https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/sokak-kopekleri-otlayan-atlara-saldirdi-1-tay-ve-1-at-agir-yaralandi-1083689922.html
Sokak köpekleri otlayan atlara saldırdı: 1 tay ve 1 at ağır yaralandı
Sokak köpekleri otlayan atlara saldırdı: 1 tay ve 1 at ağır yaralandı
Sputnik Türkiye
Nevşehir'de başıboş gezen köpekler otlayan atlara saldırdı. Söz konusu olayda 1 tay ve 1 atın ağır yaralandığı belirtildi. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T21:19+0300
2024-05-10T21:19+0300
2024-05-10T21:19+0300
türkiye
nevşehir
sokak köpeği
başıboş sokak köpeği
at
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Meydana gelen olayda, köpeklerin saldırısı sonucu 1 tay ve bir at ağır yaraladı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme kasabasındaki çiftliklerde özel olarak yetiştirilen ve otlaması için vadiye bırakılan atlara sokak köpekleri saldırdı. Olayı gören çiftlik sahibi Yaşar Köse müdahale ederek atları köpek saldırısından kurtardı. Olayı anlatan Köse, "Bugün Zemi vadisinde arazide otlayan atlarımıza başıboş köpekler saldırdı. Şu anda tayımız perişan durumda, veteriner hekimler geldi, iğnesini, ilacını yaptılar, inşallah tayım iyi olur" dedi.Daha önce de böyle bir saldırıda köpeklerin tayını öldürdüğünden bahseden Köse, "Burası Kapadokya'nın kalbi, burada vadide gezen yerli ve yabancı müşteriler de sokak köpeklerinden çok şikayetçi. Sesimizi duyurarak, yetkililerden bir önlem bekliyoruz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/didimde-sokak-kopegi-cocuga-saldirdi-1083376780.html
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nevşehir, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, at
nevşehir, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, at
Sokak köpekleri otlayan atlara saldırdı: 1 tay ve 1 at ağır yaralandı
Nevşehir'de başıboş gezen köpekler otlayan atlara saldırdı. Söz konusu olayda 1 tay ve 1 atın ağır yaralandığı belirtildi.
Meydana gelen olayda, köpeklerin saldırısı sonucu 1 tay ve bir at ağır yaraladı.
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme kasabasındaki çiftliklerde özel olarak yetiştirilen ve otlaması için vadiye bırakılan atlara sokak köpekleri saldırdı. Olayı gören çiftlik sahibi Yaşar Köse müdahale ederek atları köpek saldırısından kurtardı. Olayı anlatan Köse, "Bugün Zemi vadisinde arazide otlayan atlarımıza başıboş köpekler saldırdı. Şu anda tayımız perişan durumda, veteriner hekimler geldi, iğnesini, ilacını yaptılar, inşallah tayım iyi olur" dedi.
Daha önce de böyle bir saldırıda köpeklerin tayını öldürdüğünden bahseden Köse, "Burası Kapadokya'nın kalbi, burada vadide gezen yerli ve yabancı müşteriler de sokak köpeklerinden çok şikayetçi. Sesimizi duyurarak, yetkililerden bir önlem bekliyoruz" diye konuştu.