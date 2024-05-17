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Bakan Şimşek'ten enflasyonda iyileşme mesajı
Bakan Şimşek'ten enflasyonda iyileşme mesajı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklentinin ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T12:01+0300
2024-05-17T12:48+0300
ekonomi
mehmet şimşek
enflasyon
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.Programın olumlu sonuçlarının enflasyon beklentilerine de yansıdığına dikkati çeken Şimşek, "Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklenti ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu." değerlendirmesinde bulundu.Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin önemine işaret ettiği paylaşımında, şunları kaydetti:
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mehmt şimşek,enflasyon tahmin son dakika,ekonomi son dakika
mehmt şimşek,enflasyon tahmin son dakika,ekonomi son dakika

Bakan Şimşek'ten enflasyonda iyileşme mesajı

12:01 17.05.2024 (güncellendi: 12:48 17.05.2024)
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© AA / Celal Güneş
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklentinin ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 olduğunu ifade etti.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.
Programın olumlu sonuçlarının enflasyon beklentilerine de yansıdığına dikkati çeken Şimşek, "Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklenti ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin önemine işaret ettiği paylaşımında, şunları kaydetti:
"Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasında çok önemli. Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde hızla gerilemesini bekliyoruz. Enflasyon gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız."
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
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