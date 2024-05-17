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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/disisleri-bakanligi-filistin-ile-ilgili-kararlari-memnuniyetle-karsiliyoruz-1083938263.html
Dışişleri Bakanlığı: Filistin ile ilgili kararları memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Filistin ile ilgili kararları memnuniyetle karşılıyoruz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn Deklarasyonu’nda yer alan Filistin ile ilgili kararların memnuniyetle karşılandığı vurgulandı. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T18:14+0300
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israil- filistin çatışması
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Arap Ligi tarafından 16 Mayıs günü kabul edilen Bahreyn Deklarasyonu’nda yer alan Filistin’le ilgili kararları memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.Dışişleri Bakanlığı tarafından 34 ve 33'üncü Arap Ligi Zirvesi'nde kabul edilen Bahreyn Deklarasyonu’nun Filistin’le ilgili kararları hakkında yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ab-yuksek-temsilcisi-borrellden-filistin-itirafi-avrupa-cok-bolundu-1083806570.html
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türkiye, türk dışişleri, dışişleri bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm), arap ligi
türkiye, türk dışişleri, dışişleri bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm), arap ligi

Dışişleri Bakanlığı: Filistin ile ilgili kararları memnuniyetle karşılıyoruz

18:14 17.05.2024 (güncellendi: 18:16 17.05.2024)
© AA / ArşivTürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© AA / Arşiv
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn Deklarasyonu’nda yer alan Filistin ile ilgili kararların memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Arap Ligi tarafından 16 Mayıs günü kabul edilen Bahreyn Deklarasyonu’nda yer alan Filistin’le ilgili kararları memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından 34 ve 33'üncü Arap Ligi Zirvesi'nde kabul edilen Bahreyn Deklarasyonu’nun Filistin’le ilgili kararları hakkında yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi:
Arap Ligi tarafından 16 Mayıs günü kabul edilen Bahreyn Deklarasyonu’nda yer alan Filistin’le ilgili kararları memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu kararların, İsrail tarafından Gazze’de sürdürülen katliamın sona ermesine ve Filistin sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu önerilerin hayata geçirilmesi için Birleşmiş Milletler’in ve uluslararası toplumun somut katkılar sunmasını bekliyoruz.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Filistin itirafı: 'Avrupa çok bölündü'
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