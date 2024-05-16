https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/yunanistan-basbakani-micotakisten-deniz-parki-aciklamasi-turkiyeyi-ilgilendirmiyor-1083889288.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'deniz parkı' açıklaması: 'Türkiye'yi ilgilendirmiyor'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'deniz parkı' açıklaması: 'Türkiye'yi ilgilendirmiyor'

Sputnik Türkiye

Yunanistan Başbakanı Miçotakis bir televizyon programında yaptığı açıklamada Deniz parkı oluşturmaya devam edeceklerini zira bu meselenin Türkiye'yi... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T13:09+0300

2024-05-16T13:09+0300

2024-05-16T13:09+0300

dünya

yunanistan

kiryakos miçotakis

ege denizi

türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye-yunanistan ilişkileri

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdiği açıklamasında, Türkiye ile görüşmenin 'Ege'deki sabit pozisyonlarını değiştirdiği yanılsamasına kapılmadan' olumlu olduğu mesajını verdi.Miçotakis açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Yunanistan'ın dış politikasının son dört yılda değişmediğinin altını çizen Miçotakis, "Türkiye'nin karşısına güvenle ve kendi kırmızı çizgilerimizi kesin olarak belirleyerek ve aynı zamanda güçlü silahlı kuvvetlerle çıkıyoruz. Türkiye'nin tavrını değiştirmiş olmasını ve barışçıl bir şekilde anlaşmazlıkları çözebilmemizi memnuniyetle karşılıyorum" dedi.Deniz parklarının Yunanistan egemenlik alanı içerisinde inşa edileceğini vurgulayan Miçotakis, "Acaba Kiklad Adaları'ndaki bir deniz parkı Türkiye ile mi ilgili? Sizi temin ederim ki Yunanistan bu tartışmalara ulusal sınırlarını kesin olarak çizmiş olarak geliyor" açıklamasında bulundu.Deniz parkı girişiminin arkasında deniz ekosistemlerini korumaktan başka bir şey olmadığını açıkça ifade ettiğini öne süren Miçotakis, "Türkiye'nin Ege'deki sabit pozisyonunu değiştirdiğine ve Yunanistan'ın tanıdığı tek farklılık olan münhasır ekonomik bölgenin sınırlandırılmasından daha fazla farklılık olabileceğine dair bir yanılsamam yok" cümlelerini dile getirdi.Deniz parklarıyla ilgili olarak Avrupa Birliği'nin bir üyesi Yunanistan'ın çevrenin korunması açısından yükümlülükleri arttığını ifade eden Miçotakis, "Alonissos Deniz Parkı'mı var ve kimseden izin aldığımızı hatırlamıyorum" dedi.'Mülteci meselesinde işbirliği konusunda önemli ilerlemeler kaydedildi'Konuşmasında, "Son 14-15 ayda Türk-Yunan ilişkilerinde önemli bir gelişme kaydedildi" diyen Miçotakis, 'mülteci meselesinde' işbirliği konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğinin altını çizdi.Yunanistan'ın dış politikasının son dört yılda değişmediğini söyleyen Miçotakis, "Türkiye'ye yönelik kırmızı çizgilerimizi kesin olarak belirledik" diyerek 'parmağımız tetikte olmadan' medeni bir şekilde anlaşmazlık konularında mutabakata varabiliriz dedi.Deniz parkları konusuna da değişnen Miçotakis, Yunanistan'ın egemenlik alanı içerisinde deniz koruma bölgesinin genişletilmesinin 'Türkiye'yi ilgilendirmeyen bir konu olduğunu' ve deniz parklarının 'muhakkak ilan edileceğini' açıkladı.Muhalefetin Türkiye ziyaretine yönelik eleştirilere de değişnen Miçotakis, muhalefetin yanlış bir tutuma kapıldığını belirterek, "Muhalefetle biraz iç içeydim, merkez sol güçler her zaman Yunan-Türk yanlısıydı. diyalog, şimdi birdenbire ucuz sahte vatanseverlik bayrağını kaldırdılar. Soruyorum: Türkiye ziyaretinden ülke zarar mı gördü? Türkiye'ye gittik, sabit pozisyonlarımızı yineledik, Hamas için Avrupa pozisyonlarını Türkiye'ye taşıdık, sabit pozisyonlarımızdan sapmadan iletişim kanallarını açık tuttuk. Anket baskısını anlıyorum ama muhalefeti bu şekilde yönetemezsiniz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/micotakisten-turkiye-ziyareti-oncesi-aciklama-surekli-parmagimiz-tetikte-olamayiz-1083721712.html

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yunanistan, kiryakos miçotakis, ege denizi, türkiye, recep tayyip erdoğan, türkiye-yunanistan ilişkileri