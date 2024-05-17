https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/ali-koctan-baskanlik-secimi-aciklamasi-sonuclarin-simdiden-camiamiza-hayirli-olmasini-dilerim-1083940709.html
Ali Koç'tan başkanlık seçimi açıklaması: 'Sonuçların şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim'
Ali Koç'tan başkanlık seçimi açıklaması: 'Sonuçların şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübünde 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan Ali... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T18:55+0300
2024-05-17T18:55+0300
2024-05-17T18:55+0300
spor
türkiye
fenerbahçe
ali koç
başkanlık
başkanlık seçimleri
başkanlık seçimi
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Başkan Ali Koç, yaptığı açıklamada, başkan adaylığı için iç tüzükte koşul olarak sunulan imzaların Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edildiğini dile getirdi.Koç açıklamasında, "Yüksek katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz olağan seçimli genel kurulumuzun, 2018 yılından itibaren güçlenen Fenerbahçe demokrasisine yakışır bir şekilde hayata geçmesini; seçim sonuçlarının şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim" cümlelerini kaydetti:
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türkiye, fenerbahçe, ali koç, başkanlık, başkanlık seçimleri, başkanlık seçimi
türkiye, fenerbahçe, ali koç, başkanlık, başkanlık seçimleri, başkanlık seçimi
Ali Koç'tan başkanlık seçimi açıklaması: 'Sonuçların şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim'
Fenerbahçe Kulübünde 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan Ali Koç, başkan adaylığı için gereken imzaları teslim etti.
Başkan Ali Koç, yaptığı açıklamada, başkan adaylığı için iç tüzükte koşul olarak sunulan imzaların Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edildiğini dile getirdi.
Koç açıklamasında, "Yüksek katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz olağan seçimli genel kurulumuzun, 2018 yılından itibaren güçlenen Fenerbahçe demokrasisine yakışır bir şekilde hayata geçmesini; seçim sonuçlarının şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim" cümlelerini kaydetti: