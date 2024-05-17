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Çiftçilere 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
Çiftçilere 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, 72 milyon 554 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T22:05+0300
2024-05-17T22:09+0300
türkiye
çiftçi
tarım ve orman bakanlığı
tarımsal destek ödemeleri
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Bakanlığın sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.Ödemelerin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "Toplamda 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda, söz konusu destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgiler de yer aldı.Buna göre, hayvan hastalıkları tazminatı desteği için 64 milyon 713 bin 670 lira, bitki karantinası tazminatı desteği için 3 milyon 315 bin 20 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 1 milyon 835 bin 400 lira, organik arıcılık desteği için 1 milyon 741 bin 500 lira ödeme gerçekleştirilecek.Ayrıca 676 bin 740 lira mazot ve gübre desteği, 271 bin 670 lira ise sertifikalı tohum kullanım desteği için verilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/erdogan-muhalefetin-tarim-bitti-tezinin-gecersiz-oldugunu-ispat-ettik-1083931046.html
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çiftçi, tarım ve orman bakanlığı, tarımsal destek ödemeleri
çiftçi, tarım ve orman bakanlığı, tarımsal destek ödemeleri

Çiftçilere 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

22:05 17.05.2024 (güncellendi: 22:09 17.05.2024)
© Sputnik / Sertaç KayarTürkiye - tarım - çiftçi
Türkiye - tarım - çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 72 milyon 554 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Ödemelerin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "Toplamda 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, söz konusu destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgiler de yer aldı.
Buna göre, hayvan hastalıkları tazminatı desteği için 64 milyon 713 bin 670 lira, bitki karantinası tazminatı desteği için 3 milyon 315 bin 20 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 1 milyon 835 bin 400 lira, organik arıcılık desteği için 1 milyon 741 bin 500 lira ödeme gerçekleştirilecek.
Ayrıca 676 bin 740 lira mazot ve gübre desteği, 271 bin 670 lira ise sertifikalı tohum kullanım desteği için verilecek.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
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