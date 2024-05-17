Çetin Doğan tahliye oldu: ‘Af değil, anayasanın gereği'

Adalet bu değil. Son 15 yılımın yarısını hapishanede yarısını da davalarla boğuşarak geçirdik. Maalesef. Türkiye adalet yerine oturmadıkça hiçbir şey hiçbir konu düzelmez. Adalet hepimizin için gerekli olan şey. Umarım bundan sonra son olur bu tür olaylar, keyfi tutuklamalar. Ve şunu da ifade edeyim ki, televizyonlarda bir aftan bahsediliyor. Af söz konusu değil. Doğrudan doğruya anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç olarak yerine getirilmesidir.