https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/sislide-7-katli-bir-binada-yangin-1083887326.html

Şişli'de 7 katlı bir binada yangın

Şişli'de 7 katlı bir binada yangın

Sputnik Türkiye

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın zemin katındaki depoda yangın çıktı. 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T12:42+0300

2024-05-16T12:42+0300

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Şişli'de bir binanın bodrum katındaki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Gürsel Sokak'taki 7 katlı binanın bodrum katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/taksim-istiklal-caddesinde-yangin-olay-yerine-cok-sayida-itfaiye-ekibi-yonlendirildi-1083849135.html

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