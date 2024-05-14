https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ab-yuksek-temsilcisi-borrellden-filistin-itirafi-avrupa-cok-bolundu-1083806570.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Filistin itirafı: 'Avrupa çok bölündü'
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Filistin itirafı: 'Avrupa çok bölündü'
Sputnik Türkiye
vrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, ABD'deki Stanford Üniversitesi'nin Hoover Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T19:19+0300
2024-05-14T19:19+0300
2024-05-14T19:19+0300
israil- filistin çatışması
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin, Filistin konusunda 'çok fazla bölündüğünü' dile getirdi.Borrell, Filistin yönetiminin güçlendirilmesi için siyasi süreç başlatılması gerektiğine işaret ederek, "Bu trajediden kurtulmanın tek yolunun iki devletli bir çözüme ulaşmak olduğunu yüksek sesle ve açıkça ifade etmeliyiz. Ne kadar zor olursa olsun, insanlık vicdanında leke olarak kalacak bu trajediyi durdurmanın başka bir yolunu görmüyorum" değerlendirmesi yaptı.Avrupa'nın Filistin konusunda 'bölündüğü" yorumunu yapan Borrell, "Bazı istisnalar dışında Rusya'nın karşısında (AB ülkeleri) oldukça birleşti. Ukrayna'yı siyasi, ekonomik, her açıdan destekleme konusunda çok fazla birleştiler. Gazze konusundaysa çok fazla bölünmüş durumdayız" ifadelerini kullandı.Borrell, iki devletli çözümü mümkün kılmak için AB'nin sorumluluk aldığını ve Arap ortaklarla temasların sürdüğünü bildirerek, "ABD tarafında çözüm arayışına devam etme konusunda belli bir yorgunluk görüyorum" eleştirisini yaptı.'Gazze dümdüz ediliyor'Gazze'deki 'korkunç durumun son derece endişe verici' olduğunu belirten Borrell açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Gazze'ye sağlanan insani yardımların yeterli olmadığını ifade eden Borrell, "Her sabah benim yaptığım gibi uydudan sınıra bakabilirsiniz. Sınırın diğer tarafında yüz binlerce insan, Birleşmiş Milletlere göre açlık sınırının en üst seviyesindeyken, binden fazla kamyonun giriş yapabilmek için beklediğini, kuyruğa girdiğini görebilirsiniz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/borrell-tarih-vererek-acikladi-bazi-ab-ulkeleri-filistini-taniyacak-1083678928.html
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avrupa birliği, josep borrell, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Filistin itirafı: 'Avrupa çok bölündü'
vrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, ABD'deki Stanford Üniversitesi'nin Hoover Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada Gazze hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin, Filistin konusunda 'çok fazla bölündüğünü' dile getirdi.
Borrell, Filistin yönetiminin güçlendirilmesi için siyasi süreç başlatılması gerektiğine işaret ederek, "Bu trajediden kurtulmanın tek yolunun iki devletli bir çözüme ulaşmak olduğunu yüksek sesle ve açıkça ifade etmeliyiz. Ne kadar zor olursa olsun, insanlık vicdanında leke olarak kalacak bu trajediyi durdurmanın başka bir yolunu görmüyorum" değerlendirmesi yaptı.
Avrupa'nın Filistin konusunda 'bölündüğü" yorumunu yapan Borrell, "Bazı istisnalar dışında Rusya'nın karşısında (AB ülkeleri) oldukça birleşti. Ukrayna'yı siyasi, ekonomik, her açıdan destekleme konusunda çok fazla birleştiler. Gazze konusundaysa çok fazla bölünmüş durumdayız" ifadelerini kullandı.
Borrell, iki devletli çözümü mümkün kılmak için AB'nin sorumluluk aldığını ve Arap ortaklarla temasların sürdüğünü bildirerek, "ABD tarafında çözüm arayışına devam etme konusunda belli bir yorgunluk görüyorum" eleştirisini yaptı.
Gazze'deki 'korkunç durumun son derece endişe verici' olduğunu belirten Borrell açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
2008-2009 yıllarında Gazze'deydim ve sanırım bu, Gazze'nin üçüncü ya da dördüncü kez yıkılışı. Ancak bu sefer köklerine kadar yıkılıyor, tamamen dümdüz ediliyor. İnsanlar ölüyor, açlıktan ölüyor ve hayal bile edilemeyecek boyutlarda acı çekiyor.
Gazze'ye sağlanan insani yardımların yeterli olmadığını ifade eden Borrell, "Her sabah benim yaptığım gibi uydudan sınıra bakabilirsiniz. Sınırın diğer tarafında yüz binlerce insan, Birleşmiş Milletlere göre açlık sınırının en üst seviyesindeyken, binden fazla kamyonun giriş yapabilmek için beklediğini, kuyruğa girdiğini görebilirsiniz" dedi.