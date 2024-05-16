https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusyada-hirsizlik-sucundan-tutuklanan-abdli-asker-sucunu-kabul-etti-1083885552.html

Rusya’da hırsızlık suçundan tutuklanan ABD’li asker suçunu kabul etti

Rusya’da hırsızlık suçundan tutuklanan ABD’li asker suçunu kabul etti

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Vladivostok şehrinde hırsızlık suçundan tutuklanan ABD’li asker Gordon Black’ın suçunu kabul ederek soruşturma yürüten yetkililerle işbirliği yaptığı... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T12:12+0300

2024-05-16T12:12+0300

2024-05-16T12:12+0300

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Rusya İçişleri Bakanlığı Primorye Krayı Baş İdaresi, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın uzak doğusundaki Vladivostok şehrinde hırsızlık suçundan tutuklanan ABD’li asker Gordon Black’ın suçunu kabul ederek soruşturma yürüten yetkililerle işbirliği yaptığı yönünde çıkan haberi değerlendi.İdarenin açıklamasında, “Teyit ediyoruz. İşbirliği yapıyor. Suçunu kabul etti” ifadesi kullanıldı.ABD medyası, Güney Kore’de görev yapan 34 yaşındaki ABD’li asker Gordon Black’ın kendi inisiyatifiyle Rusya’ya geldiğini bildirdi.Rusya İçişleri Bakanlığı Primorye Krayı Baş İdaresi’ndan alınan bilgiye göre Black, Güney Kore’de tanıştığı 32 yaşındaki Rus kadınla görüşmek için 10 Nisan’da Vladivostok’a geldi. ABD’li asker ve Rus kadının tartıştığı ifade edilirken ABD’li asker gittikten sonra kadının evinde paranın kaybolduğunu tespit ederek polise başvurduğu belirtildi.Black, 2 Mayıs’ta ülkesine dönmeye hazırlandığı sırada gözaltına alındı. Mahkeme, ABD vatandaşının iki ay süreyle tutuklanmasına karar verdi.

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