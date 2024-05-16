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Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, dünyaca ünlü gezi listesine girdi
Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, dünyaca ünlü gezi listesine girdi
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'daki Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının, dünyanın önde gelen gezi sitelerinden Lonely Planet tarafından... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T12:55+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, 26 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımlarıyla hizmete açıldı.Dünyanın önde gelen gezi sitelerinden "lonelyplanet.com"da yayımlanan "Avrupa’nın gezilmesi gereken 6 demiryolu rotası" başlıklı makalede, Avrupa'nın en eski istasyonlarından biri olan Sirkeci'den başlayan ve Kazlıçeşme’de biten bu hattı nostaljik gezginlerin mutlaka kullanması gerektiği vurgulandı.Açıklamada, sitede yer alan makaleye de değinildi. Makalede Sirkeci-Kazlıçeşme hattına ilişkin şu tespitler yapıldı:Bugüne kadar 800 bin yolcu kullandıAçıklamaya göre, çevre ve insan odaklı olarak yenilenen Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, açılışından beri 800 bin yolcu tarafından kullanıldı.Her gün ortalama 10 bin kişinin seyahat ettiği hat, Osmanlı'nın Avrupa'ya açılan kapısı adlandırılıyordu. Ayrıca, 1888'de açılan Sirkeci Garı da uzun yıllar Orient Ekspres'in son durağı olarak hizmet vermişti.'Sosyo-kültürel yönü itibarıyla da öne çıkıyor'Açıklamada görüşlerine verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da proje kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:
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Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, dünyaca ünlü gezi listesine girdi

12:55 16.05.2024
© AASirkeci-Kazlıçeşme hattı
Sirkeci-Kazlıçeşme hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'daki Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının, dünyanın önde gelen gezi sitelerinden Lonely Planet tarafından Avrupa'da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotası arasında gösterildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, 26 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımlarıyla hizmete açıldı.
Dünyanın önde gelen gezi sitelerinden "lonelyplanet.com"da yayımlanan "Avrupa’nın gezilmesi gereken 6 demiryolu rotası" başlıklı makalede, Avrupa'nın en eski istasyonlarından biri olan Sirkeci'den başlayan ve Kazlıçeşme’de biten bu hattı nostaljik gezginlerin mutlaka kullanması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, sitede yer alan makaleye de değinildi. Makalede Sirkeci-Kazlıçeşme hattına ilişkin şu tespitler yapıldı:
"İstanbul'un Sultanahmet semtinde, Boğaziçi kıyısında bulunan Sirkeci Garı, en çok da efsanevi Doğu Ekspresi trenlerinin bir zamanlar son durağı olarak bilinir. Ancak Sirkeci Garı, 2013 yılında uzun mesafe hizmetlerini durdurmuştu. Şehir Sirkeci etrafında koşuştururken, yer altındaki Marmaray tren hattı ise eski şehrin altından Avrupa'dan Asya'ya yolcu taşıyor. Ancak eski Sirkeci'de hala hayat var. Kazlıçeşme'ye yeni açılan 8,3 kilometrelik hafif raylı sistem, trenleri orijinal tren garına geri getiriyor. Nostaljik gezginler, Avrupa'nın en eski istasyonlarından biri olan bu hattı kullanmalı. Hatta bu hat belki de yeni duraklardan biri olan Kumkapı'da deniz ürünleri yemek için trene binme bahanesidir."

Bugüne kadar 800 bin yolcu kullandı

Açıklamaya göre, çevre ve insan odaklı olarak yenilenen Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, açılışından beri 800 bin yolcu tarafından kullanıldı.
Her gün ortalama 10 bin kişinin seyahat ettiği hat, Osmanlı'nın Avrupa'ya açılan kapısı adlandırılıyordu. Ayrıca, 1888'de açılan Sirkeci Garı da uzun yıllar Orient Ekspres'in son durağı olarak hizmet vermişti.

'Sosyo-kültürel yönü itibarıyla da öne çıkıyor'

Açıklamada görüşlerine verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da proje kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:
"İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak 141 yıldan fazla süre hizmet veren Sirkeci-Kazlıçeşme hattını sil baştan yaparak, hem demir yolu hem de yaya odaklı ve çevreci bir projeyle yeniden İstanbul'a kazandırdık. Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu, 122 bin 550 metrekare meydan ve rekreasyon alanı, 6 bin metrekare kapalı sosyal-kültürel tesisleri ve 74 bin metrekare yeni yeşil alanıyla sosyo-kültürel yönü itibarıyla da öne çıkmaktadır. Proje kapsamında ecdat yadigarı Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı ve Kumkapı tescilli duraklarımızı da restore ettik. İstanbul'un en değerli alanlarını vatandaşların kullanımına kazandırarak, sosyal hayata önemli katkı sunuyoruz. Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projemiz, bu yaklaşımımızın en önemli örneklerinden biridir."
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