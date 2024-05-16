https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/si-rusya-ve-cin-arasindaki-iliskileri-mihenk-tasi-olarak-nitelendirdi-1083882745.html
Şi, Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri ‘mihenk taşı’ olarak nitelendirdi
Şi, Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri ‘mihenk taşı’ olarak nitelendirdi
Sputnik Türkiye
Devlet başkanlığındaki yeni döneminde ilk yurtdışı ziyaretini Çin’e yaparak iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemine dikkat çeken Putin’i başkent... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T11:29+0300
2024-05-16T11:29+0300
2024-05-16T11:29+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
şi cinping
çin devlet başkanı şi cinping
rusya
vladimir putin
pekin
ukrayna
ukrayna krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/10/1083882551_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_c48164c14a576ac35780ab8ca4f34994.jpg
Şi, Putin’le görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Ukrayna’daki çatışmalara ve Çin’in bu gerilimle ilgili tutumuna da değinirken, ülkesinin, Ukrayna’daki çatışmaların sona ermesiyle ilgili tutumunun Rusya’yla benzer olduğunu vurgulayarak, "Rusya Federasyonu ve Çin, Ukrayna krizinin siyasi çözümünün doğru yol olduğuna inanıyor. Çin'in bu konudaki pozisyonu her zaman açık ve tutarlı olmuştur” dedi.Şi, Ukrayna krizinin çözümünde Birleşmiş Milletler Şartı'nın hedef ve ilkelerine saygı gösterilmesi, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması, tüm tarafların makul güvenlik kaygılarının dikkate alınması ve dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.Görüşmede söz alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki krizin çözümüne yönelik girişimlerinden dolayı Çin tarafına şükranlarını dile getirirken, “Çinli dostlarımıza, meslektaşlarımıza bu sorunu çözmek için ortaya koydukları girişimler için minnettarız” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/putin-ve-si-arasinda-gorusme-basladi-1083875518.html
çin
çin halk cumhuriyeti
rusya
pekin
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/10/1083882551_332:0:3061:2047_1920x0_80_0_0_374d4795afaa9f08a79aaacd3d17af66.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, çin halk cumhuriyeti, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, rusya, vladimir putin, pekin, ukrayna, ukrayna krizi
çin, çin halk cumhuriyeti, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, rusya, vladimir putin, pekin, ukrayna, ukrayna krizi
Şi, Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri ‘mihenk taşı’ olarak nitelendirdi
Ayrıntılar geliyor
Devlet başkanlığındaki yeni döneminde ilk yurtdışı ziyaretini Çin’e yaparak iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemine dikkat çeken Putin’i başkent Pekin’de ağırlayan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin bir mihenk taşı haline geldiğini söyledi.
Şi, Putin’le görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Ukrayna’daki çatışmalara ve Çin’in bu gerilimle ilgili tutumuna da değinirken, ülkesinin, Ukrayna’daki çatışmaların sona ermesiyle ilgili tutumunun Rusya’yla benzer olduğunu vurgulayarak, "Rusya Federasyonu ve Çin, Ukrayna krizinin siyasi çözümünün doğru yol olduğuna inanıyor. Çin'in bu konudaki pozisyonu her zaman açık ve tutarlı olmuştur” dedi.
Şi, Ukrayna krizinin çözümünde Birleşmiş Milletler Şartı'nın hedef ve ilkelerine saygı gösterilmesi, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması, tüm tarafların makul güvenlik kaygılarının dikkate alınması ve dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Görüşmede söz alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki krizin çözümüne yönelik girişimlerinden dolayı Çin tarafına şükranlarını dile getirirken, “Çinli dostlarımıza, meslektaşlarımıza bu sorunu çözmek için ortaya koydukları girişimler için minnettarız” ifadelerini kullandı.