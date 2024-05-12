https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/putinden-yeni-hukumet-icin-atama-onerileri-1083736458.html

Putin Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri görevine Sergey Şoygu’yu atadı

Putin Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri görevine Sergey Şoygu’yu atadı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’i görevden alarak yerine Sergey Şoygu’yu atadı. 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T21:48+0300

2024-05-12T21:48+0300

2024-05-12T22:37+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bakanlar ve kolluk kuvvetlerinin başındaki isimler için atama önerilerinde bulundu. Buna göre liste şöyle açıklandı:Putin, Andrey Belousov’un Rusya Savunma Bakanı olarak atanmasını önerdi; Belousov önceki hükümette Başbakan Birinci Yardımcısı idi. Daha önce Savunma Bakanı olan Sergey Şoygu, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri görevine atandı; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un aktardığı üzere, Şoygu ayrıca Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi’nin çalışmalarını denetleyecek ve askeri sanayii sektör komisyonunda başkan yardımcısı görevini yürütecek. Kremlin Sözcüsü, Savunma Bakanlığı’ndaki değişikliğin Putin’in bir sivili atama gerekliliğine ilişkin kararı ile ilgili olduğunu söyledi ve “Bakanlık yeniliklere ve ileri fikirlere açık olmalı” dedi. Peskov ayrıca kolluk kuvvetlerinin ekonomisini ülke ekonomisine, ülke dinamiklerine uygun hale getirmenin çok önemli olduğunu kaydetti. Nikolay Patruşev, Güvenlik Konseyi Sekreteri görevinden alındı; Peskov Patruşev’in yeni görevini daha sonra duyuracağını belirtti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, görevine devam edecek. Acil Durumlar Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, SVR Direktörü, FSB Direktörü, Rosgvardiya Başkanı ise Federasyon Konseyi’nin onaylaması halinde görevlerine devam edecek, bu görevlerde herhangi bir değişiklik olmayacak.

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son dakika, vladimir putin, duma, hükümet, bakan, sergey şoygu, nikolay patruşev