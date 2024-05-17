https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/erkan-yolac-hayatini-kaybetti-1083929530.html

Erkan Yolaç hayatını kaybetti

Erkan Yolaç hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Evet-Hayır yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti. 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T14:18+0300

2024-05-17T14:18+0300

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Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti.Yolaç’ın vefatına yönelik şu açıklama yapıldı:Erkan Yolaç kimdir?Erkan Yolaç, 24 Şubat 1935 yılında Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Edirneli olan sunucunun babası Mehmet Yolaç, Bulgaristan göçmenidir. Annesi ise Hikmet Hanımdır. Yolaç'ın Faik isminde bir erkek kardeşi vardır.Küçük yaşta ailesiyle İstanbul'a göç eden sunucu, lisenin ilk senesini Sait Joseph'te okudu. Ancak başarısız olunca Kadıköy'de bulunan Kenan Evren Lisesi'ne gitti.Yolaç, babasının işi sebebiyle Kastamonu'ya taşındı ve yatılı liseden mezun oldu. Babasının ölümünden sonra, Belediye Fen Dairesi'nde çalışmaya başladı. Aynı zamanda belediye duyurularını da yaptı.Liseyi bitirdikten sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nde iç mimarlık okudu. Mezun olmasının ardından askere giden sunucu, orduevinde sunuculuk yaptı.Bu deneyimin ardından Ankara Radyosu'na girerek bayramlara özel eğlence programlarını sundu. Londra'da ünlü olan Evet-Hayır yarışmasını Türk televizyonlarında hayata geçirdi.1976 senesinde ise Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlendi. Çiftin Göksu ve Mehmet isminde iki çocuğu vardır.Televizyon ve oyunculuk işlerinin yanı sıra eşiyle birlikte bir konfeksiyon atölyesi açarak tekstil işine girdiler. Yolaç Gömlekleri adını verdikleri gömlekleri satışa çıkardılar.Erkan Yolaç hangi filmlerde rol aldı?Lekeli Kadın - 1962Muhteşem Serseri - 1964Yılların Ardından - 1964Can Düşmanı - 1964Sevda Yolu - 1973

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