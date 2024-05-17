https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/disisleri-bakanligi-filistin-ile-ilgili-kararlari-memnuniyetle-karsiliyoruz-1083938263.html
Dışişleri Bakanlığı: Filistin ile ilgili kararları memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Filistin ile ilgili kararları memnuniyetle karşılıyoruz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn Deklarasyonu’nda yer alan Filistin ile ilgili kararların memnuniyetle karşılandığı vurgulandı. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T18:14+0300
2024-05-17T18:14+0300
2024-05-17T18:16+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
türk dışişleri
dışişleri bakanlığı
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
birleşmiş milletler (bm)
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Arap Ligi tarafından 16 Mayıs günü kabul edilen Bahreyn Deklarasyonu’nda yer alan Filistin’le ilgili kararları memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.Dışişleri Bakanlığı tarafından 34 ve 33'üncü Arap Ligi Zirvesi'nde kabul edilen Bahreyn Deklarasyonu’nun Filistin’le ilgili kararları hakkında yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ab-yuksek-temsilcisi-borrellden-filistin-itirafi-avrupa-cok-bolundu-1083806570.html
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türkiye, türk dışişleri, dışişleri bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm), arap ligi
türkiye, türk dışişleri, dışişleri bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm), arap ligi
Dışişleri Bakanlığı: Filistin ile ilgili kararları memnuniyetle karşılıyoruz
18:14 17.05.2024 (güncellendi: 18:16 17.05.2024)
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn Deklarasyonu’nda yer alan Filistin ile ilgili kararların memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Arap Ligi tarafından 16 Mayıs günü kabul edilen Bahreyn Deklarasyonu’nda yer alan Filistin’le ilgili kararları memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından 34 ve 33'üncü Arap Ligi Zirvesi'nde kabul edilen Bahreyn Deklarasyonu’nun Filistin’le ilgili kararları hakkında yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi:
Arap Ligi tarafından 16 Mayıs günü kabul edilen Bahreyn Deklarasyonu’nda yer alan Filistin’le ilgili kararları memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu kararların, İsrail tarafından Gazze’de sürdürülen katliamın sona ermesine ve Filistin sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu önerilerin hayata geçirilmesi için Birleşmiş Milletler’in ve uluslararası toplumun somut katkılar sunmasını bekliyoruz.