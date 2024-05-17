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Ali Koç'tan başkanlık seçimi açıklaması: 'Sonuçların şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim'
Ali Koç'tan başkanlık seçimi açıklaması: 'Sonuçların şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübünde 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan Ali... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T18:55+0300
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Başkan Ali Koç, yaptığı açıklamada, başkan adaylığı için iç tüzükte koşul olarak sunulan imzaların Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edildiğini dile getirdi.Koç açıklamasında, "Yüksek katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz olağan seçimli genel kurulumuzun, 2018 yılından itibaren güçlenen Fenerbahçe demokrasisine yakışır bir şekilde hayata geçmesini; seçim sonuçlarının şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim" cümlelerini kaydetti:
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türkiye, fenerbahçe, ali koç, başkanlık, başkanlık seçimleri, başkanlık seçimi

Ali Koç'tan başkanlık seçimi açıklaması: 'Sonuçların şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim'

18:55 17.05.2024
© AA / Ali AtmacaTürkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek otelden açıklama yapmadan ayrıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek otelden açıklama yapmadan ayrıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© AA / Ali Atmaca
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Fenerbahçe Kulübünde 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan Ali Koç, başkan adaylığı için gereken imzaları teslim etti.
Başkan Ali Koç, yaptığı açıklamada, başkan adaylığı için iç tüzükte koşul olarak sunulan imzaların Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edildiğini dile getirdi.
Koç açıklamasında, "Yüksek katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz olağan seçimli genel kurulumuzun, 2018 yılından itibaren güçlenen Fenerbahçe demokrasisine yakışır bir şekilde hayata geçmesini; seçim sonuçlarının şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim" cümlelerini kaydetti:
Fenerbahçe'de en uzun süre başkanlık yapan isim ise Aziz Yıldırım oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
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