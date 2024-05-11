https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/micotakisten-turkiye-ziyareti-oncesi-aciklama-surekli-parmagimiz-tetikte-olamayiz-1083721712.html

Miçotakis'ten Türkiye ziyareti öncesi açıklama: 'Sürekli parmağımız tetikte olamayız'

Miçotakis'ten Türkiye ziyareti öncesi açıklama: 'Sürekli parmağımız tetikte olamayız'

Sputnik Türkiye

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye ziyareti öncesi medyaya verdiği demeçte Türkiye ile diyalog sürecini sürdürmek istediklerini ancak kırmızı çizgileri... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T23:25+0300

2024-05-11T23:25+0300

2024-05-11T23:25+0300

dünya

yunanistan

türkiye-yunanistan ilişkileri

kiryakos miçotakis

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recep tayyip erdoğan

ziyaret

kariye

kariye camisi

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Yunan medyasına demeç veren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin olarak, "Parmağımızın tetikte olmasındansa konuşmamız daha iyidir" açıklamasında bulundu. Başbakan Erdoğan ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada Miçotakis, "Seçim sırasında duyulanların seçimden sonra duyulmayacağını ummak istiyorum. Eğer böyle olursa, sorunlarımız devam edecek" cümlelerini dile getirdi.Türk-Yunan ilişkilerinde ilerleme kaydedildiğini ancak 'her zaman gerginlik kaynakları olacağını' ifade eden Miçotakis, Türkiye'nin iddialarından vazgeçmediğini ancak Yunanistan'ın da uluslararası hukuk temelinde belirlediği 'kırmızı çizgilerden' geri adım atmayacağını ve kendi pozisyonunda ısrarcı olacağını belirtti.'Yunanistan bugün daha güçlü'Kariye'nin camiye dönüştürülmesi meselesine de değinen Miçotakis, bu husus 'gereksiz ve provokatif bir eylem' olarak nitelendirdi.Miçotakis, Kariye'nin cami olmasını meselesini Erdoğan'a ileteceğini ve kararın geri alınma olasılığının olup olmadığına bakacağını ifade etti.Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarına meydan okumaması için için ülkenin silahlı kuvvetlerinin güçlendirildiğini ifade eden Miçotakis, Yunanistan'ın 'Fransa ile olduğu gibi' oluşturduğu ittifaklar ağı olduğunun altını çizdi.Aynı zamanda Türkiye ile olan meselelerin Avrupa çerçevesine dahil edildiğini kaydeden Miçotakis, Yunanistan'ın bugün Türkiye'ye kıyasla savunma ve siyasi açıdan çok daha korunaklı ve güçlü olduğunu belirterek, "İyi iklimden elde edilen kazanımlar var. Uzun zamandır, 1974'ten bu yana ilk kez ihlal ve ihlallerimiz olmadı. Artık adalarda kaçak göçmenler yerine yasal turistler var. Sürekli parmağımız tetikte olamayız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/yunanistan-basbakani-micotakisten-kariye-aciklamasi-istanbulun-zengin-tarihine-hakaret-1083606160.html

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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, kiryakos miçotakis, türkiye, recep tayyip erdoğan, ziyaret, kariye, kariye camisi