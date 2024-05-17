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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/binali-yildirim-dunyada-universiteye-erisimde-ilk-5-ulke-arasina-girdik-1083932172.html
Binali Yıldırım: Dünyada üniversiteye erişimde ilk 5 ülke arasına girdik
Binali Yıldırım: Dünyada üniversiteye erişimde ilk 5 ülke arasına girdik
Sputnik Türkiye
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) tarafından Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Zamanın ruhu' konseptiyle TEDx Ergan... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T15:23+0300
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Güney Kore’nin nüfusu 52 milyon, 500'e yakın üniversitesi var. Rusya’da 3 bin üniversite var. 76 üniversite varken ne oluyordu, üniversiteye erişimde dünyada sondan 5'inciydik şimdi dünyada üniversiteye erişimde ilk 5 ülke arasına girdik" dedi.TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen programda, internetle birlikte bilgiye artık çok rahat ulaşıldığını söyledi.Yıldırım, "Öyle bir hale geldi ki hiç gizliniz, saklınız yok. Bu kürsüye çıkıp konuşmak da cesaret istiyor çünkü siz konuşurken, karşınızda oturan insanlar 'doğru mu söylüyorsunuz, yanlış mı söylüyorsunuz' bunu anında kontrol ediyorlar. Eskiden siyasetçiler Yozgat’ta orman vadederdi, Akdağ'da 'ormancıdan sizi kurtaracağım' diye propaganda yapardı ve ikisinin birbirinden haberi olmazdı. Ama şimdi siyaset de zor, bilim adamı olmak da zor, yönetici olmak daha da zor. Dolayısıyla her şeyimiz şeffaf, herkes her şeyden haberdar, bu güzel bir şey" diye konuştu.Gençlerin ruh halini anladığını ifade eden Yıldırım, "Ben de o dönemleri yaşadım, başka ülkelerde, başka yerlerde çok daha güzel şeyler olacağını hayal edersiniz, bu gayet doğal, bu yaşın size verdiği bir hasret ama bilin ki ülkenizden daha güzel bir yer yok. Gidin, görün ama kalamayacaksınız, mutlaka döneceksiniz." dedi.'76 üniversite vardı, bugün 208 üniversite var'Yıldırım, üniversite eğitiminin Türkiye’de ve dünyadaki durumunu şöyle anlattı:Yapay zekayla ilgili kısa vadede 300, orta vadede ise 800 milyon kişinin işsiz kalabileceğini söyleyen Yıldırım, "Eğer biz zamanın ruhunu okuyabilirsek, burada kendi kendimizi dönüştürebilirsek, dönüşümü başarabilirsek, işimizi kaybetmek bir tarafa, birçoğundan daha öne geçebiliriz. Neyle öne geçeceğiz, yapay zekanın kullandığı araçları kullanarak, yani değişime direnmeyerek, değişimi, gelişimi kendimizi, hızlı bir şekilde ona adapte ederek bunu bir tehditten fırsata dönüştürebiliriz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/erdogan-muhalefetin-tarim-bitti-tezinin-gecersiz-oldugunu-ispat-ettik-1083931046.html
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Binali Yıldırım: Dünyada üniversiteye erişimde ilk 5 ülke arasına girdik

15:23 17.05.2024 (güncellendi: 15:24 17.05.2024)
© İHA / ENES ÖZKAN-Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım
Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© İHA / ENES ÖZKAN-
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) tarafından Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Zamanın ruhu' konseptiyle TEDx Ergan Etkinliği düzenlendi. Yıldırım burada yaptığı konuşmasında Türkiye'nin dünyada üniversiteye erişimde ilk 5 ülke arasına girdiğini vurguladı.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Güney Kore’nin nüfusu 52 milyon, 500'e yakın üniversitesi var. Rusya’da 3 bin üniversite var. 76 üniversite varken ne oluyordu, üniversiteye erişimde dünyada sondan 5'inciydik şimdi dünyada üniversiteye erişimde ilk 5 ülke arasına girdik" dedi.
TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen programda, internetle birlikte bilgiye artık çok rahat ulaşıldığını söyledi.
Yıldırım, "Öyle bir hale geldi ki hiç gizliniz, saklınız yok. Bu kürsüye çıkıp konuşmak da cesaret istiyor çünkü siz konuşurken, karşınızda oturan insanlar 'doğru mu söylüyorsunuz, yanlış mı söylüyorsunuz' bunu anında kontrol ediyorlar. Eskiden siyasetçiler Yozgat’ta orman vadederdi, Akdağ'da 'ormancıdan sizi kurtaracağım' diye propaganda yapardı ve ikisinin birbirinden haberi olmazdı. Ama şimdi siyaset de zor, bilim adamı olmak da zor, yönetici olmak daha da zor. Dolayısıyla her şeyimiz şeffaf, herkes her şeyden haberdar, bu güzel bir şey" diye konuştu.
Gençlerin ruh halini anladığını ifade eden Yıldırım, "Ben de o dönemleri yaşadım, başka ülkelerde, başka yerlerde çok daha güzel şeyler olacağını hayal edersiniz, bu gayet doğal, bu yaşın size verdiği bir hasret ama bilin ki ülkenizden daha güzel bir yer yok. Gidin, görün ama kalamayacaksınız, mutlaka döneceksiniz." dedi.

'76 üniversite vardı, bugün 208 üniversite var'

Yıldırım, üniversite eğitiminin Türkiye’de ve dünyadaki durumunu şöyle anlattı:
Hatırlayın, bizim iktidarımız döneminden önce 76 tane üniversite vardı, bugün 208 üniversite var. Zaman zaman çok üniversite açıldı diye eleştiriler oluyor. Peki Güney Kore’ye bakalım. Güney Kore’nin nüfusu 52 milyon, 500'e yakın üniversitesi var. Rusya’da 3 bin üniversite var. 76 üniversite varken ne oluyordu, üniversiteye erişimde dünyada sondan 5'inciydik şimdi dünyada üniversiteye erişimde ilk 5 ülke arasına girdik. 'Efendim üniversiteye gireceğiz de sonra ne olacak?' Üniversite bize ne veriyor, bize vizyon veriyor, küresel düşünme, analitik düşünme melekesini kazandırıyor, muhakeme kabiliyetimizin artmasına vesile oluyor.
Yapay zekayla ilgili kısa vadede 300, orta vadede ise 800 milyon kişinin işsiz kalabileceğini söyleyen Yıldırım, "Eğer biz zamanın ruhunu okuyabilirsek, burada kendi kendimizi dönüştürebilirsek, dönüşümü başarabilirsek, işimizi kaybetmek bir tarafa, birçoğundan daha öne geçebiliriz. Neyle öne geçeceğiz, yapay zekanın kullandığı araçları kullanarak, yani değişime direnmeyerek, değişimi, gelişimi kendimizi, hızlı bir şekilde ona adapte ederek bunu bir tehditten fırsata dönüştürebiliriz" ifadelerini kullandı.
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