https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/netanyahudan-akil-almaz-teklif-refah-saldirisinin-pek-cok-meseleyi-cozecegini-iddia-etti-1083913418.html
Netanyahu'dan akıl almaz teklif: Refah saldırısının 'pek çok meseleyi çözeceğini' iddia etti
Netanyahu'dan akıl almaz teklif: Refah saldırısının 'pek çok meseleyi çözeceğini' iddia etti
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlenmeyi planladıkları saldırının pek çok meseleyi çözeceğini öne sürdü. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T06:44+0300
2024-05-17T06:44+0300
2024-05-17T06:44+0300
benyamin netanyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil parlamentosu (knesset)
israil ordusu
israil ordusu (idf)
israil-filistin sorunu
filistin
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, Gazze sınırı yakınlarındaki bir askeri hava gösterisine katıldı.Netanyahu burada yaptığı konuşmada, "Refah harekatı pek çok meseleyi çözecek. Bu, sadece onların geriye kalan Tugaylarının (Hamas'a işaretle) yenilgiye uğratılmasıyla sınırlı kalmayacak aynı zamanda kaçış ve takviye için kullandıkları tünelleri de kapsayacak." ifadesini kullandı.Netanyahu, şu an 'çok önemli bir savaşa tanık olduklarını ve bu sona erdiğinde düşmanı yenmeye daha çok yaklaşmış' olacaklarını savundu.Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını öngörememesi nedeniyle istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusunu da yanıtlayan Netanyahu, "Başarısızlıkla ilgili mevzu ben de dahil hükümetin her üyesini ilgilendiriyor ancak şu anda tek odak noktamız zafer. Yüzlerce askerimiz bu yüzden öldü. Kazanmamız için savaştılar." dedi.İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/misir-lideri-sisi-israil-gazzeye-yonelik-ablukayi-sikilastirmya-calisiyor-1083898857.html
israil
filistin
filistin yönetimi
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benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, filistin, filistin yönetimi, gazze, gazze şeridi, refah, refah sınır kapısı
benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, filistin, filistin yönetimi, gazze, gazze şeridi, refah, refah sınır kapısı
Netanyahu'dan akıl almaz teklif: Refah saldırısının 'pek çok meseleyi çözeceğini' iddia etti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlenmeyi planladıkları saldırının pek çok meseleyi çözeceğini öne sürdü.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, Gazze sınırı yakınlarındaki bir askeri hava gösterisine katıldı.
Netanyahu burada yaptığı konuşmada, "Refah harekatı pek çok meseleyi çözecek. Bu, sadece onların geriye kalan Tugaylarının (Hamas'a işaretle) yenilgiye uğratılmasıyla sınırlı kalmayacak aynı zamanda kaçış ve takviye için kullandıkları tünelleri de kapsayacak." ifadesini kullandı.
Netanyahu, şu an 'çok önemli bir savaşa tanık olduklarını ve bu sona erdiğinde düşmanı yenmeye daha çok yaklaşmış' olacaklarını savundu.
Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını öngörememesi nedeniyle istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusunu da yanıtlayan Netanyahu, "Başarısızlıkla ilgili mevzu ben de dahil hükümetin her üyesini ilgilendiriyor ancak şu anda tek odak noktamız zafer. Yüzlerce askerimiz bu yüzden öldü. Kazanmamız için savaştılar." dedi.
İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.