https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/acun-ilicali-ali-kocun-teklifini-kabul-etti-iddiasi-1083908888.html
'Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti' iddiası
'Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti' iddiası
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un yeniden aday olduğu seçimde yönetim kurulu üyesi olması için Acun Ilıcalı ile görüştüğü belirtildi. Acun Ilıcalı'nın bu... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T23:24+0300
2024-05-16T23:24+0300
2024-05-16T23:24+0300
spor
acun ilıcalı
ali koç
fenerbahçe
seçim
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Fenerbahçe'de Haziran ayında gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Başkan adaylarından Ali Koç'un Acun Ilıcalı'ya teklifte bulunduğu aktarıldı. Sports Digitale'in haberine göre; Acun Ilıcalı'nın Ali Koç'un teklifine olumlu döndüğü ve yönetim kurulu listesinde yer almayı kabul ettiği kaydedildi. Sadettin Saran çekilmiştiFenerbahçe'de daha önce başkan adaylığını açıklayan ve resmi prosedürleri sonuçlandıran Sadettin Saran, Ali Koç'la görüştükten sonra kararından vazgeçmişti. Ali Koç'la görüşmesinin ardından bir açıklama yapan Sadettin Saran, seçimde Ali Koç lehine çekilme kararı aldığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/acun-ilicali-satin-alacagi-yeni-takimi-ilk-kez-acikladi-fenerbahce-6-gol-atmisti-1083300546.html
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acun ilıcalı, ali koç, fenerbahçe, seçim
acun ilıcalı, ali koç, fenerbahçe, seçim
'Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti' iddiası
Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un yeniden aday olduğu seçimde yönetim kurulu üyesi olması için Acun Ilıcalı ile görüştüğü belirtildi. Acun Ilıcalı'nın bu teklifi kabul ettiği öe sürüldü.
Fenerbahçe'de Haziran ayında gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi yeni bir gelişme yaşandı.
Başkan adaylarından Ali Koç'un Acun Ilıcalı'ya teklifte bulunduğu aktarıldı.
Sports Digitale'in haberine göre; Acun Ilıcalı'nın Ali Koç'un teklifine olumlu döndüğü ve yönetim kurulu listesinde yer almayı kabul ettiği kaydedildi.
Sadettin Saran çekilmişti
Fenerbahçe'de daha önce başkan adaylığını açıklayan ve resmi prosedürleri sonuçlandıran Sadettin Saran, Ali Koç'la görüştükten sonra kararından vazgeçmişti. Ali Koç'la görüşmesinin ardından bir açıklama yapan Sadettin Saran, seçimde Ali Koç lehine çekilme kararı aldığını duyurmuştu.