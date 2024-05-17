https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/fransada-sinagoga-silahli-saldiri-atese-vermeye-calisti-1083919295.html
Fransa'da sinagoga silahlı saldırı düzenlendi: 'Ateşe vermeye çalıştı'
Fransa'da sinagoga silahlı saldırı düzenlendi: 'Ateşe vermeye çalıştı'
Sputnik Türkiye
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve yerel yetkililer yaptıkları açıklamada, Rouen kentinde sinagogu ateşe vermeye çalışan silahlı bir kişinin... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T10:14+0300
2024-05-17T10:14+0300
2024-05-17T10:41+0300
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Fransa içişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, olayın Cuma sabahı erken saatlerde Paris'in 130 kilometre kuzeybatısındaki Rouen kent merkezinde meydana geldiğini söyledi. Saldırganın kimliği ve saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz netlik kazanmadı. Ülke alarmdaFransa'nın Consistoire Central Yahudi ibadet kurumu başkanı Elie Korchia, polisin "bir başka anti-Semitik trajediyi önlediğini" söyledi. Bölgesel yayın kuruluşu France 3, itfaiye ekiplerinin olay yerinde olduğunu söyledi. Rouen belediyesinden bir yetkili yangının kontrol altına alındığını bildirdi. İki ay sonra Yaz Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak olan Fransa, kısa süre önce alarm durumunu en üst düzeye çıkardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/israilden-turkiyeye-misilleme-serbest-ticaret-anlasmasini-feshedecegiz-1083917246.html
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sinagog, sinagog, son dakika, fransa, saldırı, silahlı saldırı
sinagog, sinagog, son dakika, fransa, saldırı, silahlı saldırı
Fransa'da sinagoga silahlı saldırı düzenlendi: 'Ateşe vermeye çalıştı'
10:14 17.05.2024 (güncellendi: 10:41 17.05.2024)
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve yerel yetkililer yaptıkları açıklamada, Rouen kentinde sinagogu ateşe vermeye çalışan silahlı bir kişinin ibadethaneye saldırdığını duyurdu. Saldırganın vurularak öldürdüğü açıklandı.
Fransa içişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, olayın Cuma sabahı erken saatlerde Paris'in 130 kilometre kuzeybatısındaki Rouen kent merkezinde meydana geldiğini söyledi. Saldırganın kimliği ve saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz netlik kazanmadı.
Fransa'nın Consistoire Central Yahudi ibadet kurumu başkanı Elie Korchia, polisin "bir başka anti-Semitik trajediyi önlediğini" söyledi. Bölgesel yayın kuruluşu France 3, itfaiye ekiplerinin olay yerinde olduğunu söyledi. Rouen belediyesinden bir yetkili yangının kontrol altına alındığını bildirdi. İki ay sonra Yaz Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak olan Fransa, kısa süre önce alarm durumunu en üst düzeye çıkardı.