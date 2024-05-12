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Putin Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri görevine Sergey Şoygu’yu atadı
Putin Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri görevine Sergey Şoygu’yu atadı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’i görevden alarak yerine Sergey Şoygu’yu atadı. 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T21:48+0300
2024-05-12T21:48+0300
2024-05-12T22:37+0300
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nikolay patruşev
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bakanlar ve kolluk kuvvetlerinin başındaki isimler için atama önerilerinde bulundu. Buna göre liste şöyle açıklandı:Putin, Andrey Belousov’un Rusya Savunma Bakanı olarak atanmasını önerdi; Belousov önceki hükümette Başbakan Birinci Yardımcısı idi. Daha önce Savunma Bakanı olan Sergey Şoygu, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri görevine atandı; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un aktardığı üzere, Şoygu ayrıca Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi’nin çalışmalarını denetleyecek ve askeri sanayii sektör komisyonunda başkan yardımcısı görevini yürütecek. Kremlin Sözcüsü, Savunma Bakanlığı’ndaki değişikliğin Putin’in bir sivili atama gerekliliğine ilişkin kararı ile ilgili olduğunu söyledi ve “Bakanlık yeniliklere ve ileri fikirlere açık olmalı” dedi. Peskov ayrıca kolluk kuvvetlerinin ekonomisini ülke ekonomisine, ülke dinamiklerine uygun hale getirmenin çok önemli olduğunu kaydetti. Nikolay Patruşev, Güvenlik Konseyi Sekreteri görevinden alındı; Peskov Patruşev’in yeni görevini daha sonra duyuracağını belirtti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, görevine devam edecek. Acil Durumlar Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, SVR Direktörü, FSB Direktörü, Rosgvardiya Başkanı ise Federasyon Konseyi’nin onaylaması halinde görevlerine devam edecek, bu görevlerde herhangi bir değişiklik olmayacak.
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son dakika, vladimir putin, duma, hükümet, bakan, sergey şoygu, nikolay patruşev
son dakika, vladimir putin, duma, hükümet, bakan, sergey şoygu, nikolay patruşev
Putin Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri görevine Sergey Şoygu’yu atadı
21:48 12.05.2024 (güncellendi: 22:37 12.05.2024)
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’i görevden alarak yerine Sergey Şoygu’yu atadı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bakanlar ve kolluk kuvvetlerinin başındaki isimler için atama önerilerinde bulundu.
Buna göre liste şöyle açıklandı:
Savunma Bakanı: Andrey Belousov
İçişleri Bakanı: Vladimir Kolokoltsev
Dışişleri Bakanı: Sergey Lavrov
Acil Durumlar Bakanı: Aleksandr Kurenkov
Adalet Bakanı: Konstantin Çuyçenko
Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü: Sergey Narışkin
Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü: Aleksandr Bortnikov
Sayıştay Başkanı: Boris Kovalçuk
Federal Koruma Servisi: Dmitriy Koçnev
Ulusal Muhafızlar (Rosgvardiya) Başkanı: Viktor Zolotov
Devlet Başkanı Özel Programları İdaresi Başkanı: Aleksandr Lints
Putin, Andrey Belousov’un Rusya Savunma Bakanı olarak atanmasını önerdi; Belousov önceki hükümette Başbakan Birinci Yardımcısı idi.
Daha önce Savunma Bakanı olan Sergey Şoygu, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri görevine atandı; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un aktardığı üzere, Şoygu ayrıca Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi’nin çalışmalarını denetleyecek ve askeri sanayii sektör komisyonunda başkan yardımcısı görevini yürütecek.
Kremlin Sözcüsü, Savunma Bakanlığı’ndaki değişikliğin Putin’in bir sivili atama gerekliliğine ilişkin kararı ile ilgili olduğunu söyledi ve “Bakanlık yeniliklere ve ileri fikirlere açık olmalı” dedi. Peskov ayrıca kolluk kuvvetlerinin ekonomisini ülke ekonomisine, ülke dinamiklerine uygun hale getirmenin çok önemli olduğunu kaydetti.
Nikolay Patruşev, Güvenlik Konseyi Sekreteri görevinden alındı; Peskov Patruşev’in yeni görevini daha sonra duyuracağını belirtti.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, görevine devam edecek.
Acil Durumlar Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, SVR Direktörü, FSB Direktörü, Rosgvardiya Başkanı ise Federasyon Konseyi’nin onaylaması halinde görevlerine devam edecek, bu görevlerde herhangi bir değişiklik olmayacak.