https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/abdde-baharatli-cips-yedikten-sonra-kalbi-duran-cocuk-oldu-1083911914.html
ABD'de baharatlı cips yedikten sonra kalbi duran çocuk öldü
ABD'de baharatlı cips yedikten sonra kalbi duran çocuk öldü
Sputnik Türkiye
ABD'de baharatlı tortilla cipsi yedikten sonra beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun, çok fazla acı biber yemekten öldüğü belirlendi. 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T01:38+0300
2024-05-17T01:38+0300
2024-05-17T01:38+0300
baharat
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kalp krizi
çocuk
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ABD'de baharatlı cips yedikten sonra kalbi duran çocuğun ölüm nedeninin acı biber olduğu ortaya çıktı.Massachusetts eyaletinde, geçen yıl sosyal medyada gördüğü "baharatlı tortilla cips yeme meydan okuması"na katılan ve ani bir şekilde yaşamını yitiren 10'uncu sınıf öğrencisi Harris Wolobah'ın otopsi raporuna ulaşıldı.Rapora göre, Paqui firmasının ürettiği çok baharatlı cipsi yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan Wolobah, "Yüksek seviyede tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) sonucu oluşan ani kalp durması" sonucu hayatını kaybetti.Çocukta kalp büyümesi ve kalp kası bandı rahatsızlığının da bulunduğu belirtildi.Bu arada, Paqui üreticisi, sosyal medya üzerinden başlattığı "meydan okuma"da, tüketicilerden dünyanın en acı iki biberinden elde edilen ürünü yerken çektikleri videoları paylaşmasını ve ürünü tükettikten sonra su içmemesini istemişti.ABD genelinde yaygın olan bu "meydan okuma"ya katılan onlarca çocuk, hastaneye kaldırılmıştı.Son derece acı olan bu ürüne karşı çocuk ve gençlere uyarılarda bulunuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/artvinde-otomobilin-camina-carparak-yere-dusen-kus-kalp-masajiyla-hayata-donduruldu-1083420896.html
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baharat, abd, cips, kalp, kalp, kalp krizi, çocuk
baharat, abd, cips, kalp, kalp, kalp krizi, çocuk
ABD'de baharatlı cips yedikten sonra kalbi duran çocuk öldü
ABD'de baharatlı tortilla cipsi yedikten sonra beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun, çok fazla acı biber yemekten öldüğü belirlendi.
ABD'de baharatlı cips yedikten sonra kalbi duran çocuğun ölüm nedeninin acı biber olduğu ortaya çıktı.
Massachusetts eyaletinde, geçen yıl sosyal medyada gördüğü "baharatlı tortilla cips yeme meydan okuması"na katılan ve ani bir şekilde yaşamını yitiren 10'uncu sınıf öğrencisi Harris Wolobah'ın otopsi raporuna ulaşıldı.
Rapora göre, Paqui firmasının ürettiği çok baharatlı cipsi yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan Wolobah, "Yüksek seviyede tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) sonucu oluşan ani kalp durması" sonucu hayatını kaybetti.
Çocukta kalp büyümesi ve kalp kası bandı rahatsızlığının da bulunduğu belirtildi.
Bu arada, Paqui üreticisi, sosyal medya üzerinden başlattığı "meydan okuma"da, tüketicilerden dünyanın en acı iki biberinden elde edilen ürünü yerken çektikleri videoları paylaşmasını ve ürünü tükettikten sonra su içmemesini istemişti.
ABD genelinde yaygın olan bu "meydan okuma"ya katılan onlarca çocuk, hastaneye kaldırılmıştı.
Son derece acı olan bu ürüne karşı çocuk ve gençlere uyarılarda bulunuluyor.