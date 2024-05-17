Fatih Terim'den UEFA Kupası paylaşımı: 'Türk futbol tarihinin en büyük başarısı'
20:39 17.05.2024 (güncellendi: 21:23 17.05.2024)
© AA / Panagiotis Moschandreou Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim
© AA / Panagiotis Moschandreou
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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımla 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası başarısının yıldönümünde bir açıklama yaparak,"24 yıl önce tam da bugün bu saatlerde, Türk futbol tarihinin en büyük başarısı, Kopenhag’da kupayla taçlandırıldı."
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Kupası'nın yıldönümü için paylaşımda bulundu.
Galatasaray ile 17 Mayıs 2000 tarihinde finalde Arsenal'i eleyerek UEFA Kupası'nı kazanan Fatih Terim, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdii:
24 yıl önce tam da bugün bu saatlerde, Türk futbol tarihinin en büyük başarısı, Kopenhag’da kupayla taçlandırıldı. UEFA kupasını almayı istemekle yetinmedik, tarihi değiştirecek oyun ve skorlarla istediğimizi almayı da bildik. Kupaya yüreğini koyanlara ve asla unutmayacaklara selam olsun…
24 yıl önce tam da bugün bu saatlerde, Türk futbol tarihinin en büyük başarısı, Kopenhag’da kupayla taçlandırıldı.— Fatih Terim (@fatihterim) May 17, 2024
UEFA kupasını almayı istemekle yetinmedik, tarihi değiştirecek oyun ve skorlarla istediğimizi almayı da bildik. Kupaya yüreğini koyanlara ve asla unutmayacaklara… pic.twitter.com/JxWKIsZToP