https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/-sag-sektor-militanlari-geri-cekilmeyi-onleyici-kuvvet-olarak-kullanildi-1083939682.html

'Sağ Sektör* militanları geri çekilmeyi önleyici kuvvet olarak kullanıldı'

'Sağ Sektör* militanları geri çekilmeyi önleyici kuvvet olarak kullanıldı'

Sputnik Türkiye

Aşırı sağcı Sağ Sektör* örgütüne bağlı militanların Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kenti yakınlarında Ukraynalı askerlerin geri çekilmesini... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T18:44+0300

2024-05-17T18:44+0300

2024-05-17T18:44+0300

ukrayna krizi

video

rusya

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

ukrayna

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Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Semenovka köyünde yaşayan Sergey adlı bir sakin, Sağ Sektör* militanlarının Ukrayna ordusu bünyesindeki Ulusal Muhafız Askerleri için nasıl kullanıldığını anlattı.Sağ Sektör* militanlarının silahlı faaliyetlere katılmadığını ve mevzilerini terk etmemeleri için Ukraynalı askerleri kontrol altında tuttuğunu belirten Sergey, "Sağ Sektör'ün* Ulusal Muhafızlara 'Geri çekilirseniz sizi ezeriz. Sizin için geri dönüş yok, sadece ileri. Ya Ruslar sizi vuracak ya da biz sizi vuracağız' dediğini duydum. Ancak Ulusal Muhafızlar'ın çoğu Novoselovka'da. Novoselovka'nın tamamı (Ukrayna askerleriyle) doldu, bir yıl önce tüm siviller tahliye edildi, orası boştu" dedi.29 Nisan'da Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekata devam eden Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Semenovka köyünde kontrolü ele aldığını duyurmuştu.*Örgüt Rusya'da aşırılıkçı bir örgüt olarak kabul edilmiş ve yasaklanmış durumda

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/rus-ordusu-donetskin-semenovka-koyunu-ele-gecirdi-1083267990.html

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'Sağ Sektör militanları geri çekilmeyi önleyici kuvvet olarak kullanıldı' Sputnik Türkiye 'Sağ Sektör militanları geri çekilmeyi önleyici kuvvet olarak kullanıldı' 2024-05-17T18:44+0300 true PT0M34S

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Sputnik Türkiye

video, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, ukrayna