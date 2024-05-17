https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/estonya-dondurulmus-rus-varliklarindan-ukraynaya-40-milyon-euro-aktarabiliriz-1083940842.html

Estonya: Dondurulmuş Rus varlıklarından Ukrayna'ya 40 milyon euro aktarabiliriz

Estonya: Dondurulmuş Rus varlıklarından Ukrayna'ya 40 milyon euro aktarabiliriz

Sputnik Türkiye

Estonya Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Marko Mihkelson, Estonya'nın dondurulmuş Rus varlıklarından Ukrayna'ya 40 milyon euroya kadar... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T19:09+0300

2024-05-17T19:09+0300

2024-05-17T19:15+0300

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Ukrayna’da yayın yapan Freedom televizyonuna konuşan Mikhkelson, dondurulmuş Rus varlıklarının bir kısmını Kiev’e aktarabileceklerini belirterek, “Miktar o kadar da büyük değil. Yaklaşık 40 milyon eurodan bahsediyoruz” dedi.Daha önce Estonya parlamentosu, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya gönderilmesine izin veren yasayı kabul etmişti.Rusya’nın Estonya Büyükelçiliği, Moskova'nın Estonyalı yetkililerin Rus varlıklarını kullanma konusundaki ‘sözde yasal’ girişimini hırsızlık olarak gördüğünü ve müsadere durumunda misilleme hakkını kullanacağı uyarısında bulunmuştu.AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık 200 milyar eurosu, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor.Brüksel, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna'nın yeniden inşasını finanse etmede kullanmanın yollarını araştırıyor.Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise geçen yılın haziran ayında Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarına yönelik AB Komisyonunu uyarmıştı.ECB, Rus varlıklarına veya bunların gelirlerine el koymanın, euronun küresel para birimi olarak konumuna ve finansal istikrara zarar verebileceği konusundaki hassasiyete dikkati çekmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusya-disisleri-bati-rusyanin-varliklarina-el-konulmasinin-misilleme-riskini-degerlendiriyor-1083904754.html

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estonya, marko mihkelson, rusya, ukrayna, kiev, avrupa merkez bankası (ecb), euro