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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/rus-ordusu-donetskin-semenovka-koyunu-ele-gecirdi-1083267990.html
Rus ordusu Donetsk'in Semenovka köyünü ele geçirdi
Rus ordusu Donetsk'in Semenovka köyünü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekata devam eden Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Semenovka köyünde kontrolü ele aldığını duyurdu. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T13:12+0300
2024-04-29T13:52+0300
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Özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişini sürdüren Rus ordusu, dün DHC'nin Novobahmutovka köyünün ardından bugün de yine DHC'nin Semenovka yerleşimini ele geçirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, cephedeki aktif faaliyetler sonucunda Ukrayna ordusunun 10 karşı saldırısını püskürtüp Semenovka köyünü kontrol altına aldı. Çatışmalarda 370 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.'Zapad' (Batı) askeri grubu, daha avantajlı hatlara ulaştı ve akamete uğrattığı 3 karşı saldırı sonucunda 40 düşman askerini ölü olarak ele geçirdi.'Yug' (Güney) askeri grubu, cephe ilerisindeki konumunu güçlendirip düşmanı yoğun ateşle bozguna uğrattı. 395 Ukrayna askerinin yanı sıra ABD yapımı 1 M198 obüsü, D-30 obüsü ve Bukovel-AD elektronik harp istasyonu imha edildi.'Vostok' (Doğu) askeri grubu, Ukraynalı taarruz gruplarının 2 karşı saldırısını boşa çıkarıp 125 asker, 3 arazi aracı, ABD yapımı 1 M77 obüsü ve 2 Msta-B obüsünü imha etti.'Dinyeper' askeri grubu ise, düşman mevzilerine yoğun ateş açarak 45 Ukrayna askerinin yanı sıra 2 araba ve 1 Anklav-N elektronik harp istasyonunu etkisiz hale getirdi.Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 22 İHA, 'Uragan' çok namlulu roketatar sisteminden fırlatılan 1 mermi ile ABD yapımı JDAM güdümlü hava bombasını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/rus-ordusu-donetskte-bir-yerlesim-yerini-daha-kontrol-altina-aldi-1083236389.html
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donetsk, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk cumhuriyeti, rusya silahlı kuvvetleri
donetsk, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk cumhuriyeti, rusya silahlı kuvvetleri

Rus ordusu Donetsk'in Semenovka köyünü ele geçirdi

13:12 29.04.2024 (güncellendi: 13:52 29.04.2024)
© Sputnik / Сергей АверинRus askeri Donetsk'te
Rus askeri Donetsk'te - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
© Sputnik / Сергей Аверин
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekata devam eden Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Semenovka köyünde kontrolü ele aldığını duyurdu.
Özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişini sürdüren Rus ordusu, dün DHC'nin Novobahmutovka köyünün ardından bugün de yine DHC'nin Semenovka yerleşimini ele geçirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, cephedeki aktif faaliyetler sonucunda Ukrayna ordusunun 10 karşı saldırısını püskürtüp Semenovka köyünü kontrol altına aldı. Çatışmalarda 370 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.

'Zapad' (Batı) askeri grubu, daha avantajlı hatlara ulaştı ve akamete uğrattığı 3 karşı saldırı sonucunda 40 düşman askerini ölü olarak ele geçirdi.

'Yug' (Güney) askeri grubu, cephe ilerisindeki konumunu güçlendirip düşmanı yoğun ateşle bozguna uğrattı. 395 Ukrayna askerinin yanı sıra ABD yapımı 1 M198 obüsü, D-30 obüsü ve Bukovel-AD elektronik harp istasyonu imha edildi.

'Vostok' (Doğu) askeri grubu, Ukraynalı taarruz gruplarının 2 karşı saldırısını boşa çıkarıp 125 asker, 3 arazi aracı, ABD yapımı 1 M77 obüsü ve 2 Msta-B obüsünü imha etti.

'Dinyeper' askeri grubu ise, düşman mevzilerine yoğun ateş açarak 45 Ukrayna askerinin yanı sıra 2 araba ve 1 Anklav-N elektronik harp istasyonunu etkisiz hale getirdi.

Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 22 İHA, 'Uragan' çok namlulu roketatar sisteminden fırlatılan 1 mermi ile ABD yapımı JDAM güdümlü hava bombasını imha etti.
Rus askeri Avdeyevka'da - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu, Donetsk’te bir yerleşim yerini daha kontrol altına aldı
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