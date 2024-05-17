Ali Koç'tan başkanlık seçimi açıklaması: 'Sonuçların şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim'

© AA / Ali Atmaca Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek otelden açıklama yapmadan ayrıldı.