oturma odasında herkesin oturup sohbet ettiği bir saat kadar zaman olurdu ve Diana o kadar aşırıya kaçardı ki, mazeret bildirip yatağa giderdi ki, Kraliçe'den önce yatağa gitmenin oldukça kötü bir davranış olduğu düşünülürdü" cümlelerini kaleme almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ingilterede-2009dan-sonra-doganlara-sigara-satisi-yasaklandi-dumansiz-bir-nesil-1082850935.html

elizabeth

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere kraliyet ailesinde yasaklanan şeyler, monopoly neden yasak, kraliçe elizabeth monopolyi neden yasakladı, kraliyet ailesinde yasaklı şeyler, ingiliz kraliyet ailesinde yasaklanan şeyler, ilginç yasaklar