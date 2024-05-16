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2 ilde toplantı ve gösteri yasağı
2 ilde toplantı ve gösteri yasağı
Sputnik Türkiye
Mardin ve Bitlis'te gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün süreyle yasaklandı. 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T19:22+0300
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türkiye
bitlis
bitlis valiliği
mardin
mardin valiliği
etkinlik
etkinlik
selahattin demirtaş
ahmet türk
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Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde tüm etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, “6-8 Ekim 2014 tarihinde Kobani'deki olayları gerekçe göstererek yapılan sokak eylemlerine ilişkin Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve Figen Yüksekdağ’ın yargılandığı davanın 16 Mayıs 2024 günü gerçekleştirilen karar duruşmasında, Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve Figen Yüksekdağ hakkında hapis cezası verilmesi sonucu kanunsuz sokak eylemleri gerçekleştirilebileceği değerlendirilmekte olup, ilimizde bahse konu olay ile ilgili olarak sosyal medya platformları üzerinden protesto eylemleri çağrısı yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:Mardin'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün süreyle yasaklandı Mardin Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 4 gün süreyle yasaklandığı duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, saldırı olaylarının önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı kararlar alındığı kaydedildi.Bu kapsamda bugün saat 18.00'den itibaren 20 Mayıs saat 18.00'e kadar Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, dron çekimi faaliyetleri, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ile her türlü protesto eyleminin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
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bitlis, bitlis valiliği, mardin, mardin valiliği, etkinlik, etkinlik, selahattin demirtaş, ahmet türk, figen yüksekdağ
bitlis, bitlis valiliği, mardin, mardin valiliği, etkinlik, etkinlik, selahattin demirtaş, ahmet türk, figen yüksekdağ

2 ilde toplantı ve gösteri yasağı

19:22 16.05.2024
polis
polis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
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Mardin ve Bitlis'te gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün süreyle yasaklandı.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde tüm etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, “6-8 Ekim 2014 tarihinde Kobani'deki olayları gerekçe göstererek yapılan sokak eylemlerine ilişkin Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve Figen Yüksekdağ’ın yargılandığı davanın 16 Mayıs 2024 günü gerçekleştirilen karar duruşmasında, Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve Figen Yüksekdağ hakkında hapis cezası verilmesi sonucu kanunsuz sokak eylemleri gerçekleştirilebileceği değerlendirilmekte olup, ilimizde bahse konu olay ile ilgili olarak sosyal medya platformları üzerinden protesto eylemleri çağrısı yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
" Bu itibarla; eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu meyanda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla, Bitlis coğrafi sınırları içerisinde 16 Mayıs 2024 tarihini saat 18.00’dan 19 Mayıs 2024 tarihi saat 23.59’a kadar 4 gün süre ile, Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine istinaden yasaklanması, Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanması, yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, başta yukarıda belirtilen örgütsel çağrılarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir."

Mardin'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün süreyle yasaklandı

Mardin Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 4 gün süreyle yasaklandığı duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, saldırı olaylarının önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı kararlar alındığı kaydedildi.
Bu kapsamda bugün saat 18.00'den itibaren 20 Mayıs saat 18.00'e kadar Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, dron çekimi faaliyetleri, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ile her türlü protesto eyleminin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, her türlü kanuna aykırı eylem ve etkinliğe katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıs, şahıslar, grup veya grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (c) fıkrası hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır."
Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
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