https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/sirnakta-sosyal-medyadan-teror-propagandasina-40-gozalti--1083907649.html

Şırnak’ta sosyal medyadan terör propagandasına 40 gözaltı

Şırnak’ta sosyal medyadan terör propagandasına 40 gözaltı

Sputnik Türkiye

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirtilen 40 şüpheli... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T21:57+0300

2024-05-16T21:57+0300

2024-05-16T21:57+0300

türkiye

şırnak

terörle mücadele

sosyal medya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/12/1043245369_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_743838cc0ae53954567b6d4c91aa7ae7.jpg

Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince 60 şüpheliye yönelik Şırnak kent merkezi, Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde yaptığı şafak operasyonunda 40 kişiyi gözaltına aldı. 40 şüphelinin, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilmesi üzerime gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin gözaltı süreçleri devam ederken, 20 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/2-ilde-toplanti-ve-gosteri-yasagi-1083903221.html

türkiye

şırnak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şırnak, terörle mücadele, sosyal medya