https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/acun-ilicali-ali-kocun-teklifini-kabul-etti-iddiasi-1083908888.html

'Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti' iddiası

'Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti' iddiası

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un yeniden aday olduğu seçimde yönetim kurulu üyesi olması için Acun Ilıcalı ile görüştüğü belirtildi. Acun Ilıcalı'nın bu... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T23:24+0300

2024-05-16T23:24+0300

2024-05-16T23:24+0300

spor

acun ilıcalı

ali koç

fenerbahçe

seçim

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Fenerbahçe'de Haziran ayında gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Başkan adaylarından Ali Koç'un Acun Ilıcalı'ya teklifte bulunduğu aktarıldı. Sports Digitale'in haberine göre; Acun Ilıcalı'nın Ali Koç'un teklifine olumlu döndüğü ve yönetim kurulu listesinde yer almayı kabul ettiği kaydedildi. Sadettin Saran çekilmiştiFenerbahçe'de daha önce başkan adaylığını açıklayan ve resmi prosedürleri sonuçlandıran Sadettin Saran, Ali Koç'la görüştükten sonra kararından vazgeçmişti. Ali Koç'la görüşmesinin ardından bir açıklama yapan Sadettin Saran, seçimde Ali Koç lehine çekilme kararı aldığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/acun-ilicali-satin-alacagi-yeni-takimi-ilk-kez-acikladi-fenerbahce-6-gol-atmisti-1083300546.html

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acun ilıcalı, ali koç, fenerbahçe, seçim