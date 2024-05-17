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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/netanyahudan-akil-almaz-teklif-refah-saldirisinin-pek-cok-meseleyi-cozecegini-iddia-etti-1083913418.html
Netanyahu'dan akıl almaz teklif: Refah saldırısının 'pek çok meseleyi çözeceğini' iddia etti
Netanyahu'dan akıl almaz teklif: Refah saldırısının 'pek çok meseleyi çözeceğini' iddia etti
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlenmeyi planladıkları saldırının pek çok meseleyi çözeceğini öne sürdü. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T06:44+0300
2024-05-17T06:44+0300
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, Gazze sınırı yakınlarındaki bir askeri hava gösterisine katıldı.Netanyahu burada yaptığı konuşmada, "Refah harekatı pek çok meseleyi çözecek. Bu, sadece onların geriye kalan Tugaylarının (Hamas'a işaretle) yenilgiye uğratılmasıyla sınırlı kalmayacak aynı zamanda kaçış ve takviye için kullandıkları tünelleri de kapsayacak." ifadesini kullandı.Netanyahu, şu an 'çok önemli bir savaşa tanık olduklarını ve bu sona erdiğinde düşmanı yenmeye daha çok yaklaşmış' olacaklarını savundu.Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını öngörememesi nedeniyle istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusunu da yanıtlayan Netanyahu, "Başarısızlıkla ilgili mevzu ben de dahil hükümetin her üyesini ilgilendiriyor ancak şu anda tek odak noktamız zafer. Yüzlerce askerimiz bu yüzden öldü. Kazanmamız için savaştılar." dedi.İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/misir-lideri-sisi-israil-gazzeye-yonelik-ablukayi-sikilastirmya-calisiyor-1083898857.html
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benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, filistin, filistin yönetimi, gazze, gazze şeridi, refah, refah sınır kapısı
benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, filistin, filistin yönetimi, gazze, gazze şeridi, refah, refah sınır kapısı

Netanyahu'dan akıl almaz teklif: Refah saldırısının 'pek çok meseleyi çözeceğini' iddia etti

06:44 17.05.2024
© AP Photo / Leo Correaİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Leo Correa
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlenmeyi planladıkları saldırının pek çok meseleyi çözeceğini öne sürdü.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, Gazze sınırı yakınlarındaki bir askeri hava gösterisine katıldı.
Netanyahu burada yaptığı konuşmada, "Refah harekatı pek çok meseleyi çözecek. Bu, sadece onların geriye kalan Tugaylarının (Hamas'a işaretle) yenilgiye uğratılmasıyla sınırlı kalmayacak aynı zamanda kaçış ve takviye için kullandıkları tünelleri de kapsayacak." ifadesini kullandı.
Netanyahu, şu an 'çok önemli bir savaşa tanık olduklarını ve bu sona erdiğinde düşmanı yenmeye daha çok yaklaşmış' olacaklarını savundu.
Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını öngörememesi nedeniyle istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusunu da yanıtlayan Netanyahu, "Başarısızlıkla ilgili mevzu ben de dahil hükümetin her üyesini ilgilendiriyor ancak şu anda tek odak noktamız zafer. Yüzlerce askerimiz bu yüzden öldü. Kazanmamız için savaştılar." dedi.
İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Mısır lideri Sisi: İsrail, Gazze'ye yönelik ablukayı sıkılaştırmaya çalışıyor
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