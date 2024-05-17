https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/baskanlik-satranci-aziz-yildirimin-jose-mourinho-hamlesine-karsilik-ali-koctan-yeni-hamle-1083914332.html

'Başkanlık satrancı': Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho hamlesine karşılık Ali Koç'tan yeni hamle

'Başkanlık satrancı': Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho hamlesine karşılık Ali Koç'tan yeni hamle

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho vaadinin ardından Ali Koç'un hedefindeki isim belli oldu. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü teknik... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T07:33+0300

2024-05-17T07:33+0300

2024-05-17T07:33+0300

ali koç

spor

aziz yıldırım

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

stefano pioli

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

maç

transfer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/10/1082839106_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98ba0ca6f4ed8fadb190802847e06eb4.jpg

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayıma geçildiği dönemde çarpıcı bir hamle daha geldi. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile görüşmesinin ardından Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un da flaş bir hamle yaptığı aktarıldı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni sezonda İsmail Kartal ile devam etmeyi düşünmediği ve Mario Branco'nun harekete geçtiği vurgulandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'yi takımın başına getirmek için hamlede bulundu.Sarı-lacivertlilerde mevcut sportif direktör Mario Branco'nun Stefano Pioli'nin temsilcisiyle görüştüğü kaydedildi. Stefano Pioli'nin temsilcisiyle görüşen Mario Branco'nun tecrübeli teknik direktörün şartları hakkında bilgi aldığı belirtildi.Stefano Pioli bu sezon Milan'ın başında 50 maça çıktı. 58 yaşındaki teknik direktörün öğrencileri bu süreçte 28 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.Stefano Pioli'nin Milan ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek. Salernitana'da teknik direktörlüğe başlayan Stefano Pioli daha sonra Modena, Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo, Palermo, Bolonga, Lazio, Inter ve Fiorentina'yı çalıştırdı.Stefano Pioli, 2021-2022 sezonunda Milan'ı çalıştırdığı dönemde Serie A şampiyonluğu yaşadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/acun-ilicali-ali-kocun-teklifini-kabul-etti-iddiasi-1083908888.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali koç, aziz yıldırım, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, stefano pioli, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, transfer