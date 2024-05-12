https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/disisleri-bakanligindan-israilli-bakanin-paylasimina-tepki--1083736849.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın paylaşımına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın paylaşımına tepki
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlara “İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T22:28+0300
2024-05-12T22:28+0300
2024-05-12T22:29+0300
dışişleri bakanlığı
türkiye
yisrael katz
tepki
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Dışişleri Bakanlığı, 'aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikalarının' artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline geldiğini bildirdi.Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları cesurca kınıyor. Türkiye, İsrail’in işlediği katliamı sona erdirmek için durmaksızın çaba harcıyor, İsrail’in uluslararası toplum tarafından izole edilmesi yönünde kararlı adımlar atıyor. Bazı İsrailli siyasetçilerin, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asılsız iddialarla, saygısız biçimde hedef almasının gerçek nedeni budur. Aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.Türkiye'nin, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı ırkçı ve adaletsiz politikaları gündeme taşımaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, Filistinliler kendi ülkelerinde, kendi devletlerine sahip olana dek Türkiye'nin bu haklı davayı savunacağı vurgulandı.İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya ilişkin sözlerini paylaşarak iftiralarda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/erdogan-aralarinda-kanser-hastalarinin-da-oldugu-400un-uzerinde-gazzeli-hastayi-tedavi-ettiriyoruz-1083735251.html
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dışişleri bakanlığı, yisrael katz, tepki
dışişleri bakanlığı, yisrael katz, tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın paylaşımına tepki
22:28 12.05.2024 (güncellendi: 22:29 12.05.2024)
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlara “İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları cesurca kınayan Cumhurbaşkanımızın hedef alınmasının asıl sebebi budur” değerlendirmesinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, 'aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikalarının' artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline geldiğini bildirdi.
Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları cesurca kınıyor. Türkiye, İsrail’in işlediği katliamı sona erdirmek için durmaksızın çaba harcıyor, İsrail’in uluslararası toplum tarafından izole edilmesi yönünde kararlı adımlar atıyor. Bazı İsrailli siyasetçilerin, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asılsız iddialarla, saygısız biçimde hedef almasının gerçek nedeni budur. Aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı ırkçı ve adaletsiz politikaları gündeme taşımaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, Filistinliler kendi ülkelerinde, kendi devletlerine sahip olana dek Türkiye'nin bu haklı davayı savunacağı vurgulandı.
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya ilişkin sözlerini paylaşarak iftiralarda bulunmuştu.