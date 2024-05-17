https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/netanyahudan-akil-almaz-teklif-refah-saldirisinin-pek-cok-meseleyi-cozecegini-iddia-etti-1083913418.html

Netanyahu'dan akıl almaz teklif: Refah saldırısının 'pek çok meseleyi çözeceğini' iddia etti

Netanyahu'dan akıl almaz teklif: Refah saldırısının 'pek çok meseleyi çözeceğini' iddia etti

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlenmeyi planladıkları saldırının pek çok meseleyi çözeceğini öne sürdü. 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T06:44+0300

2024-05-17T06:44+0300

2024-05-17T06:44+0300

benyamin netanyahu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil parlamentosu (knesset)

israil ordusu

israil ordusu (idf)

israil-filistin sorunu

filistin

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, Gazze sınırı yakınlarındaki bir askeri hava gösterisine katıldı.Netanyahu burada yaptığı konuşmada, "Refah harekatı pek çok meseleyi çözecek. Bu, sadece onların geriye kalan Tugaylarının (Hamas'a işaretle) yenilgiye uğratılmasıyla sınırlı kalmayacak aynı zamanda kaçış ve takviye için kullandıkları tünelleri de kapsayacak." ifadesini kullandı.Netanyahu, şu an 'çok önemli bir savaşa tanık olduklarını ve bu sona erdiğinde düşmanı yenmeye daha çok yaklaşmış' olacaklarını savundu.Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını öngörememesi nedeniyle istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusunu da yanıtlayan Netanyahu, "Başarısızlıkla ilgili mevzu ben de dahil hükümetin her üyesini ilgilendiriyor ancak şu anda tek odak noktamız zafer. Yüzlerce askerimiz bu yüzden öldü. Kazanmamız için savaştılar." dedi.İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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israil

filistin

filistin yönetimi

gazze

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