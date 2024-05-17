Erdoğan: Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalı hareketleri yok sayamayız

Muhalefetin 'tarım bitti' tezinin geçersiz olduğunu ispat ettik. Muhalefetin 'tarım bitti' tezinin geçersiz olduğunu ispat ettik.

Kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki dalgalı durumu görmezden gelemeyiz Kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki dalgalı durumu görmezden gelemeyiz

Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalı hareketleri yok sayamayız. Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalı hareketleri yok sayamayız.

Türkiye'nin tarım ekosistemini geliştirmek için herkesin fikrine, katkısına, eleştirisine, önerilerine sonuna kadar açığız Türkiye'nin tarım ekosistemini geliştirmek için herkesin fikrine, katkısına, eleştirisine, önerilerine sonuna kadar açığız

Bize insan hakları dersi veren Batılı ülkelerin pek çok Afrika ülkesinde neler yaptığını çok iyi biliyoruz Bize insan hakları dersi veren Batılı ülkelerin pek çok Afrika ülkesinde neler yaptığını çok iyi biliyoruz

Üretim planlaması kapsamında üretim ve sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimiz ilk defa ilave faiz kar payı indiriminde yararlanacak. Küçük ekipman limitini 150 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıyoruz. Üretim planlaması kapsamında üretim ve sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimiz ilk defa ilave faiz kar payı indiriminde yararlanacak. Küçük ekipman limitini 150 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıyoruz.