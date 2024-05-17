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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/abd-temsilciler-meclisi-israile-hizli-silah-sevkiyatina-dair-tasariyi-onayladi-biden-veto-edecek-1083923617.html
ABD Temsilciler Meclisi İsrail'e hızlı silah sevkiyatına dair tasarıyı onayladı: 'Biden veto edecek'
ABD Temsilciler Meclisi İsrail'e hızlı silah sevkiyatına dair tasarıyı onayladı: 'Biden veto edecek'
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, İsrail'e hızlı silah sevkiyatı öngören tasarı onaylandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, tasarının Kongrede... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T12:12+0300
2024-05-17T12:14+0300
israil- filistin çatışması
abd
joe biden
israil
benyamin netanyahu
refah
beyaz saray
silah satışı
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ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e silah tedarikinin hızlıca devam etmesini hedefleyen ve ABD Başkanı Joe Biden'ın süreci askıya almasını önleyen tasarıya onay verdi.ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, tasarıyı 224 'evet' ve 187 'hayır' oyuyla kabul etti.Tasarı, alıkonulan silahlar İsrail'e gönderilene kadar Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ödeneklerini keserken bugüne kadar alıkonulan tüm silah sevkiyatlarının da 15 gün içerisinde İsrail'e ulaştırılmasını öngörüyor.Beyaz Saray'dan açıklamaBeyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, tasarının Kongrede de kabul edilmesi durumunda Başkan Biden tarafından veto edileceği bildirildi.ABD 8 Mayıs'ta, İsrail'e yaklaşık 250 ila 1000 kilogram ağırlığındaki bombaların tedarikini durdurulduğunu bildirmişti. Biden'ın 9 Mayıs'ta Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını açıklaması ise ABD'de hem Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki çekmişti.Biden yönetimi, kapsamlı Refah saldırısına karşıBiden, CNN'e verdiği röportajda, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söylemişti.ABD Başkanı, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim" diye konuşmuştu.Biden yönetimi, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı endişesi ile İsrail'in Refah'ta sivilleri korumaya yönelik gerçekçi bir plan içermeyen herhangi bir kapsamlı kara saldırısına karşı çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/israile-silah-vermeyi-durduran-abdden-yeni-aciklama-bazi-askeri-yardimlari-gozden-geciriyoruz-1083668485.html
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abd, joe biden, israil, benyamin netanyahu, refah, beyaz saray, silah satışı, silah ihracatı
abd, joe biden, israil, benyamin netanyahu, refah, beyaz saray, silah satışı, silah ihracatı

ABD Temsilciler Meclisi İsrail'e hızlı silah sevkiyatına dair tasarıyı onayladı: 'Biden veto edecek'

12:12 17.05.2024 (güncellendi: 12:14 17.05.2024)
© İHA / MIRIAM ALSTER / ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 27 gün sonra gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinde, “masum sivilleri koruma sorumluluğunu" vurguladı.
 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 27 gün sonra gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinde, “masum sivilleri koruma sorumluluğunu vurguladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© İHA / MIRIAM ALSTER /
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ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, İsrail'e hızlı silah sevkiyatı öngören tasarı onaylandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, tasarının Kongrede de kabul edilmesi durumunda Başkan Biden tarafından veto edileceği bildirildi.
ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e silah tedarikinin hızlıca devam etmesini hedefleyen ve ABD Başkanı Joe Biden'ın süreci askıya almasını önleyen tasarıya onay verdi.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, tasarıyı 224 'evet' ve 187 'hayır' oyuyla kabul etti.

Tasarı, alıkonulan silahlar İsrail'e gönderilene kadar Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ödeneklerini keserken bugüne kadar alıkonulan tüm silah sevkiyatlarının da 15 gün içerisinde İsrail'e ulaştırılmasını öngörüyor.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, tasarının Kongrede de kabul edilmesi durumunda Başkan Biden tarafından veto edileceği bildirildi.

ABD 8 Mayıs'ta, İsrail'e yaklaşık 250 ila 1000 kilogram ağırlığındaki bombaların tedarikini durdurulduğunu bildirmişti.

Biden'ın 9 Mayıs'ta Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını açıklaması ise ABD'de hem Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki çekmişti.

Biden yönetimi, kapsamlı Refah saldırısına karşı

Biden, CNN'e verdiği röportajda, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söylemişti.

ABD Başkanı, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim" diye konuşmuştu.

Biden yönetimi, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı endişesi ile İsrail'in Refah'ta sivilleri korumaya yönelik gerçekçi bir plan içermeyen herhangi bir kapsamlı kara saldırısına karşı çıkıyor.
Patrick Ryder - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail'e silah vermeyi durduran ABD'den yeni açıklama: Bazı askeri yardımları gözden geçiriyoruz
10 Mayıs, 09:50
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