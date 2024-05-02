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Artvin’de otomobilin camına çarparak yere düşen kuş kalp masajıyla hayata döndürüldü
Artvin’de otomobilin camına çarparak yere düşen kuş kalp masajıyla hayata döndürüldü
Sputnik Türkiye
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilin camına çarparak yere düşen kuş, yapılan ilk yardım ve kalp masajıyla hayata geri göndü. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T21:12+0300
2024-05-02T21:12+0300
yaşam
kuş
kalp mesajı
artvin
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Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yaşanan olayda, bir otomobilin camına çarpan kuş yere düştü. Hareketsiz halde yere yatan kuşu gören vatandaşlar, yeniden haytada dönmesi için seferber oldu. Bölge esnaflarından Yana Yılmaz ve Funda Ergül, hareketsiz bir şekilde avuçlarına aldıkları kuşu yeniden yaşamasını sağlayabilmek için internete baktı. İnternetten öğrendikleri ile kuşa kalp masajı ve ilk yardımda bulunan Yılmaz ve Ergül'ün müdahalesi ile yaralı kuş yeniden canlandı. O anlar ise cep telefonuna kayıt eden esnaflar, kuşun yeniden hayata dönmesiyle büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti. "Güzel bir olaya şahit olduk" diyen ilçe esnaflarından Funda Ergül, ”Bir kuşa araç çarpmış bana getirdiler. Avucumda sadece nefes alıyordu. Hareket etmiyordu. Biz internetten baktık, sonra kalk masajı ve müdahalelerde bulunduk. Kanat çırpmaya başladı. Çok şükür hayata göndü. Daha sonra severken elimizden uçtu gitti. Doğaya kavuştu, ailesine kavuştu. Çok mutlu olduk" dedi.Kalp masajıyla kuşu hayata döndüren Yana Yılmaz ise “Kuşu hareketiz görünce. Hemen internette baktık ne iyi gelir diye, daha sonra kalp masajı yaptım canlandı. Suya soktum, melisa çayı yaptım hareket etti. Yeniden hayata dönmesi bizi çok sevindirdi” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221210/yeni-dogan-yavru-kopek-kalp-masajiyla-hayata-dondu-1064412340.html
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kuş, kalp mesajı, artvin
kuş, kalp mesajı, artvin

Artvin’de otomobilin camına çarparak yere düşen kuş kalp masajıyla hayata döndürüldü

21:12 02.05.2024
© FATİH BÜYÜK-AW194887Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilin camına çarparak yere düşen kuş, yapılan ilk yardım ve kalp masajıyla hayata geri göndü.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilin camına çarparak yere düşen kuş, yapılan ilk yardım ve kalp masajıyla hayata geri göndü. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© FATİH BÜYÜK-AW194887
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Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilin camına çarparak yere düşen kuş, yapılan ilk yardım ve kalp masajıyla hayata geri göndü.
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yaşanan olayda, bir otomobilin camına çarpan kuş yere düştü. Hareketsiz halde yere yatan kuşu gören vatandaşlar, yeniden haytada dönmesi için seferber oldu.
Bölge esnaflarından Yana Yılmaz ve Funda Ergül, hareketsiz bir şekilde avuçlarına aldıkları kuşu yeniden yaşamasını sağlayabilmek için internete baktı. İnternetten öğrendikleri ile kuşa kalp masajı ve ilk yardımda bulunan Yılmaz ve Ergül'ün müdahalesi ile yaralı kuş yeniden canlandı.
© FATİH BÜYÜK-AW194887Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilin camına çarparak yere düşen kuş, yapılan ilk yardım ve kalp masajıyla hayata geri göndü.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilin camına çarparak yere düşen kuş, yapılan ilk yardım ve kalp masajıyla hayata geri göndü. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilin camına çarparak yere düşen kuş, yapılan ilk yardım ve kalp masajıyla hayata geri göndü.
© FATİH BÜYÜK-AW194887
O anlar ise cep telefonuna kayıt eden esnaflar, kuşun yeniden hayata dönmesiyle büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.
"Güzel bir olaya şahit olduk" diyen ilçe esnaflarından Funda Ergül, ”Bir kuşa araç çarpmış bana getirdiler. Avucumda sadece nefes alıyordu. Hareket etmiyordu. Biz internetten baktık, sonra kalk masajı ve müdahalelerde bulunduk. Kanat çırpmaya başladı. Çok şükür hayata göndü. Daha sonra severken elimizden uçtu gitti. Doğaya kavuştu, ailesine kavuştu. Çok mutlu olduk" dedi.
Kalp masajıyla kuşu hayata döndüren Yana Yılmaz ise “Kuşu hareketiz görünce. Hemen internette baktık ne iyi gelir diye, daha sonra kalp masajı yaptım canlandı. Suya soktum, melisa çayı yaptım hareket etti. Yeniden hayata dönmesi bizi çok sevindirdi” ifadelerini kullandı.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj sular altında kalacak olan bölgelerde bulunan sokak hayvanlarının tahliyesi sırasında kalbi duran yavru köpeğe gönüllü veteriner teknikeri kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
TÜRKİYE
Yeni doğan yavru köpek, kalp masajıyla hayata döndü
10 Aralık 2022, 12:53
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