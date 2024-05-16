Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'deniz parkı' açıklaması: 'Türkiye'yi ilgilendirmiyor'

Türkiye
SON DAKİKA | Özel: Anayasa ihlali sembolünü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, Anayasa'yı ihlaldir
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını Harkov’daki durumu değerlendirdi: Yardımlar zamanında ulaşacak mı?
07:09
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rus gazına ihtiyacı yeniden kanıtlandı
07:23
3 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme talep eden işletmelere uyarı
07:35
3 dk
SESLİ HABER
Fransız Monde gazetesi: ABD’nin yardımları yeterli değil
07:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
SESLİ HABER
Futbol dünyasını sarsan iddia: İkiz kardeşi onun yerine oynadı
08:10
2 dk
SESLİ HABER
UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural
08:22
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin tasarruf tedbirleri karnesi: Başarı şansı var mı?
08:36
4 dk
SESLİ HABER
Gürcistan’dan Batı’ya: Kimse engelleyemez
08:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
UAD, İsrail’e karşı yeni tedbirleri görüşecek
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ersin Kula: İktidar da muhalefet de taksi lobisini destekleyen bir yapıya sahip
12:06
82 dk
HABER MASASI
Öğretmene yönelik şiddetin altında yatan sebepler neler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Türkiye'nin yenilenebilir enerji projeleri ne durumda? Yapay zekanın sektördeki etkileri neler?
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Korkutan tablo: Uyuşturucu ve silah kaynaklı 100 bin çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti
17:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Vladimir Putin: Ülkelerimiz kenetlenmiştir
18:15
4 dk
SESLİ HABER
Öğretmenlere yönelik yeni disiplin hükümleri geliyor
18:26
3 dk
SESLİ HABER
Rusya-İslam Alemi Kazan Forumu başladı
18:35
3 dk
TARİHTE BUGÜN
'Vatanperver Hasan Tahsin' 105 yıl önce bugün şehit edildi
18:46
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Japonya'da gizemli virüs: Doku ölümüne neden olabiliyor
19:15
2 dk
SESLİ HABER
AB’den Filistin itirafı
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği, 'influencer'lar' ile görüşecek
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Doğum oranı düşük ve en yüksek iller açıklandı
19:49
5 dk
SESLİ HABER
TÜİK istatistiklerle aile raporunu açıkladı
20:07
10 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den İspanya ve Portekiz kararı
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Rus varlıklarına el konulması konusunda görüş ayrılığı
20:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğum hızı 1965'ten beri en düşük seviyede
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Bireysel silahlanmada Türkiye nerede?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/yunanistan-basbakani-micotakisten-deniz-parki-aciklamasi-turkiyeyi-ilgilendirmiyor-1083889288.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'deniz parkı' açıklaması: 'Türkiye'yi ilgilendirmiyor'
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'deniz parkı' açıklaması: 'Türkiye'yi ilgilendirmiyor'
Sputnik Türkiye
Yunanistan Başbakanı Miçotakis bir televizyon programında yaptığı açıklamada Deniz parkı oluşturmaya devam edeceklerini zira bu meselenin Türkiye'yi... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T13:09+0300
2024-05-16T13:09+0300
dünya
yunanistan
kiryakos miçotakis
ege denizi
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye-yunanistan ilişkileri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/15/1075640349_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_c3bab16fc7ab326223192e088af2985b.jpg
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdiği açıklamasında, Türkiye ile görüşmenin 'Ege'deki sabit pozisyonlarını değiştirdiği yanılsamasına kapılmadan' olumlu olduğu mesajını verdi.Miçotakis açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Yunanistan'ın dış politikasının son dört yılda değişmediğinin altını çizen Miçotakis, "Türkiye'nin karşısına güvenle ve kendi kırmızı çizgilerimizi kesin olarak belirleyerek ve aynı zamanda güçlü silahlı kuvvetlerle çıkıyoruz. Türkiye'nin tavrını değiştirmiş olmasını ve barışçıl bir şekilde anlaşmazlıkları çözebilmemizi memnuniyetle karşılıyorum" dedi.Deniz parklarının Yunanistan egemenlik alanı içerisinde inşa edileceğini vurgulayan Miçotakis, "Acaba Kiklad Adaları'ndaki bir deniz parkı Türkiye ile mi ilgili? Sizi temin ederim ki Yunanistan bu tartışmalara ulusal sınırlarını kesin olarak çizmiş olarak geliyor" açıklamasında bulundu.Deniz parkı girişiminin arkasında deniz ekosistemlerini korumaktan başka bir şey olmadığını açıkça ifade ettiğini öne süren Miçotakis, "Türkiye'nin Ege'deki sabit pozisyonunu değiştirdiğine ve Yunanistan'ın tanıdığı tek farklılık olan münhasır ekonomik bölgenin sınırlandırılmasından daha fazla farklılık olabileceğine dair bir yanılsamam yok" cümlelerini dile getirdi.Deniz parklarıyla ilgili olarak Avrupa Birliği'nin bir üyesi Yunanistan'ın çevrenin korunması açısından yükümlülükleri arttığını ifade eden Miçotakis, "Alonissos Deniz Parkı'mı var ve kimseden izin aldığımızı hatırlamıyorum" dedi.'Mülteci meselesinde işbirliği konusunda önemli ilerlemeler kaydedildi'Konuşmasında, "Son 14-15 ayda Türk-Yunan ilişkilerinde önemli bir gelişme kaydedildi" diyen Miçotakis, 'mülteci meselesinde' işbirliği konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğinin altını çizdi.Yunanistan'ın dış politikasının son dört yılda değişmediğini söyleyen Miçotakis, "Türkiye'ye yönelik kırmızı çizgilerimizi kesin olarak belirledik" diyerek 'parmağımız tetikte olmadan' medeni bir şekilde anlaşmazlık konularında mutabakata varabiliriz dedi.Deniz parkları konusuna da değişnen Miçotakis, Yunanistan'ın egemenlik alanı içerisinde deniz koruma bölgesinin genişletilmesinin 'Türkiye'yi ilgilendirmeyen bir konu olduğunu' ve deniz parklarının 'muhakkak ilan edileceğini' açıkladı.Muhalefetin Türkiye ziyaretine yönelik eleştirilere de değişnen Miçotakis, muhalefetin yanlış bir tutuma kapıldığını belirterek, "Muhalefetle biraz iç içeydim, merkez sol güçler her zaman Yunan-Türk yanlısıydı. diyalog, şimdi birdenbire ucuz sahte vatanseverlik bayrağını kaldırdılar. Soruyorum: Türkiye ziyaretinden ülke zarar mı gördü? Türkiye'ye gittik, sabit pozisyonlarımızı yineledik, Hamas için Avrupa pozisyonlarını Türkiye'ye taşıdık, sabit pozisyonlarımızdan sapmadan iletişim kanallarını açık tuttuk. Anket baskısını anlıyorum ama muhalefeti bu şekilde yönetemezsiniz." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/micotakisten-turkiye-ziyareti-oncesi-aciklama-surekli-parmagimiz-tetikte-olamayiz-1083721712.html
yunanistan
ege denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/15/1075640349_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3c867eece13d973124ca6c667c80c4b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, kiryakos miçotakis, ege denizi, türkiye, recep tayyip erdoğan, türkiye-yunanistan ilişkileri
yunanistan, kiryakos miçotakis, ege denizi, türkiye, recep tayyip erdoğan, türkiye-yunanistan ilişkileri

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten 'deniz parkı' açıklaması: 'Türkiye'yi ilgilendirmiyor'

13:09 16.05.2024
© AP Photo / Dimitris Papamitsos Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Dimitris Papamitsos
Abone ol
Yunanistan Başbakanı Miçotakis bir televizyon programında yaptığı açıklamada Deniz parkı oluşturmaya devam edeceklerini zira bu meselenin Türkiye'yi ilgilendirmediğini vurguladı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdiği açıklamasında, Türkiye ile görüşmenin 'Ege'deki sabit pozisyonlarını değiştirdiği yanılsamasına kapılmadan' olumlu olduğu mesajını verdi.
Miçotakis açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Akışların son derece sınırlı olduğu göç konusunda da işbirliği düzeyinde önemli ilerlemeler kaydettik. Türkiye ile iyi çalışıyoruz. Vize kolaylığı anlaşması da çok önemli zira diğer hususların yanı sıra Doğu Ege adalarına önemli miktarda ziyaretçi akışını da beraberinde getiriyor.
Yunanistan'ın dış politikasının son dört yılda değişmediğinin altını çizen Miçotakis, "Türkiye'nin karşısına güvenle ve kendi kırmızı çizgilerimizi kesin olarak belirleyerek ve aynı zamanda güçlü silahlı kuvvetlerle çıkıyoruz. Türkiye'nin tavrını değiştirmiş olmasını ve barışçıl bir şekilde anlaşmazlıkları çözebilmemizi memnuniyetle karşılıyorum" dedi.
Deniz parklarının Yunanistan egemenlik alanı içerisinde inşa edileceğini vurgulayan Miçotakis, "Acaba Kiklad Adaları'ndaki bir deniz parkı Türkiye ile mi ilgili? Sizi temin ederim ki Yunanistan bu tartışmalara ulusal sınırlarını kesin olarak çizmiş olarak geliyor" açıklamasında bulundu.
Deniz parkı girişiminin arkasında deniz ekosistemlerini korumaktan başka bir şey olmadığını açıkça ifade ettiğini öne süren Miçotakis, "Türkiye'nin Ege'deki sabit pozisyonunu değiştirdiğine ve Yunanistan'ın tanıdığı tek farklılık olan münhasır ekonomik bölgenin sınırlandırılmasından daha fazla farklılık olabileceğine dair bir yanılsamam yok" cümlelerini dile getirdi.
Deniz parklarıyla ilgili olarak Avrupa Birliği'nin bir üyesi Yunanistan'ın çevrenin korunması açısından yükümlülükleri arttığını ifade eden Miçotakis, "Alonissos Deniz Parkı'mı var ve kimseden izin aldığımızı hatırlamıyorum" dedi.

'Mülteci meselesinde işbirliği konusunda önemli ilerlemeler kaydedildi'

Konuşmasında, "Son 14-15 ayda Türk-Yunan ilişkilerinde önemli bir gelişme kaydedildi" diyen Miçotakis, 'mülteci meselesinde' işbirliği konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğinin altını çizdi.
Yunanistan'ın dış politikasının son dört yılda değişmediğini söyleyen Miçotakis, "Türkiye'ye yönelik kırmızı çizgilerimizi kesin olarak belirledik" diyerek 'parmağımız tetikte olmadan' medeni bir şekilde anlaşmazlık konularında mutabakata varabiliriz dedi.
Deniz parkları konusuna da değişnen Miçotakis, Yunanistan'ın egemenlik alanı içerisinde deniz koruma bölgesinin genişletilmesinin 'Türkiye'yi ilgilendirmeyen bir konu olduğunu' ve deniz parklarının 'muhakkak ilan edileceğini' açıkladı.
Muhalefetin Türkiye ziyaretine yönelik eleştirilere de değişnen Miçotakis, muhalefetin yanlış bir tutuma kapıldığını belirterek, "Muhalefetle biraz iç içeydim, merkez sol güçler her zaman Yunan-Türk yanlısıydı. diyalog, şimdi birdenbire ucuz sahte vatanseverlik bayrağını kaldırdılar. Soruyorum: Türkiye ziyaretinden ülke zarar mı gördü? Türkiye'ye gittik, sabit pozisyonlarımızı yineledik, Hamas için Avrupa pozisyonlarını Türkiye'ye taşıdık, sabit pozisyonlarımızdan sapmadan iletişim kanallarını açık tuttuk. Anket baskısını anlıyorum ama muhalefeti bu şekilde yönetemezsiniz." dedi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2024
DÜNYA
Miçotakis'ten Türkiye ziyareti öncesi açıklama: 'Sürekli parmağımız tetikte olamayız'
11 Mayıs, 23:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала