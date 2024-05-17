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Erdoğan: Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalı hareketleri yok sayamayız
Erdoğan: Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalı hareketleri yok sayamayız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalı hareketleri yok sayamayız." dedi. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşuyor:
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recep tayyip erdoğan, son dakika, ziraat bankası
recep tayyip erdoğan, son dakika, ziraat bankası

Erdoğan: Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalı hareketleri yok sayamayız

15:06 17.05.2024 (güncellendi: 15:19 17.05.2024)
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalı hareketleri yok sayamayız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşuyor:
Muhalefetin 'tarım bitti' tezinin geçersiz olduğunu ispat ettik.
Kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki dalgalı durumu görmezden gelemeyiz
Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalı hareketleri yok sayamayız.
Türkiye'nin tarım ekosistemini geliştirmek için herkesin fikrine, katkısına, eleştirisine, önerilerine sonuna kadar açığız
Bize insan hakları dersi veren Batılı ülkelerin pek çok Afrika ülkesinde neler yaptığını çok iyi biliyoruz
Üretim planlaması kapsamında üretim ve sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimiz ilk defa ilave faiz kar payı indiriminde yararlanacak. Küçük ekipman limitini 150 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıyoruz.
(Tarım kredisi desteği) Bu kredilerden yararlanan çiftçilerimizin sayısı 1,2 milyonu aştı.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
POLİTİKA
Erdoğan: Türkiye'de tarım bitti demek cehaletin ve art niyetin işaretidir
14 Mayıs, 15:01
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