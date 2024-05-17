Galatasaray'dan derbi hakemine ilişkin açıklama: 'Manidar buluyoruz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğum hızı 1965'ten beri en düşük seviyede
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Bireysel silahlanmada Türkiye nerede?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Enerji Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: Kriz çalışanların üzerine yıkılmasın
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bizden daha iyi ülkeler sıralamasında Gana ile yarışıyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Çok ciddi bir kırılma olmazsa Yüksekdağ ve Demirtaş yakında çıkacak gibi görünmüyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Özlem & Deniz Vardaryıldızı çifti Radyo Sputnik'te
12:05
84 dk
HABER MASASI
Batı basını, Putin'in Çin ziyaretini nasıl değerlendirdi?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin: ABD'nin çabalarından endişe duyuyoruz
15:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları: Besinlere böcek koyalım
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Kripto düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
18:10
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci: Zelenskiy kaybetmekten korkuyor
18:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Rus ve Çin ilişkileri eşitliğin önemini gösterdi
19:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD'den Çin'e tehdit: Rusya ile iş birliğini sürdürmeyin
19:22
1 dk
SESLİ HABER
Sırbistan lideri Vucic: Batı nankör
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı diplomat: Moskova ve Pekin'in birleşmesi şaşırtıcı değil
20:31
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/galatasaraydan-derbi-hakemine-iliskin-aciklama-manidar-buluyoruz-1083933772.html
Galatasaray'dan derbi hakemine ilişkin açıklama: 'Manidar buluyoruz'
Galatasaray'dan derbi hakemine ilişkin açıklama: 'Manidar buluyoruz'
Sputnik Türkiye
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe derbisini yönetecek FIFA Kokartlı hakem Arda... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T16:11+0300
2024-05-17T16:11+0300
spor
türkiye
galatasaray
fenerbahçe
derbi
metin öztürk
arda kardeşler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/17/1051062886_0:38:2992:1721_1920x0_80_0_0_d185b44eb77fe5ddfb93ae81d9afce61.jpg
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Kupası’nın 24. yıl dönümünde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan etkinlikte basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. İlk olarak Kemerburgaz’daki tesisler hakkında konuşan Öztürk, "Tarihin yazıldığı günde, geleceğe gideceğimiz yerdeyiz. Artık bundan sonra nasıl Florya'mız bizi 40 yıl buralara getirdiyse biz de 17 Mayıs UEFA Kupası zaferinin yıl dönümünde bundan sonra tarihin yazılacağı yerdeyiz. Dursun Özbek başkan liderliğinde ikinci şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Ümit ediyorum bizden sonraki yönetimler de bugüne kadar bizim burada yaptıklarımızı daha ileriye götürecekler. Bunun büyük bir mutluluğu ve gururu içindeyiz" diye konuştu.Pazar günü şampiyonluk kupasının RAMS Park'a getirilmesini istediklerine yönelik çıkan haberlere cevap veren Öztürk, "Sosyal medyada bir şey dönüyor, bizim bu maça kupa istediğimizle ilgili. Herhalde canı sıkılan klavyeden bir şey yazıyor. Bir kere şampiyonluk netleşmeden federasyona böyle bir başvuruda bulunacak değiliz. Önce şampiyonluğumuz netleşsin ondan sonra gündeme gelecek" şeklinde konuştu.'Arda Kardeşler’in bu maça atanmasını manidar buluyoruz'Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye atanan FIFA Kokartlı hakem Arda Kardeşler için ise Öztürk, şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/derbinin-hakemi-belli-oldu-1083889004.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/17/1051062886_278:0:2987:2032_1920x0_80_0_0_67911bd65f5dea0560ee843e7e148ed8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, galatasaray, fenerbahçe, derbi, metin öztürk, arda kardeşler
türkiye, galatasaray, fenerbahçe, derbi, metin öztürk, arda kardeşler

Galatasaray'dan derbi hakemine ilişkin açıklama: 'Manidar buluyoruz'

16:11 17.05.2024
© İHAGalatasaray-Fenerbahçe derbisi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© İHA
Abone ol
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe derbisini yönetecek FIFA Kokartlı hakem Arda Kardeşler’in bu maça atanmasının manidar olduğunu söyledi
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Kupası’nın 24. yıl dönümünde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan etkinlikte basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İlk olarak Kemerburgaz’daki tesisler hakkında konuşan Öztürk, "Tarihin yazıldığı günde, geleceğe gideceğimiz yerdeyiz. Artık bundan sonra nasıl Florya'mız bizi 40 yıl buralara getirdiyse biz de 17 Mayıs UEFA Kupası zaferinin yıl dönümünde bundan sonra tarihin yazılacağı yerdeyiz. Dursun Özbek başkan liderliğinde ikinci şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Ümit ediyorum bizden sonraki yönetimler de bugüne kadar bizim burada yaptıklarımızı daha ileriye götürecekler. Bunun büyük bir mutluluğu ve gururu içindeyiz" diye konuştu.
Pazar günü şampiyonluk kupasının RAMS Park'a getirilmesini istediklerine yönelik çıkan haberlere cevap veren Öztürk, "Sosyal medyada bir şey dönüyor, bizim bu maça kupa istediğimizle ilgili. Herhalde canı sıkılan klavyeden bir şey yazıyor. Bir kere şampiyonluk netleşmeden federasyona böyle bir başvuruda bulunacak değiliz. Önce şampiyonluğumuz netleşsin ondan sonra gündeme gelecek" şeklinde konuştu.

'Arda Kardeşler’in bu maça atanmasını manidar buluyoruz'

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye atanan FIFA Kokartlı hakem Arda Kardeşler için ise Öztürk, şu cümleleri kaydetti:

Bizlerin şahsen şaşkınlıkla karşıladığı bir konu. Çünkü bir hatalı düdük, bir hatalı kararın şampiyonluğa tesir edeceği bir maça bir hakemin manuel atanması, üstelik bu hakemin kasıtlı demek istemiyorum ama hatalı demeye de dilim varmıyor, Kadıköy’deki maçta Icardi’ye yapılan müdahaleye bir şey yapmaması, maça tesir etmesi ve aynı hakemin manuel bu maça atanması... Bir başka şey daha var gözden kaçan. 6-1 yendiğimiz Sivasspor maçı, penaltımız ve golümüz verilmedi. Rakibe de bir kırmızı kart verilmedi. Aynı hakemin Fenerbahçe’nin, Adana Demirspor maçında yaptıkları, Karagümrük maçında yaptıkları, Ankaragücü maçında yaptıkları, iyi niyetimizi zorlayarak hata demeye çalışıyorum ama iyi niyetimizin de bir sınırı var. İlk devrede bizim hakkımızı yiyen bir hakemin manuel bu maça atanması olabilecek hatalı kararların sorumluğu atayanlarda olduğu gösteriyor. Ankaragücü - Fenerbahçe, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçlarında Fenerbahçe lehine bu kadar açık karar verenin bu maça atanmasını biz manidar buluyoruz. Biz emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Hak, hukuk geçerli olduğu zaman pazar günü Galatasaray RAMS Park’ta şampiyonluğunu kutlayacaktır.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
SPOR
Derbinin hakemi belli oldu
Dün, 13:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала