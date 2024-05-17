https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/disisleri-bakanligi-filistin-ile-ilgili-kararlari-memnuniyetle-karsiliyoruz-1083938263.html

Dışişleri Bakanlığı: Filistin ile ilgili kararları memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Filistin ile ilgili kararları memnuniyetle karşılıyoruz

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn Deklarasyonu’nda yer alan Filistin ile ilgili kararların memnuniyetle karşılandığı vurgulandı. 17.05.2024, Sputnik Türkiye

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2024-05-17T18:16+0300

israil- filistin çatışması

türkiye

türk dışişleri

dışişleri bakanlığı

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

birleşmiş milletler (bm)

arap ligi

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Arap Ligi tarafından 16 Mayıs günü kabul edilen Bahreyn Deklarasyonu’nda yer alan Filistin’le ilgili kararları memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.Dışişleri Bakanlığı tarafından 34 ve 33'üncü Arap Ligi Zirvesi'nde kabul edilen Bahreyn Deklarasyonu’nun Filistin’le ilgili kararları hakkında yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ab-yuksek-temsilcisi-borrellden-filistin-itirafi-avrupa-cok-bolundu-1083806570.html

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türkiye, türk dışişleri, dışişleri bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm), arap ligi