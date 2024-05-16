https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/sirkeci-kazlicesme-hatti-dunyaca-unlu-gezi-listesine-girdi-1083888395.html

Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, dünyaca ünlü gezi listesine girdi

Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, dünyaca ünlü gezi listesine girdi

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'daki Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının, dünyanın önde gelen gezi sitelerinden Lonely Planet tarafından... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T12:55+0300

2024-05-16T12:55+0300

2024-05-16T12:55+0300

yaşam

raylı sistem

sirkeci

kazlıçeşme

istanbul

gezi

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, 26 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımlarıyla hizmete açıldı.Dünyanın önde gelen gezi sitelerinden "lonelyplanet.com"da yayımlanan "Avrupa’nın gezilmesi gereken 6 demiryolu rotası" başlıklı makalede, Avrupa'nın en eski istasyonlarından biri olan Sirkeci'den başlayan ve Kazlıçeşme’de biten bu hattı nostaljik gezginlerin mutlaka kullanması gerektiği vurgulandı.Açıklamada, sitede yer alan makaleye de değinildi. Makalede Sirkeci-Kazlıçeşme hattına ilişkin şu tespitler yapıldı:Bugüne kadar 800 bin yolcu kullandıAçıklamaya göre, çevre ve insan odaklı olarak yenilenen Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, açılışından beri 800 bin yolcu tarafından kullanıldı.Her gün ortalama 10 bin kişinin seyahat ettiği hat, Osmanlı'nın Avrupa'ya açılan kapısı adlandırılıyordu. Ayrıca, 1888'de açılan Sirkeci Garı da uzun yıllar Orient Ekspres'in son durağı olarak hizmet vermişti.'Sosyo-kültürel yönü itibarıyla da öne çıkıyor'Açıklamada görüşlerine verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da proje kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/kultur-ve-turizm-bakan-yardimcisi-duyurduhititlerin-2-bin-yillik-civi-yazilari-yapay-zekayla-okundu-1083614888.html

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