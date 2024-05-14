https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ab-yuksek-temsilcisi-borrellden-filistin-itirafi-avrupa-cok-bolundu-1083806570.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Filistin itirafı: 'Avrupa çok bölündü'

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Filistin itirafı: 'Avrupa çok bölündü'

Sputnik Türkiye

vrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, ABD'deki Stanford Üniversitesi'nin Hoover Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T19:19+0300

2024-05-14T19:19+0300

2024-05-14T19:19+0300

israil- filistin çatışması

avrupa birliği

josep borrell

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

gazze

gazze şeridi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083523903_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_da8bf22aacae27dc847accfae77707b3.jpg

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin, Filistin konusunda 'çok fazla bölündüğünü' dile getirdi.Borrell, Filistin yönetiminin güçlendirilmesi için siyasi süreç başlatılması gerektiğine işaret ederek, "Bu trajediden kurtulmanın tek yolunun iki devletli bir çözüme ulaşmak olduğunu yüksek sesle ve açıkça ifade etmeliyiz. Ne kadar zor olursa olsun, insanlık vicdanında leke olarak kalacak bu trajediyi durdurmanın başka bir yolunu görmüyorum" değerlendirmesi yaptı.Avrupa'nın Filistin konusunda 'bölündüğü" yorumunu yapan Borrell, "Bazı istisnalar dışında Rusya'nın karşısında (AB ülkeleri) oldukça birleşti. Ukrayna'yı siyasi, ekonomik, her açıdan destekleme konusunda çok fazla birleştiler. Gazze konusundaysa çok fazla bölünmüş durumdayız" ifadelerini kullandı.Borrell, iki devletli çözümü mümkün kılmak için AB'nin sorumluluk aldığını ve Arap ortaklarla temasların sürdüğünü bildirerek, "ABD tarafında çözüm arayışına devam etme konusunda belli bir yorgunluk görüyorum" eleştirisini yaptı.'Gazze dümdüz ediliyor'Gazze'deki 'korkunç durumun son derece endişe verici' olduğunu belirten Borrell açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Gazze'ye sağlanan insani yardımların yeterli olmadığını ifade eden Borrell, "Her sabah benim yaptığım gibi uydudan sınıra bakabilirsiniz. Sınırın diğer tarafında yüz binlerce insan, Birleşmiş Milletlere göre açlık sınırının en üst seviyesindeyken, binden fazla kamyonun giriş yapabilmek için beklediğini, kuyruğa girdiğini görebilirsiniz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/borrell-tarih-vererek-acikladi-bazi-ab-ulkeleri-filistini-taniyacak-1083678928.html

avrupa birliği

filistin

israil

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, josep borrell, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi