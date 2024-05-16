https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/sislide-7-katli-bir-binada-yangin-1083887326.html
Şişli'de 7 katlı bir binada yangın
Şişli'de 7 katlı bir binada yangın
Sputnik Türkiye
Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın zemin katındaki depoda yangın çıktı. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T12:42+0300
2024-05-16T12:42+0300
2024-05-16T13:01+0300
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Şişli'de bir binanın bodrum katındaki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Gürsel Sokak'taki 7 katlı binanın bodrum katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/taksim-istiklal-caddesinde-yangin-olay-yerine-cok-sayida-itfaiye-ekibi-yonlendirildi-1083849135.html
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şişli, son dakika, yangın
şişli, son dakika, yangın
Şişli'de 7 katlı bir binada yangın
12:42 16.05.2024 (güncellendi: 13:01 16.05.2024)
Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın zemin katındaki depoda yangın çıktı.
Şişli'de bir binanın bodrum katındaki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Gürsel Sokak'taki 7 katlı binanın bodrum katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.