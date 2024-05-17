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3 yaşındaki oğluna tecavüz edip döverek öldürmüştü: Zanlı Onur Gezer hakim karşısında
3 yaşındaki oğluna tecavüz edip döverek öldürmüştü: Zanlı Onur Gezer hakim karşısında
Sputnik Türkiye
Ankara'da Mayıs 2023’te 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i ''döverek öldürdüğü, öldürmeden önce istismar ettiği'' iddiasıyla tutuklu yargılanan baba Onur Gezer... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T13:46+0300
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tecavüz
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Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası kararının İstinaf Mahkemesi’nce bozularak yerel mahkemeye gönderilmesi sonrası ikinci duruşma görüldü.Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 11 Temmuz'a ertelendi. Dosya kapsamında müşteki olan annenin bulunduğu şehirden SEGBİS sistemi ile bundan sonraki duruşmaya katılmasına karar verildi.Ne olmuştu?Ankara'da baba Onur Gezer, geçen yıl 17 Mayıs'ta fenalaşan oğlu Kadir'i hastaneye getirerek çocuğunun duvardan düştüğünü iddia etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Kadir Gezer hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, çocuğun muayenesi sonrası vücudundaki izlerden şüphelenerek durumu polise bildirdi.Gözaltına alınan baba Gezer, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece ''alt soydan birini kasten öldürme'' suçundan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından baba Onur Gezer hakkında ''çocuğu eziyet ederek öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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tecavüz, çocuğa tecavüz, ses ve görüntülü bilişim sistemi (segbis), dava, çocuk, çocuk istismarı, çocuk cinayeti, çocuk istismarı, çocuk tacizi, onur gezer
tecavüz, çocuğa tecavüz, ses ve görüntülü bilişim sistemi (segbis), dava, çocuk, çocuk istismarı, çocuk cinayeti, çocuk istismarı, çocuk tacizi, onur gezer

3 yaşındaki oğluna tecavüz edip döverek öldürmüştü: Zanlı Onur Gezer hakim karşısında

13:46 17.05.2024 (güncellendi: 13:58 17.05.2024)
© FotoğrafOnur Gezer
Onur Gezer - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© Fotoğraf
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Ankara'da Mayıs 2023’te 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i ''döverek öldürdüğü, öldürmeden önce istismar ettiği'' iddiasıyla tutuklu yargılanan baba Onur Gezer yeniden hakim karşısına çıktı.
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası kararının İstinaf Mahkemesi’nce bozularak yerel mahkemeye gönderilmesi sonrası ikinci duruşma görüldü.
Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 11 Temmuz'a ertelendi. Dosya kapsamında müşteki olan annenin bulunduğu şehirden SEGBİS sistemi ile bundan sonraki duruşmaya katılmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

Ankara'da baba Onur Gezer, geçen yıl 17 Mayıs'ta fenalaşan oğlu Kadir'i hastaneye getirerek çocuğunun duvardan düştüğünü iddia etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Kadir Gezer hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, çocuğun muayenesi sonrası vücudundaki izlerden şüphelenerek durumu polise bildirdi.
Gözaltına alınan baba Gezer, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece ''alt soydan birini kasten öldürme'' suçundan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından baba Onur Gezer hakkında ''çocuğu eziyet ederek öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Buse Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
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