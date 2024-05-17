'Sağ Sektör* militanları geri çekilmeyi önleyici kuvvet olarak kullanıldı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğum hızı 1965'ten beri en düşük seviyede
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Bireysel silahlanmada Türkiye nerede?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Enerji Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: Kriz çalışanların üzerine yıkılmasın
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bizden daha iyi ülkeler sıralamasında Gana ile yarışıyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Çok ciddi bir kırılma olmazsa Yüksekdağ ve Demirtaş yakında çıkacak gibi görünmüyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Özlem & Deniz Vardaryıldızı çifti Radyo Sputnik'te
12:05
84 dk
HABER MASASI
Batı basını, Putin'in Çin ziyaretini nasıl değerlendirdi?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin: ABD'nin çabalarından endişe duyuyoruz
15:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları: Besinlere böcek koyalım
17:47
2 dk
SESLİ HABER
Bilim insanlarından yeni keşif: Mısır piramitlerinin gizemi çözüldü mü
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kripto düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
18:16
3 dk
SESLİ HABER
İki büyük kara deliğin birleştiği tespit edildi
18:27
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci: Zelenskiy kaybetmekten korkuyor
18:35
2 dk
SESLİ HABER
Amerika’da baharatlı cips yiyen çocuğun kalbi durdu
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Rus ve Çin ilişkileri eşitliğin önemini gösterdi
19:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD'den Çin'e tehdit: Rusya ile iş birliğini sürdürmeyin
19:54
1 dk
SESLİ HABER
Sırbistan lideri Vucic: Batı nankör
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı diplomat: Moskova ve Pekin'in birleşmesi şaşırtıcı değil
20:33
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/-sag-sektor-militanlari-geri-cekilmeyi-onleyici-kuvvet-olarak-kullanildi-1083939682.html
'Sağ Sektör* militanları geri çekilmeyi önleyici kuvvet olarak kullanıldı'
'Sağ Sektör* militanları geri çekilmeyi önleyici kuvvet olarak kullanıldı'
Sputnik Türkiye
Aşırı sağcı Sağ Sektör* örgütüne bağlı militanların Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kenti yakınlarında Ukraynalı askerlerin geri çekilmesini... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T18:44+0300
2024-05-17T18:44+0300
ukrayna krizi
video
rusya
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/11/1083939526_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_19da2d6b34d88aa9e10e5c7006a98922.jpg
Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Semenovka köyünde yaşayan Sergey adlı bir sakin, Sağ Sektör* militanlarının Ukrayna ordusu bünyesindeki Ulusal Muhafız Askerleri için nasıl kullanıldığını anlattı.Sağ Sektör* militanlarının silahlı faaliyetlere katılmadığını ve mevzilerini terk etmemeleri için Ukraynalı askerleri kontrol altında tuttuğunu belirten Sergey, "Sağ Sektör'ün* Ulusal Muhafızlara 'Geri çekilirseniz sizi ezeriz. Sizin için geri dönüş yok, sadece ileri. Ya Ruslar sizi vuracak ya da biz sizi vuracağız' dediğini duydum. Ancak Ulusal Muhafızlar'ın çoğu Novoselovka'da. Novoselovka'nın tamamı (Ukrayna askerleriyle) doldu, bir yıl önce tüm siviller tahliye edildi, orası boştu" dedi.29 Nisan'da Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekata devam eden Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Semenovka köyünde kontrolü ele aldığını duyurmuştu.*Örgüt Rusya'da aşırılıkçı bir örgüt olarak kabul edilmiş ve yasaklanmış durumda
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/rus-ordusu-donetskin-semenovka-koyunu-ele-gecirdi-1083267990.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
'Sağ Sektör militanları geri çekilmeyi önleyici kuvvet olarak kullanıldı'
Sputnik Türkiye
'Sağ Sektör militanları geri çekilmeyi önleyici kuvvet olarak kullanıldı'
2024-05-17T18:44+0300
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/11/1083939526_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8c7560a75bc8c601919a483df1256f8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, ukrayna
video, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, ukrayna

'Sağ Sektör* militanları geri çekilmeyi önleyici kuvvet olarak kullanıldı'

18:44 17.05.2024
© Sputnik
Abone ol
Aşırı sağcı Sağ Sektör* örgütüne bağlı militanların Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kenti yakınlarında Ukraynalı askerlerin geri çekilmesini önleyici kuvvet olarak kullanıldığı ifade edildi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Semenovka köyünde yaşayan Sergey adlı bir sakin, Sağ Sektör* militanlarının Ukrayna ordusu bünyesindeki Ulusal Muhafız Askerleri için nasıl kullanıldığını anlattı.
Sağ Sektör* militanlarının silahlı faaliyetlere katılmadığını ve mevzilerini terk etmemeleri için Ukraynalı askerleri kontrol altında tuttuğunu belirten Sergey, "Sağ Sektör'ün* Ulusal Muhafızlara 'Geri çekilirseniz sizi ezeriz. Sizin için geri dönüş yok, sadece ileri. Ya Ruslar sizi vuracak ya da biz sizi vuracağız' dediğini duydum. Ancak Ulusal Muhafızlar'ın çoğu Novoselovka'da. Novoselovka'nın tamamı (Ukrayna askerleriyle) doldu, bir yıl önce tüm siviller tahliye edildi, orası boştu" dedi.

29 Nisan'da Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekata devam eden Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Semenovka köyünde kontrolü ele aldığını duyurmuştu.
*Örgüt Rusya'da aşırılıkçı bir örgüt olarak kabul edilmiş ve yasaklanmış durumda
Rus askeri Donetsk'te - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu Donetsk'in Semenovka köyünü ele geçirdi
29 Nisan, 13:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала