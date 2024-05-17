https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/fatih-terim-panathinaikostan-ayrildi-yerine-gelecek-isim-bile-belli-oldu-1083917560.html
Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrıldı: Yerine gelecek isim bile belli oldu
Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrıldı: Yerine gelecek isim bile belli oldu
Sputnik Türkiye
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "2024-2025 sezonu için... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T09:48+0300
2024-05-17T09:48+0300
2024-05-17T10:16+0300
spor
fatih terim
panathinaikos
futbol
ayrılık
anlaşmasız ayrılık
transfer
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
türkiye futbol federasyonu (tff)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/19/1080014438_0:204:2917:1845_1920x0_80_0_0_a4005bf1fd8f61415d5c9841d05fa9ad.jpg
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdı. Deneyimli çalıştırıcı, yaptığı açıklamada ayrılığın detaylarını paylaştı. Terim, Panathinaikos ile 26 maça çıktı ve 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı.Fatih Terim, açıklamasında, "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak ve çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı." ifadelerine yer verdi.Panathinaikos, Terim yönetiminde bu sezon ligde iddialı bir performans sergilemişti. Ancak, kulüp yönetimiyle yapılan görüşmeler sonrasında, geleceğe dair planlar konusunda anlaşmazlıklar yaşandığı ortaya çıktı.Diğer yandan sezonun geri kalanında Christos Kontis'in takımın başında olacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/baskanlik-satranci-aziz-yildirimin-jose-mourinho-hamlesine-karsilik-ali-koctan-yeni-hamle-1083914332.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/19/1080014438_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_cce483c12aa379e54100cfa0402d4fb4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fatih terim panathinaikos, fatih terim panathinaikostan ayrıldı, fatih terim panathinaikos maçları, fatih terim panathinaikos karnesi
fatih terim panathinaikos, fatih terim panathinaikostan ayrıldı, fatih terim panathinaikos maçları, fatih terim panathinaikos karnesi
Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrıldı: Yerine gelecek isim bile belli oldu
09:48 17.05.2024 (güncellendi: 10:16 17.05.2024)
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı." ifadelerini kullandı. Terim yerine Christos Kontis'in takımın başında olacağı belirtildi.
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdı. Deneyimli çalıştırıcı, yaptığı açıklamada ayrılığın detaylarını paylaştı. Terim, Panathinaikos ile 26 maça çıktı ve 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı.
Fatih Terim, açıklamasında, "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak ve çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı." ifadelerine yer verdi.
Panathinaikos, Terim yönetiminde bu sezon ligde iddialı bir performans sergilemişti. Ancak, kulüp yönetimiyle yapılan görüşmeler sonrasında, geleceğe dair planlar konusunda anlaşmazlıklar yaşandığı ortaya çıktı.
Diğer yandan sezonun geri kalanında Christos Kontis'in takımın başında olacağı belirtildi.