https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/israilden-turkiyeye-misilleme-serbest-ticaret-anlasmasini-feshedecegiz-1083917246.html

İsrail'den Türkiye'ye misilleme: 'Serbest ticaret anlaşmasını feshedeceğiz'

İsrail'den Türkiye'ye misilleme: 'Serbest ticaret anlaşmasını feshedeceğiz'

Sputnik Türkiye

İsrail, Türkiye'nin ticareti durdurma kararına karşılık olarak serbest ticaret anlaşmasını kaldıracağını açıkladı. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T09:41+0300

2024-05-17T09:41+0300

2024-05-17T09:41+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

türkiye

gazze

ticaret

ekonomi

dünya

serbest ticaret

serbest ticaret anlaşması

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Türkiye'nin ticareti durdurma kararının ardından, İsrail hükümeti, serbest ticaret anlaşmasını iptal etme kararı aldı. Kararı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich duyurdu. Smotrich, Türkiye'den ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.İsrailli Bakan bu kararların onay için parlamentoya sunulacağını ifade etti. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ticaretin geleceği üzerinde ciddi etkiler yaratacağı konuşulurken, uzmanlar bu adımın ekonomik bağları zayıflatacağını söyledi.İsrail-Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşması, uzun yıllardır yürürlükteydi ve iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılmasına katkı sağlıyordu. Ancak, son dönemde yaşanan siyasi gerilimler ve Türkiye'nin ticareti durdurma kararı, bu anlaşmanın sonlandırılmasına yol açtı.Ne olmuştu?Ticaret Bakanlığı, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu 2 Mayıs'ta bildirmişti.İsrail'in, Filistin'e yönelik uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı saldırıları neticesinde çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı anımsatılan açıklamada, Türkiye'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana çatışmaların durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için en üst düzeyde girişimlerde bulunduğu, diplomasinin tüm araçlarını kullandığı belirtildi.Açıklamada, Türkiye'nin ilk günden bu yana Gazze halkının yardımına koştuğu, başta gıda, sağlık ve tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere gemilerle ve uçaklarla on binlerce ton insani yardımı bölgeye ulaştırdığı, binlerce hastayı tahliye ederek bu zor günlerinde Filistinlilerin yanında olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/netanyahudan-akil-almaz-teklif-refah-saldirisinin-pek-cok-meseleyi-cozecegini-iddia-etti-1083913418.html

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israil, israil-filistin, türkiye, gazze, ticaret, ekonomi, dünya, serbest ticaret, serbest ticaret anlaşması