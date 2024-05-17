Galatasaray'dan derbi hakemine ilişkin açıklama: 'Manidar buluyoruz'

Bizlerin şahsen şaşkınlıkla karşıladığı bir konu. Çünkü bir hatalı düdük, bir hatalı kararın şampiyonluğa tesir edeceği bir maça bir hakemin manuel atanması, üstelik bu hakemin kasıtlı demek istemiyorum ama hatalı demeye de dilim varmıyor, Kadıköy’deki maçta Icardi’ye yapılan müdahaleye bir şey yapmaması, maça tesir etmesi ve aynı hakemin manuel bu maça atanması... Bir başka şey daha var gözden kaçan. 6-1 yendiğimiz Sivasspor maçı, penaltımız ve golümüz verilmedi. Rakibe de bir kırmızı kart verilmedi. Aynı hakemin Fenerbahçe’nin, Adana Demirspor maçında yaptıkları, Karagümrük maçında yaptıkları, Ankaragücü maçında yaptıkları, iyi niyetimizi zorlayarak hata demeye çalışıyorum ama iyi niyetimizin de bir sınırı var. İlk devrede bizim hakkımızı yiyen bir hakemin manuel bu maça atanması olabilecek hatalı kararların sorumluğu atayanlarda olduğu gösteriyor. Ankaragücü - Fenerbahçe, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçlarında Fenerbahçe lehine bu kadar açık karar verenin bu maça atanmasını biz manidar buluyoruz. Biz emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Hak, hukuk geçerli olduğu zaman pazar günü Galatasaray RAMS Park’ta şampiyonluğunu kutlayacaktır.