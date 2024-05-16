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Sosyal medyada tepki çekti: Köpekleri balkona kilitledi
Sosyal medyada tepki çekti: Köpekleri balkona kilitledi
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de bir apartman sakini evde beslediği köpekleri sorumsuzca balkonda bıraktı. Bakımsız ve zayıflıklarıyla dikkat çeken hayvanlar balkon korkuluklarına... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T13:31+0300
2024-05-16T13:31+0300
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Kadıköy Bostancı Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan bir şahıs iddiaya göre, daha önce evine aldığı üç sokak köpeğini yalnız bırakarak evden ayrıldı. Evde saatlerce yalnız kalan köpekler balkon korkuluklarına çıkıp havladı. Düşme tehlikesiyle burun buruna gelen köpekler, sokaktan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, hayvanseverler bu ihmalkarlığa tepki gösterdi. Öte yandan, balkon korkuluklarında saatlerce gezinen ve sahibinin arkasından havlayan köpeklerin zayıf ve bakımsız halleri dikkat çekti.Kapıyı kimseye açmayıp, şikayetleri kabul etmediŞikayetler üzerine yöneltilen sorular karşısında kapıyı açmayan köpeklerin sahibi, "Bunların hiçbiri gerçek iddia değil. Bunlar bizi taciz eden ahlaksız komşularımızın uydurduğu şeyler. Konu savcılığa intikal etti. Savcılar ve polisler gereken önlemleri aldı. Asla böyle bir şey yok" diye konuştu."Bu hayvanlara yapılan zulüm yeter"Hayvanların balkon korkuluklarına çıktığını sosyal medyadan görüp olay yerine gelen Gülgün Buyrukveren, "Ben çok sinirliyim. Sosyal medyadan okuyup geldim. Derhal bu hayvanların oradan kurtarılması lazım. Doyuruyor, cipi var gibi şeyler yalan dolan. Cipi varsa veterinere götürülür bakılır. Bu kadının normal olmadığı kesin. İnsan sokak hayvanlarını alıp da eve kitler mi? Kendine güvenen insan kapıyı açar, bakın ben bakıyorum hayvanlara der. Bu hayvanları dolaştırmıyor bile kilitliyor. Normal bir hareket değil. Artık bu sokak hayvanlarına yapılan zulüm yeter" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/sokak-kopekleri-otlayan-atlara-saldirdi-1-tay-ve-1-at-agir-yaralandi-1083689922.html
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zulüm, hayvan, hayvan hakları, hayvan cinayeti, şiddet, hayvana şiddet, köpek, bostancı, kadıköy
zulüm, hayvan, hayvan hakları, hayvan cinayeti, şiddet, hayvana şiddet, köpek, bostancı, kadıköy

Sosyal medyada tepki çekti: Köpekleri balkona kilitledi

13:31 16.05.2024
© İHA / MEHMET GÜZEL - METİN BAŞAR-AW205302Sosyal medyada tepki çekti: Köpekleri balkona kilitledi
Sosyal medyada tepki çekti: Köpekleri balkona kilitledi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© İHA / MEHMET GÜZEL - METİN BAŞAR-AW205302
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Kadıköy'de bir apartman sakini evde beslediği köpekleri sorumsuzca balkonda bıraktı. Bakımsız ve zayıflıklarıyla dikkat çeken hayvanlar balkon korkuluklarına çıkıp gezindi. O görüntüler sosyal medyada yayılınca hayvanseverler duruma tepki gösterdi.
Kadıköy Bostancı Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan bir şahıs iddiaya göre, daha önce evine aldığı üç sokak köpeğini yalnız bırakarak evden ayrıldı. Evde saatlerce yalnız kalan köpekler balkon korkuluklarına çıkıp havladı. Düşme tehlikesiyle burun buruna gelen köpekler, sokaktan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, hayvanseverler bu ihmalkarlığa tepki gösterdi. Öte yandan, balkon korkuluklarında saatlerce gezinen ve sahibinin arkasından havlayan köpeklerin zayıf ve bakımsız halleri dikkat çekti.

Kapıyı kimseye açmayıp, şikayetleri kabul etmedi

Şikayetler üzerine yöneltilen sorular karşısında kapıyı açmayan köpeklerin sahibi, "Bunların hiçbiri gerçek iddia değil. Bunlar bizi taciz eden ahlaksız komşularımızın uydurduğu şeyler. Konu savcılığa intikal etti. Savcılar ve polisler gereken önlemleri aldı. Asla böyle bir şey yok" diye konuştu.

"Bu hayvanlara yapılan zulüm yeter"

Hayvanların balkon korkuluklarına çıktığını sosyal medyadan görüp olay yerine gelen Gülgün Buyrukveren, "Ben çok sinirliyim. Sosyal medyadan okuyup geldim. Derhal bu hayvanların oradan kurtarılması lazım. Doyuruyor, cipi var gibi şeyler yalan dolan. Cipi varsa veterinere götürülür bakılır. Bu kadının normal olmadığı kesin. İnsan sokak hayvanlarını alıp da eve kitler mi? Kendine güvenen insan kapıyı açar, bakın ben bakıyorum hayvanlara der. Bu hayvanları dolaştırmıyor bile kilitliyor. Normal bir hareket değil. Artık bu sokak hayvanlarına yapılan zulüm yeter" dedi.
sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
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Sokak köpekleri otlayan atlara saldırdı: 1 tay ve 1 at ağır yaralandı
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