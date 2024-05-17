https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/hafta-sonu-hava-nasil-olacak-1083944214.html

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye geçen haftadan bu yana yağışlı sistemin etkisi altındaydı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları Türkiye'nin batısından başlayarak... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T21:31+0300

2024-05-17T21:31+0300

2024-05-17T21:31+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava

mevsim

türkiye

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Yağışlı hava etkisini azalttı, sıcaklıklar yükselmeye başladı. Batı bölgelerden başlayarak artan sıcaklıklar, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Cumartesi günü Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri dışında yağış beklenmiyor.TRT Haber'in aktardığına göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Pazar günü için de orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yine Denizli, Niğde, Karaman ve Konya ilçelerinde aralıklı sağanak yağışlar göreceğiz" bilgisini verdi. Pazartesi günü yağışlar Türkiye'nin doğusuyla sınırlı kalacak.Toz taşınımı uyarısı Özdemirci, "Özellikle cumartesi günü için Batı bölgelerimizde Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı var yine pazar günü içinde toz taşınımı özellikle Ege Bölgesi'nde yine devam edecek" dedi. 3 büyük ilde hafta sonu yağış yok Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta sonu yağış görülmeyeceği belirtildi. Özdemirci, şu bilgileri verdi:İstanbul'da önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava olacak. İzmir'de de genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava olacak üç gün boyunca. Ankara'da Cumartesi günü için yağış beklemiyoruz ama çok kapalı bir hava olacak çok bulutlu bir hava olacak. Cumartesi günü Ankara 25, İstanbul 22 ve İzmir 28 derece olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasini-yayimladi-saganak-ve-kar-geri-geliyor-1083914635.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava, mevsim, türkiye