https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/fatih-terim-panathinaikostan-ayrildi-yerine-gelecek-isim-bile-belli-oldu-1083917560.html

Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrıldı: Yerine gelecek isim bile belli oldu

Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrıldı: Yerine gelecek isim bile belli oldu

Sputnik Türkiye

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "2024-2025 sezonu için... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye futbol federasyonu (tff)

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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdı. Deneyimli çalıştırıcı, yaptığı açıklamada ayrılığın detaylarını paylaştı. Terim, Panathinaikos ile 26 maça çıktı ve 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı.Fatih Terim, açıklamasında, "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak ve çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı." ifadelerine yer verdi.Panathinaikos, Terim yönetiminde bu sezon ligde iddialı bir performans sergilemişti. Ancak, kulüp yönetimiyle yapılan görüşmeler sonrasında, geleceğe dair planlar konusunda anlaşmazlıklar yaşandığı ortaya çıktı.Diğer yandan sezonun geri kalanında Christos Kontis'in takımın başında olacağı belirtildi.

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