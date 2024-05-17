https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/cumhurbaskani-erdogandan-erkan-yolac-icin-bassagligi-mesaji-1083945171.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sunucu Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı paylaştı. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T22:30+0300
2024-05-17T22:30+0300
2024-05-17T22:30+0300
türkiye
erkan yolaç
recep tayyip erdoğan
trt
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sunucu Erkan Yolaç'ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/erkan-yolac-hayatini-kaybetti-1083929530.html
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erkan yolaç, recep tayyip erdoğan, trt
erkan yolaç, recep tayyip erdoğan, trt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sunucu Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sunucu Erkan Yolaç'ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.