https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/disisleri-bakanligindan-israilli-bakanin-paylasimina-tepki--1083736849.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın paylaşımına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın paylaşımına tepki

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlara “İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T22:28+0300

2024-05-12T22:28+0300

2024-05-12T22:29+0300

dışişleri bakanlığı

türkiye

yisrael katz

tepki

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/09/1082607194_0:166:3050:1882_1920x0_80_0_0_3e658f8348864668ef9ac640350d7fe1.jpg

Dışişleri Bakanlığı, 'aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikalarının' artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline geldiğini bildirdi.Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları cesurca kınıyor. Türkiye, İsrail’in işlediği katliamı sona erdirmek için durmaksızın çaba harcıyor, İsrail’in uluslararası toplum tarafından izole edilmesi yönünde kararlı adımlar atıyor. Bazı İsrailli siyasetçilerin, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asılsız iddialarla, saygısız biçimde hedef almasının gerçek nedeni budur. Aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.Türkiye'nin, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı ırkçı ve adaletsiz politikaları gündeme taşımaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, Filistinliler kendi ülkelerinde, kendi devletlerine sahip olana dek Türkiye'nin bu haklı davayı savunacağı vurgulandı.İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya ilişkin sözlerini paylaşarak iftiralarda bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/erdogan-aralarinda-kanser-hastalarinin-da-oldugu-400un-uzerinde-gazzeli-hastayi-tedavi-ettiriyoruz-1083735251.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dışişleri bakanlığı, yisrael katz, tepki