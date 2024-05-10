https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/sokak-kopekleri-otlayan-atlara-saldirdi-1-tay-ve-1-at-agir-yaralandi-1083689922.html

Sokak köpekleri otlayan atlara saldırdı: 1 tay ve 1 at ağır yaralandı

Sokak köpekleri otlayan atlara saldırdı: 1 tay ve 1 at ağır yaralandı

Sputnik Türkiye

Nevşehir'de başıboş gezen köpekler otlayan atlara saldırdı. Söz konusu olayda 1 tay ve 1 atın ağır yaralandığı belirtildi. 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T21:19+0300

2024-05-10T21:19+0300

2024-05-10T21:19+0300

türkiye

nevşehir

sokak köpeği

başıboş sokak köpeği

at

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Meydana gelen olayda, köpeklerin saldırısı sonucu 1 tay ve bir at ağır yaraladı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme kasabasındaki çiftliklerde özel olarak yetiştirilen ve otlaması için vadiye bırakılan atlara sokak köpekleri saldırdı. Olayı gören çiftlik sahibi Yaşar Köse müdahale ederek atları köpek saldırısından kurtardı. Olayı anlatan Köse, "Bugün Zemi vadisinde arazide otlayan atlarımıza başıboş köpekler saldırdı. Şu anda tayımız perişan durumda, veteriner hekimler geldi, iğnesini, ilacını yaptılar, inşallah tayım iyi olur" dedi.Daha önce de böyle bir saldırıda köpeklerin tayını öldürdüğünden bahseden Köse, "Burası Kapadokya'nın kalbi, burada vadide gezen yerli ve yabancı müşteriler de sokak köpeklerinden çok şikayetçi. Sesimizi duyurarak, yetkililerden bir önlem bekliyoruz" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/didimde-sokak-kopegi-cocuga-saldirdi-1083376780.html

türkiye

nevşehir

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nevşehir, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, at