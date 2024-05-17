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Abdulkadir Selvi'den Osman Kavala çıkışı: 'Yumuşama siyaseti sabote edilmemeli'
Abdulkadir Selvi'den Osman Kavala çıkışı: 'Yumuşama siyaseti sabote edilmemeli'
Sputnik Türkiye
Selvi, daha önce Osman Kavala’nın tutukluluğuyla ilgili kaleme aldığı yeni yazısında, siyasette 31 Mart seçimlerinin ardından oluşturulmaya çalışılan... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T09:24+0300
2024-05-17T09:38+0300
türkiye
osman kavala
abdulkadir selvi
mahkeme
recep tayyip erdoğan
ak parti
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Osman Kavala’nın tutukluluğuyla ilgili kaleme aldığı yeni yazısında, siyasette 31 Mart seçimlerinin ardından oluşturulmaya çalışılan “yumuşama” iklimine işaret etti. Selvi, “Bir yandan yumuşama siyaseti derken öbür taraftan kavga devam ederse bu süreç ölü doğar. Yumuşama siyasetinin sabote edilmemesi için zamanın ruhuna uygun adımların atılması gerekiyor” dedi.Abdülkadir Selvi, bir süredir Hürriyet'te yayınlanan yazılarında Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasının AK Parti'ye bir katkısı olmadığını söylüyor ve 'yeniden yargılanma formülünden' bahsediyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli dahil AKP’den ve MHP'den pek çok kişi bu çağrısı nedeniyle Selvi'ye tepki göstermişti.Bu süreçte Osman Kavala’nın avukatı yeniden yargılama süreci için talepte bulunmuş, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın yaptığı "yargılanmanın yenilenmesi" talebini oybirliğiyle reddetmişti. Selvi bugünkü yazısında, “Osman Kavala’nın yeniden yargılanmasıyla ilgili itirazı inceleyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, süpersonik füze hızıyla başvuruyu reddetti. Hem de oybirliğiyle. Bir gün önce oluşturulan heyet itirazı ne zaman inceledi? Bu ne hız böyle” diye yazdı.“Bu gelişme de Kavala dosyasında işin kolay olmadığını ortaya koyan yeni bir örnek oldu. Bu iş kolay diyen yanılır” diyen Selvi, devamında şunları kaydetti:“Bir yandan yumuşama siyaseti derken öbür taraftan kavga devam ederse bu süreç ölü doğar. Yumuşama siyasetinin sabote edilmemesi için zamanın ruhuna uygun adımların atılması gerekiyor. Yok eğer biz hâlâ eski uygulamaları devam ettireceğiz denilirse o zaman bu iş yalancı bahara döner. Büyük bir fırsat kaçırılmış olur.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/selvi-kavala-davasinda-yeni-gelisme-var-turkiyeye-rahat-nefes-aldiracak-bir-karar-cikacak-mi-1083823525.html
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osman kavala, abdulkadir selvi, mahkeme, recep tayyip erdoğan, ak parti
osman kavala, abdulkadir selvi, mahkeme, recep tayyip erdoğan, ak parti

Abdulkadir Selvi'den Osman Kavala çıkışı: 'Yumuşama siyaseti sabote edilmemeli'

09:24 17.05.2024 (güncellendi: 09:38 17.05.2024)
© Fotoğraf : TwitterOsman Kavala
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Selvi, daha önce Osman Kavala’nın tutukluluğuyla ilgili kaleme aldığı yeni yazısında, siyasette 31 Mart seçimlerinin ardından oluşturulmaya çalışılan “yumuşama” iklimine işaret etti. Selvi, “Yumuşama siyasetinin sabote edilmemesi için zamanın ruhuna uygun adımların atılması gerekiyor” dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Osman Kavala’nın tutukluluğuyla ilgili kaleme aldığı yeni yazısında, siyasette 31 Mart seçimlerinin ardından oluşturulmaya çalışılan “yumuşama” iklimine işaret etti.
Selvi, “Bir yandan yumuşama siyaseti derken öbür taraftan kavga devam ederse bu süreç ölü doğar. Yumuşama siyasetinin sabote edilmemesi için zamanın ruhuna uygun adımların atılması gerekiyor” dedi.
Abdülkadir Selvi, bir süredir Hürriyet'te yayınlanan yazılarında Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasının AK Parti'ye bir katkısı olmadığını söylüyor ve 'yeniden yargılanma formülünden' bahsediyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli dahil AKP’den ve MHP'den pek çok kişi bu çağrısı nedeniyle Selvi'ye tepki göstermişti.
Bu süreçte Osman Kavala’nın avukatı yeniden yargılama süreci için talepte bulunmuş, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın yaptığı "yargılanmanın yenilenmesi" talebini oybirliğiyle reddetmişti. Selvi bugünkü yazısında, “Osman Kavala’nın yeniden yargılanmasıyla ilgili itirazı inceleyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, süpersonik füze hızıyla başvuruyu reddetti. Hem de oybirliğiyle. Bir gün önce oluşturulan heyet itirazı ne zaman inceledi? Bu ne hız böyle” diye yazdı.
“Bu gelişme de Kavala dosyasında işin kolay olmadığını ortaya koyan yeni bir örnek oldu. Bu iş kolay diyen yanılır” diyen Selvi, devamında şunları kaydetti:
“Bir yandan yumuşama siyaseti derken öbür taraftan kavga devam ederse bu süreç ölü doğar. Yumuşama siyasetinin sabote edilmemesi için zamanın ruhuna uygun adımların atılması gerekiyor. Yok eğer biz hâlâ eski uygulamaları devam ettireceğiz denilirse o zaman bu iş yalancı bahara döner. Büyük bir fırsat kaçırılmış olur.”
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
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Selvi: Kavala davasında yeni gelişme var, Türkiye’ye rahat nefes aldıracak bir karar çıkacak mı?
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