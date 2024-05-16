https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/si-rusya-ve-cin-arasindaki-iliskileri-mihenk-tasi-olarak-nitelendirdi-1083882745.html

Şi, Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri ‘mihenk taşı’ olarak nitelendirdi

Şi, Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri ‘mihenk taşı’ olarak nitelendirdi

Sputnik Türkiye

Devlet başkanlığındaki yeni döneminde ilk yurtdışı ziyaretini Çin’e yaparak iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemine dikkat çeken Putin’i başkent... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T11:29+0300

2024-05-16T11:29+0300

2024-05-16T11:29+0300

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Şi, Putin’le görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Ukrayna’daki çatışmalara ve Çin’in bu gerilimle ilgili tutumuna da değinirken, ülkesinin, Ukrayna’daki çatışmaların sona ermesiyle ilgili tutumunun Rusya’yla benzer olduğunu vurgulayarak, "Rusya Federasyonu ve Çin, Ukrayna krizinin siyasi çözümünün doğru yol olduğuna inanıyor. Çin'in bu konudaki pozisyonu her zaman açık ve tutarlı olmuştur” dedi.Şi, Ukrayna krizinin çözümünde Birleşmiş Milletler Şartı'nın hedef ve ilkelerine saygı gösterilmesi, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması, tüm tarafların makul güvenlik kaygılarının dikkate alınması ve dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.Görüşmede söz alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki krizin çözümüne yönelik girişimlerinden dolayı Çin tarafına şükranlarını dile getirirken, “Çinli dostlarımıza, meslektaşlarımıza bu sorunu çözmek için ortaya koydukları girişimler için minnettarız” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/putin-ve-si-arasinda-gorusme-basladi-1083875518.html

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