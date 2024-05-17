https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/cumhurbaskani-erdogandan-erkan-yolac-icin-bassagligi-mesaji-1083945171.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sunucu Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı paylaştı. 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T22:30+0300

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türkiye

erkan yolaç

recep tayyip erdoğan

trt

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sunucu Erkan Yolaç'ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/erkan-yolac-hayatini-kaybetti-1083929530.html

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