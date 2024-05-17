https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/cetin-dogan-tahliye-oldu-af-degil-anayasanin-bir-geregi-1083921583.html
Çetin Doğan tahliye oldu: ‘Af değil, anayasanın gereği'
Çetin Doğan tahliye oldu: ‘Af değil, anayasanın gereği'
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla affedilen 28 Şubat davası sanıklarından Orgeneral Doğan, tutuklu bulunduğu Buca Kırıklar 1 No’lu F Tipi Cezaevi'nden tahliye... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T11:31+0300
2024-05-17T11:31+0300
2024-05-17T11:49+0300
türkiye
çetin doğan
tahliye
açıklama
adalet
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Emekli Orgeneral Çetin Doğan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye oldu. Doğan, tahliyesinin ardından gazetecilere birtakım açıklamalarda bulundu. Doğan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Emsal durumda olanlar daha evvle bırakıldı diyen Doğan, neden 1 yıl daha fazla kaldığının sebebinin bir türlü anlaşılamadığını vurguladı.Adaletin yerine getirilmesi için katkıda bulunanlara teşekkür eden Doğan, sağlık durumuna ilişkin de açıklama yaptı. 50 gün hastanede kaldığını ifade eden Doğan, kronik hastalıklarının devam ettiğini ancak eski sağlık duruma döndüğünü ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/karar-resmi-gazetede-28-subat-davasi-saniklarina-af-1083910026.html
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çetin doğan tahliye, çetin doğan açıklama, çetin doğan af
çetin doğan tahliye, çetin doğan açıklama, çetin doğan af
Çetin Doğan tahliye oldu: ‘Af değil, anayasanın gereği'
11:31 17.05.2024 (güncellendi: 11:49 17.05.2024)
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla affedilen 28 Şubat davası sanıklarından Orgeneral Doğan, tutuklu bulunduğu Buca Kırıklar 1 No’lu F Tipi Cezaevi'nden tahliye oldu.
Emekli Orgeneral Çetin Doğan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye oldu.
Doğan, tahliyesinin ardından gazetecilere birtakım açıklamalarda bulundu. Doğan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Adalet bu değil. Son 15 yılımın yarısını hapishanede yarısını da davalarla boğuşarak geçirdik. Maalesef. Türkiye adalet yerine oturmadıkça hiçbir şey hiçbir konu düzelmez. Adalet hepimizin için gerekli olan şey. Umarım bundan sonra son olur bu tür olaylar, keyfi tutuklamalar. Ve şunu da ifade edeyim ki, televizyonlarda bir aftan bahsediliyor. Af söz konusu değil. Doğrudan doğruya anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç olarak yerine getirilmesidir.
Emsal durumda olanlar daha evvle bırakıldı diyen Doğan, neden 1 yıl daha fazla kaldığının sebebinin bir türlü anlaşılamadığını vurguladı.
Adaletin yerine getirilmesi için katkıda bulunanlara teşekkür eden Doğan, sağlık durumuna ilişkin de açıklama yaptı. 50 gün hastanede kaldığını ifade eden Doğan, kronik hastalıklarının devam ettiğini ancak eski sağlık duruma döndüğünü ifade etti.