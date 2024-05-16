https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/sirnakta-sosyal-medyadan-teror-propagandasina-40-gozalti--1083907649.html
Şırnak’ta sosyal medyadan terör propagandasına 40 gözaltı
Şırnak’ta sosyal medyadan terör propagandasına 40 gözaltı
Sputnik Türkiye
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirtilen 40 şüpheli... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T21:57+0300
2024-05-16T21:57+0300
2024-05-16T21:57+0300
türkiye
şırnak
terörle mücadele
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/12/1043245369_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_743838cc0ae53954567b6d4c91aa7ae7.jpg
Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince 60 şüpheliye yönelik Şırnak kent merkezi, Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde yaptığı şafak operasyonunda 40 kişiyi gözaltına aldı. 40 şüphelinin, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilmesi üzerime gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin gözaltı süreçleri devam ederken, 20 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/2-ilde-toplanti-ve-gosteri-yasagi-1083903221.html
türkiye
şırnak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/12/1043245369_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_9769919a7971f2819a30a5341ded2cd4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şırnak, terörle mücadele, sosyal medya
şırnak, terörle mücadele, sosyal medya
Şırnak’ta sosyal medyadan terör propagandasına 40 gözaltı
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirtilen 40 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince 60 şüpheliye yönelik Şırnak kent merkezi, Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde yaptığı şafak operasyonunda 40 kişiyi gözaltına aldı. 40 şüphelinin, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilmesi üzerime gözaltına alındığı öğrenildi.
Şüphelilerin gözaltı süreçleri devam ederken, 20 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.