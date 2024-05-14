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Ankara'da Kızıl Ordu Korosu rüzgarı
Ankara'da Kızıl Ordu Korosu rüzgarı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 kuruluş yıl dönümünde Rusya ve Türkiye ilişkileri bu kez sanatla güçlendi. Rus Kızıl Ordu Korosu, Başkent Ankara'da izleyicileri... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
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Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans topluluğu ile Muhammed Yıldırır Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye turnesine Ankara'dan başladı.Dünyaca ünlü Rus Kızıl Ordu Korosu iki yıl aranın ardından bir kez daha Ankara'da sevenleri ile buluştu. Rus Büyükelçiliği 'nin desteğiyle ornagize edilen turne kapsamındaki ilk konser ATO Congresium Merkezi'nde gerçekleşti. Konser Ankaralılar'dan büyük ilgi gördü.'Türk-Rus dostluğunun simgesi'Konserin açılışında konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov zorluklara rağmen Rus sanatçıların turne için Türkiye'ye geldiklerini belirterek "Onların buraya gelmelerinin kolay olmadığını söylemek zorundayım. Gerçeği söylemek gerekirse konserlerin olup olmayacağından son güne kadar emin değildik. Başlangıçta gösteri tarihleri konusunda yanlış anlaşılma meydana geldi. Bu yüzden biz bir daha anladık ki, sadece dinlemek yeterli değil, ortağın düşüncülerini duymak da, onun duygularını ve fikirlerini anlamak da önemlidir. Birbirimizi duyup anlıyorsak, yanlış anlamalardan, ilgi ve temas yetersizliğinden kaynaklanan her türlü mesele çözülür hale gelir. Birbirimizi severek ve birbirimize itibar ederek halledemeyeceğimiz anlaşmazlık yoktur. Edindiğimiz bilgilere üzere, bambaşka türden zorluklar da yaşanmış. Birdenbire öğrendik ki, burada, Türkiye'de bazıları, Kızıl Ordu Korosunu, herhalde Rusya’nın kendisini, ülkemizin bu gezegende bulunması gerçeğini beğenmiyormuş. Fakat bu zorlukları aştık ve bizler, Aleksandrov Korosunun turnesinin tüm zorluklara rağmen gerçekleştirilmesine katkıda bulunan herkese minnettarız. Bizi sevmeyenlere de şunları söylemek isterim: Bir Rus atasözü diyor ki, "gönül ferman dinlemez". Fakat sizin sabretmeniz gerekecek: Rusya vardı, var ve var olmaya devam edecek. Tıpkı halklarımız ve liderlerimiz arasında geçmişte ve bugünlerde var olan, gelecekte de var olacak yakın dostluk ve derin saygıya dayanan ilişkiler gibi. Aynı şekilde bugün izleyeceğimiz ve Rus-Türk dostluğunun yeni ve canlı sembolü olacak Kızıl Ordu Korosu da vardı, var ve var olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.1928'den beriDünyanın en büyük Ordu korosu olan Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu 1928 Yılında 20 kişiyle kuruldu.Topluluğun Kurucusu Aleksand Aleksandrov; Şan, enstrümantal müziği, koreografi gibi sanat dallarını harmanlayarak izleyicilere bir format sunmuştu.Konuk sanatçı YıldırırRus Kızıl Ordu Korosu ve dans topluluğu'na Türkiye turnesi kapsamında keman virtüözü Muhammed Yıldırır eşlik ediyor. Kızıl Ordu turne kapsamında Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Antalya ve Antalya/Alanya’da sevenleri ile buluşacak.
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türkiye, rusya, kızıl ordu, kızıl ordu, kızıl ordu korosu, aleksey yerhov

Ankara'da Kızıl Ordu Korosu rüzgarı

21:42 14.05.2024 (güncellendi: 21:52 14.05.2024)
© Sputnik / Osman Nuri CeritRus Kızıl Ordu Korosu ve Dans topluluğu ile Muhammed Yıldırır Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye turnesine Ankara'dan başladı.
Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans topluluğu ile Muhammed Yıldırır Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye turnesine Ankara'dan başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2024
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 kuruluş yıl dönümünde Rusya ve Türkiye ilişkileri bu kez sanatla güçlendi. Rus Kızıl Ordu Korosu, Başkent Ankara'da izleyicileri kendine hayran bıraktı. Koro İstanbul, Bursa ve Antalya'da da sahne alacak.
Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans topluluğu ile Muhammed Yıldırır Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye turnesine Ankara'dan başladı.
Dünyaca ünlü Rus Kızıl Ordu Korosu iki yıl aranın ardından bir kez daha Ankara'da sevenleri ile buluştu. Rus Büyükelçiliği 'nin desteğiyle ornagize edilen turne kapsamındaki ilk konser ATO Congresium Merkezi'nde gerçekleşti. Konser Ankaralılar'dan büyük ilgi gördü.
© Sputnik / Osman Nuri CeritRus Kızıl Ordu Korosu ve Dans topluluğu ile Muhammed Yıldırır Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye turnesine Ankara'dan başladı.
Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans topluluğu ile Muhammed Yıldırır Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye turnesine Ankara'dan başladı. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans topluluğu ile Muhammed Yıldırır Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye turnesine Ankara'dan başladı.
© Sputnik / Osman Nuri CeritRus Kızıl Ordu Korosu ve Dans topluluğu ile Muhammed Yıldırır Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye turnesine Ankara'dan başladı.
Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans topluluğu ile Muhammed Yıldırır Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye turnesine Ankara'dan başladı. - Sputnik Türkiye
2/4
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans topluluğu ile Muhammed Yıldırır Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye turnesine Ankara'dan başladı.
© Sputnik / Osman Nuri CeritRus Kızıl Ordu Korosu ve Dans topluluğu ile Muhammed Yıldırır Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye turnesine Ankara'dan başladı.
Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans topluluğu ile Muhammed Yıldırır Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye turnesine Ankara'dan başladı. - Sputnik Türkiye
3/4
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans topluluğu ile Muhammed Yıldırır Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye turnesine Ankara'dan başladı.
© Sputnik / Osman Nuri CeritRus Kızıl Ordu Korosu ve Dans topluluğu ile Muhammed Yıldırır Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye turnesine Ankara'dan başladı.
Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans topluluğu ile Muhammed Yıldırır Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye turnesine Ankara'dan başladı. - Sputnik Türkiye
4/4
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans topluluğu ile Muhammed Yıldırır Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye turnesine Ankara'dan başladı.
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© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans topluluğu ile Muhammed Yıldırır Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye turnesine Ankara'dan başladı.
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© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans topluluğu ile Muhammed Yıldırır Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye turnesine Ankara'dan başladı.
3/4
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans topluluğu ile Muhammed Yıldırır Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye turnesine Ankara'dan başladı.
4/4
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans topluluğu ile Muhammed Yıldırır Cumhuriyetin yüzüncü yılında Türkiye turnesine Ankara'dan başladı.

'Türk-Rus dostluğunun simgesi'

Konserin açılışında konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov zorluklara rağmen Rus sanatçıların turne için Türkiye'ye geldiklerini belirterek "Onların buraya gelmelerinin kolay olmadığını söylemek zorundayım. Gerçeği söylemek gerekirse konserlerin olup olmayacağından son güne kadar emin değildik. Başlangıçta gösteri tarihleri konusunda yanlış anlaşılma meydana geldi. Bu yüzden biz bir daha anladık ki, sadece dinlemek yeterli değil, ortağın düşüncülerini duymak da, onun duygularını ve fikirlerini anlamak da önemlidir. Birbirimizi duyup anlıyorsak, yanlış anlamalardan, ilgi ve temas yetersizliğinden kaynaklanan her türlü mesele çözülür hale gelir. Birbirimizi severek ve birbirimize itibar ederek halledemeyeceğimiz anlaşmazlık yoktur. Edindiğimiz bilgilere üzere, bambaşka türden zorluklar da yaşanmış. Birdenbire öğrendik ki, burada, Türkiye'de bazıları, Kızıl Ordu Korosunu, herhalde Rusya’nın kendisini, ülkemizin bu gezegende bulunması gerçeğini beğenmiyormuş. Fakat bu zorlukları aştık ve bizler, Aleksandrov Korosunun turnesinin tüm zorluklara rağmen gerçekleştirilmesine katkıda bulunan herkese minnettarız. Bizi sevmeyenlere de şunları söylemek isterim: Bir Rus atasözü diyor ki, "gönül ferman dinlemez". Fakat sizin sabretmeniz gerekecek: Rusya vardı, var ve var olmaya devam edecek. Tıpkı halklarımız ve liderlerimiz arasında geçmişte ve bugünlerde var olan, gelecekte de var olacak yakın dostluk ve derin saygıya dayanan ilişkiler gibi. Aynı şekilde bugün izleyeceğimiz ve Rus-Türk dostluğunun yeni ve canlı sembolü olacak Kızıl Ordu Korosu da vardı, var ve var olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
© Sputnik / Osman Nuri CeritKızıl Ordu Korosu'ndan Neşat Ertaş yorumu
Kızıl Ordu Korosu'ndan Neşat Ertaş yorumu - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Kızıl Ordu Korosu'ndan Neşat Ertaş yorumu
© Sputnik / Osman Nuri CeritKızıl Ordu Korosu'ndan Neşat Ertaş yorumu
Kızıl Ordu Korosu'ndan Neşat Ertaş yorumu - Sputnik Türkiye
2/2
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Kızıl Ordu Korosu'ndan Neşat Ertaş yorumu
1/2
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Kızıl Ordu Korosu'ndan Neşat Ertaş yorumu
2/2
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Kızıl Ordu Korosu'ndan Neşat Ertaş yorumu

1928'den beri

Dünyanın en büyük Ordu korosu olan Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu 1928 Yılında 20 kişiyle kuruldu.Topluluğun Kurucusu Aleksand Aleksandrov; Şan, enstrümantal müziği, koreografi gibi sanat dallarını harmanlayarak izleyicilere bir format sunmuştu.

Konuk sanatçı Yıldırır

Rus Kızıl Ordu Korosu ve dans topluluğu'na Türkiye turnesi kapsamında keman virtüözü Muhammed Yıldırır eşlik ediyor. Kızıl Ordu turne kapsamında Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Antalya ve Antalya/Alanya’da sevenleri ile buluşacak.
Zuzana Çaputova, Slovakya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
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9 Mayıs 2023, 15:22
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