Özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişini sürdüren Rus ordusu, dün DHC'nin Novobahmutovka köyünün ardından bugün de yine DHC'nin Semenovka yerleşimini ele geçirdi.



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, cephedeki aktif faaliyetler sonucunda Ukrayna ordusunun 10 karşı saldırısını püskürtüp Semenovka köyünü kontrol altına aldı. Çatışmalarda 370 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.



'Zapad' (Batı) askeri grubu, daha avantajlı hatlara ulaştı ve akamete uğrattığı 3 karşı saldırı sonucunda 40 düşman askerini ölü olarak ele geçirdi.



'Yug' (Güney) askeri grubu, cephe ilerisindeki konumunu güçlendirip düşmanı yoğun ateşle bozguna uğrattı. 395 Ukrayna askerinin yanı sıra ABD yapımı 1 M198 obüsü, D-30 obüsü ve Bukovel-AD elektronik harp istasyonu imha edildi.



'Vostok' (Doğu) askeri grubu, Ukraynalı taarruz gruplarının 2 karşı saldırısını boşa çıkarıp 125 asker, 3 arazi aracı, ABD yapımı 1 M77 obüsü ve 2 Msta-B obüsünü imha etti.



'Dinyeper' askeri grubu ise, düşman mevzilerine yoğun ateş açarak 45 Ukrayna askerinin yanı sıra 2 araba ve 1 Anklav-N elektronik harp istasyonunu etkisiz hale getirdi.



Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 22 İHA, 'Uragan' çok namlulu roketatar sisteminden fırlatılan 1 mermi ile ABD yapımı JDAM güdümlü hava bombasını imha etti.