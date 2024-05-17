https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/-sag-sektor-militanlari-geri-cekilmeyi-onleyici-kuvvet-olarak-kullanildi-1083939682.html
'Sağ Sektör* militanları geri çekilmeyi önleyici kuvvet olarak kullanıldı'
'Sağ Sektör* militanları geri çekilmeyi önleyici kuvvet olarak kullanıldı'
Sputnik Türkiye
Aşırı sağcı Sağ Sektör* örgütüne bağlı militanların Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kenti yakınlarında Ukraynalı askerlerin geri çekilmesini... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T18:44+0300
2024-05-17T18:44+0300
2024-05-17T18:44+0300
ukrayna krizi
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rusya
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
ukrayna
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Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Semenovka köyünde yaşayan Sergey adlı bir sakin, Sağ Sektör* militanlarının Ukrayna ordusu bünyesindeki Ulusal Muhafız Askerleri için nasıl kullanıldığını anlattı.Sağ Sektör* militanlarının silahlı faaliyetlere katılmadığını ve mevzilerini terk etmemeleri için Ukraynalı askerleri kontrol altında tuttuğunu belirten Sergey, "Sağ Sektör'ün* Ulusal Muhafızlara 'Geri çekilirseniz sizi ezeriz. Sizin için geri dönüş yok, sadece ileri. Ya Ruslar sizi vuracak ya da biz sizi vuracağız' dediğini duydum. Ancak Ulusal Muhafızlar'ın çoğu Novoselovka'da. Novoselovka'nın tamamı (Ukrayna askerleriyle) doldu, bir yıl önce tüm siviller tahliye edildi, orası boştu" dedi.29 Nisan'da Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekata devam eden Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Semenovka köyünde kontrolü ele aldığını duyurmuştu.*Örgüt Rusya'da aşırılıkçı bir örgüt olarak kabul edilmiş ve yasaklanmış durumda
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/rus-ordusu-donetskin-semenovka-koyunu-ele-gecirdi-1083267990.html
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'Sağ Sektör militanları geri çekilmeyi önleyici kuvvet olarak kullanıldı'
Sputnik Türkiye
'Sağ Sektör militanları geri çekilmeyi önleyici kuvvet olarak kullanıldı'
2024-05-17T18:44+0300
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video, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, ukrayna
video, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, ukrayna
'Sağ Sektör* militanları geri çekilmeyi önleyici kuvvet olarak kullanıldı'
Aşırı sağcı Sağ Sektör* örgütüne bağlı militanların Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kenti yakınlarında Ukraynalı askerlerin geri çekilmesini önleyici kuvvet olarak kullanıldığı ifade edildi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Semenovka köyünde yaşayan Sergey adlı bir sakin, Sağ Sektör* militanlarının Ukrayna ordusu bünyesindeki Ulusal Muhafız Askerleri için nasıl kullanıldığını anlattı.
Sağ Sektör* militanlarının silahlı faaliyetlere katılmadığını ve mevzilerini terk etmemeleri için Ukraynalı askerleri kontrol altında tuttuğunu belirten Sergey, "Sağ Sektör'ün* Ulusal Muhafızlara 'Geri çekilirseniz sizi ezeriz. Sizin için geri dönüş yok, sadece ileri. Ya Ruslar sizi vuracak ya da biz sizi vuracağız' dediğini duydum. Ancak Ulusal Muhafızlar'ın çoğu Novoselovka'da. Novoselovka'nın tamamı (Ukrayna askerleriyle) doldu, bir yıl önce tüm siviller tahliye edildi, orası boştu" dedi.
29 Nisan'da Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekata devam eden Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Semenovka köyünde kontrolü ele aldığını duyurmuştu.
*Örgüt Rusya'da aşırılıkçı bir örgüt olarak kabul edilmiş ve yasaklanmış durumda