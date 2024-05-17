https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ciftcilere-72-milyon-554-bin-lira-tarimsal-destekleme-odemesi-yapilacak-1083944537.html

Çiftçilere 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Çiftçilere 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, 72 milyon 554 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. 17.05.2024, Sputnik Türkiye

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2024-05-17T22:05+0300

2024-05-17T22:09+0300

türkiye

çiftçi

tarım ve orman bakanlığı

tarımsal destek ödemeleri

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Bakanlığın sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.Ödemelerin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "Toplamda 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda, söz konusu destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgiler de yer aldı.Buna göre, hayvan hastalıkları tazminatı desteği için 64 milyon 713 bin 670 lira, bitki karantinası tazminatı desteği için 3 milyon 315 bin 20 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 1 milyon 835 bin 400 lira, organik arıcılık desteği için 1 milyon 741 bin 500 lira ödeme gerçekleştirilecek.Ayrıca 676 bin 740 lira mazot ve gübre desteği, 271 bin 670 lira ise sertifikalı tohum kullanım desteği için verilecek.

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çiftçi, tarım ve orman bakanlığı, tarımsal destek ödemeleri