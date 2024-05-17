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'Başkanlık satrancı': Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho hamlesine karşılık Ali Koç'tan yeni hamle
'Başkanlık satrancı': Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho hamlesine karşılık Ali Koç'tan yeni hamle
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho vaadinin ardından Ali Koç'un hedefindeki isim belli oldu. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü teknik... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T07:33+0300
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ali koç
spor
aziz yıldırım
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
stefano pioli
futbol
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayıma geçildiği dönemde çarpıcı bir hamle daha geldi. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile görüşmesinin ardından Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un da flaş bir hamle yaptığı aktarıldı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni sezonda İsmail Kartal ile devam etmeyi düşünmediği ve Mario Branco'nun harekete geçtiği vurgulandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'yi takımın başına getirmek için hamlede bulundu.Sarı-lacivertlilerde mevcut sportif direktör Mario Branco'nun Stefano Pioli'nin temsilcisiyle görüştüğü kaydedildi. Stefano Pioli'nin temsilcisiyle görüşen Mario Branco'nun tecrübeli teknik direktörün şartları hakkında bilgi aldığı belirtildi.Stefano Pioli bu sezon Milan'ın başında 50 maça çıktı. 58 yaşındaki teknik direktörün öğrencileri bu süreçte 28 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.Stefano Pioli'nin Milan ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek. Salernitana'da teknik direktörlüğe başlayan Stefano Pioli daha sonra Modena, Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo, Palermo, Bolonga, Lazio, Inter ve Fiorentina'yı çalıştırdı.Stefano Pioli, 2021-2022 sezonunda Milan'ı çalıştırdığı dönemde Serie A şampiyonluğu yaşadı.
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ali koç, aziz yıldırım, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, stefano pioli, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, transfer
ali koç, aziz yıldırım, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, stefano pioli, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, transfer

'Başkanlık satrancı': Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho hamlesine karşılık Ali Koç'tan yeni hamle

07:33 17.05.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-
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Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho vaadinin ardından Ali Koç'un hedefindeki isim belli oldu. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü teknik direktör Stefano Pioli ile görüştüğü öğrenildi.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayıma geçildiği dönemde çarpıcı bir hamle daha geldi. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile görüşmesinin ardından Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un da flaş bir hamle yaptığı aktarıldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni sezonda İsmail Kartal ile devam etmeyi düşünmediği ve Mario Branco'nun harekete geçtiği vurgulandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'yi takımın başına getirmek için hamlede bulundu.
Sarı-lacivertlilerde mevcut sportif direktör Mario Branco'nun Stefano Pioli'nin temsilcisiyle görüştüğü kaydedildi. Stefano Pioli'nin temsilcisiyle görüşen Mario Branco'nun tecrübeli teknik direktörün şartları hakkında bilgi aldığı belirtildi.
Stefano Pioli bu sezon Milan'ın başında 50 maça çıktı. 58 yaşındaki teknik direktörün öğrencileri bu süreçte 28 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Stefano Pioli'nin Milan ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek. Salernitana'da teknik direktörlüğe başlayan Stefano Pioli daha sonra Modena, Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo, Palermo, Bolonga, Lazio, Inter ve Fiorentina'yı çalıştırdı.
Stefano Pioli, 2021-2022 sezonunda Milan'ı çalıştırdığı dönemde Serie A şampiyonluğu yaşadı.
Ali Koç - Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
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